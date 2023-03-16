Игроки «Реала» сочувствуют Азару и огорчены его положением в команде. Они считают, что Анчелотти мог бы дать ему игровое время для уверенности
Игроки «Реала» огорчены положением Эдена Азара в команде.
Как сообщает Relevo, партнеры Азара по команде огорчены тем, что он не может достичь желаемых результатов.
Отмечается, что Азар опасается новых травм, поэтому вынужден проявлять осторожность. Игроки ценят профессионализм и порядочное поведение бельгийца и считают, что Карло Анчелотти мог бы предоставить ему игровое время, чтобы придать уверенности в себе. Ветераны клуба пытались убедить тренера предоставить Азару игровое время.
«В первую неделю после возвращения с чемпионата мира он тренировался очень хорошо. Может быть, он ждал шанса, потому что бразильцев еще не было. Возможность не представилась, и, возможно, он упал духом.
На тренировках он очень активен. Он спокоен, будь у него другой характер, он выставил бы раздевалку в плохом свете, но каждую тренировку он проводит с улыбкой, старается сделать все, что в его силах. Решение остается за тренером. Он никогда ни к кому не проявлял неуважения.
Мне жаль его, потому что я знаю, что он всегда мечтал перейти в мадридский «Реал», мне жаль, что все сложилось не так, как того заслуживает игрок его уровня, потому что в Премьер-лиге он был одним из лучших в мире.
Я не знаю, как он поступит, но если он продолжит в том же духе, я надеюсь, он сможет показать, какой он футболист», – сказал вратарь «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа после ответного матча с «Ливерпулем».
Азар об Анчелотти: «Между нами есть уважение, но мы не разговариваем друг с другом. Никаких проблем нет»
«Мы не разговариваем». Азар пропустил 70+ матчей, не выходит с января и не общается с Анчелотти
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
даже когда играет Реал, фанаты не держат в голове его присутствие
и вряд ли в этом виноват клуб или Анчелотти
Подпись: "вратарь «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа".
Никто разногласий тут не видит?
А тут Азар, который сам виновен в своих бедах.. И более того, в том сезоне Анчи доверял несколько раз Азару, но особых дивидендов мы не увидели..
Естественно, что Азара Анчи прокатит мимо.. Он на любую позицию на поле даже не вторая опция..
Анчи чрезмерно строг, неужели 1 матч/пару замен в 2-3 месяца эт норм? А нервный и уставший Вини по 90 минут каждый матч отыгрывает(вчера только исключение было, аж на 83 заменил)
Ну и партнёры могли б чаще доводить счет до разгромного к середине матча, чтоб у Азара был шанс выйти
А то при 1-0 или 2-1 едва ли Анчи захочет выпускать его)
Если бы по-настоящему любил игру и жаждал играть - всегда можно найти варианты, включая возможность пойти на значительное понижение зарплаты в новом клубе.
Но человек выбрал деньги и сам окончательно все закопал...