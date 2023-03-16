Игроки «Реала» сочувствуют Азару и огорчены его положением в команде. Они считают, что Анчелотти мог бы дать ему игровое время для уверенности

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Сборная Бельгии по футболу Эден Азар Тибо Куртуа Футбол

Игроки «Реала» огорчены положением Эдена Азара в команде.

Как сообщает Relevo, партнеры Азара по команде огорчены тем, что он не может достичь желаемых результатов.

Отмечается, что Азар опасается новых травм, поэтому вынужден проявлять осторожность. Игроки ценят профессионализм и порядочное поведение бельгийца и считают, что Карло Анчелотти мог бы предоставить ему игровое время, чтобы придать уверенности в себе. Ветераны клуба пытались убедить тренера предоставить Азару игровое время.

«В первую неделю после возвращения с чемпионата мира он тренировался очень хорошо. Может быть, он ждал шанса, потому что бразильцев еще не было. Возможность не представилась, и, возможно, он упал духом.

На тренировках он очень активен. Он спокоен, будь у него другой характер, он выставил бы раздевалку в плохом свете, но каждую тренировку он проводит с улыбкой, старается сделать все, что в его силах. Решение остается за тренером. Он никогда ни к кому не проявлял неуважения.

Мне жаль его, потому что я знаю, что он всегда мечтал перейти в мадридский «Реал», мне жаль, что все сложилось не так, как того заслуживает игрок его уровня, потому что в Премьер-лиге он был одним из лучших в мире.

Я не знаю, как он поступит, но если он продолжит в том же духе, я надеюсь, он сможет показать, какой он футболист», – сказал вратарь «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа после ответного матча с «Ливерпулем».

Азар об Анчелотти: «Между нами есть уважение, но мы не разговариваем друг с другом. Никаких проблем нет»

«Мы не разговариваем». Азар пропустил 70+ матчей, не выходит с января и не общается с Анчелотти

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27 комментариев

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ShamilK
Не понимаю, кто набрасывает про эту "несправедливость" к Азару. Такое ощущение, что Анчелотти просто пытаются обвинить хоть в чем-то. А этот азар такой "профессионал", что приходит с лишним весом каждое лето и ходит пешком по полю, когда дают шанс. Еще бы он там атмосферу отравлял с такой то зарплатой
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vadi-lee
Ответ evil
на ворота его поставить
Самый толстый на ворота?
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kaka10
очевидно, что все давно забыли о Хазарде
даже когда играет Реал, фанаты не держат в голове его присутствие

и вряд ли в этом виноват клуб или Анчелотти
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Chamberlain
Заголовок статьи: "Игроки «Реала» сочувствуют Азару и огорчены его положением в команде".

Подпись: "вратарь «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа".

Никто разногласий тут не видит?
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Isshin88
Азар во многом сам виноват. Он постоянно то не в форме из-за переедания, то получает травму, то восстанавливается из-за травмы. Да и когда выходит, не видно чтобы он был готов выкладываться на 100 процентов.
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Ahmed Umahanov
В первую неделю после Чемпионата Мира он тренировался очень хорошо. Это все, что нужно знать
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Данияр Жумабекович
Ответ 90 Minutes
В Реале многие погубили свою карьеру
в Реале многие стали лучшими игроками мира. Реал - это вершина карьеры и не все выдерживают такого давления, а те, кто проходят через эти сложности, становятся лучшими игроками мира. Модрич - яркий пример
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ADiPin
Ответ Tpy6kaMerlina
Тут работает эффект ожидания на плоскости реальности. Когда тебя покупают за 100 лямов и рассчитывают что ты заменишь главную звезду топового клуба, а у тебя треть возможных матчей и нулевой результат по итогу, то обратно дороги нет
так вроде сразу после перехода была новость про лишний вес
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Ллб
Ответ Berekella 999
Азара сломали духовно в Реале
Веру заставили поменять, что ли? Иначе я не андерстенд , как там его сломали . Все шансы заиграть были, никто там на него не давил. Азар сам про#### свои шансы и снизил требования к себе .
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&_Bishep_&
Ответ Berekella 999
Азара сломали духовно в Реале
Слабоват оказался.
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Berekella 999
Ответ M1K4 III0H
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Дал
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M1K4 III0H
Ответ Berekella 999
Азара сломали духовно в Реале
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dr. cage
Ахаха.. Дон Карло не пожалел в свое время своего воспитанника Кака, который при всем прочем, был образцом доя подражания, был в хорошей форме, старался показывать себя даже при враждебнонастроенном Моуре..

А тут Азар, который сам виновен в своих бедах.. И более того, в том сезоне Анчи доверял несколько раз Азару, но особых дивидендов мы не увидели..

Естественно, что Азара Анчи прокатит мимо.. Он на любую позицию на поле даже не вторая опция..
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CM1
Тут при любом раскладе уверенность увеличится. Если Азар вдруг заиграет хорошо, то Эден повысит уверенность в свои силы. Если заиграет плохо, то папа Карло повысит свою уверенность, что Азар кончился как футболист, и тренер делал абсолютно правильно, не выпуская его на поле...
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Melnica
Реал открывает благотворительный фонд имени Эдена Азара "Подари мне надежду"
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evil
на ворота его поставить
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King_X
Даже при раздолбайстве Эдена после трансфера
Анчи чрезмерно строг, неужели 1 матч/пару замен в 2-3 месяца эт норм? А нервный и уставший Вини по 90 минут каждый матч отыгрывает(вчера только исключение было, аж на 83 заменил)

Ну и партнёры могли б чаще доводить счет до разгромного к середине матча, чтоб у Азара был шанс выйти
А то при 1-0 или 2-1 едва ли Анчи захочет выпускать его)
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Aleksey001
Я уж и забыл, что на лавке у Реала сидит 100-миллионное чудо, ещё недавно считавшееся в топ-5 атакующих игроков мира... Просто представьте, что было бы и сколько бы выиграл Реал, будь Эден вторым Модричем по самоотдаче и дисциплине.
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Gornostaev
Ему нужно было уходить еще перед прошлым сезоном, 1,5 года назад,, когда уже было понятно, что будущего в Реале у него нет.
Если бы по-настоящему любил игру и жаждал играть - всегда можно найти варианты, включая возможность пойти на значительное понижение зарплаты в новом клубе.
Но человек выбрал деньги и сам окончательно все закопал...
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Акира_1
Ответ Berekella 999
Азара сломали духовно в Реале
В первую очередь физически.
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Tpy6kaMerlina
Тут работает эффект ожидания на плоскости реальности. Когда тебя покупают за 100 лямов и рассчитывают что ты заменишь главную звезду топового клуба, а у тебя треть возможных матчей и нулевой результат по итогу, то обратно дороги нет
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Nurzhan Assubayev
Я считаю что бесполезно давать шанс, то что не происходило в течении четырех лет, навряд что то поменяется сейчас, так что все правильно.
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Ди Ди
Так , не трогайте золотого ребенка )) Азар только начал, у него еще все впереди )
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90 Minutes
В Реале многие погубили свою карьеру
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Los Galácticos
Сочувствовать в этом случае надо только Пересу который выбросил на ветер 160 млн. Игровое время Азару давалось, но он абсолютно никакой.
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