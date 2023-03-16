Игроки «Реала» сочувствуют Азару и огорчены его положением в команде. Они считают, что Анчелотти мог бы дать ему игровое время для уверенности

Игроки « » огорчены положением в команде.

Как сообщает Relevo, партнеры Азара по команде огорчены тем, что он не может достичь желаемых результатов.

Отмечается, что Азар опасается новых травм, поэтому вынужден проявлять осторожность. Игроки ценят профессионализм и порядочное поведение бельгийца и считают, что мог бы предоставить ему игровое время, чтобы придать уверенности в себе. Ветераны клуба пытались убедить тренера предоставить Азару игровое время.

«В первую неделю после возвращения с чемпионата мира он тренировался очень хорошо. Может быть, он ждал шанса, потому что бразильцев еще не было. Возможность не представилась, и, возможно, он упал духом.

На тренировках он очень активен. Он спокоен, будь у него другой характер, он выставил бы раздевалку в плохом свете, но каждую тренировку он проводит с улыбкой, старается сделать все, что в его силах. Решение остается за тренером. Он никогда ни к кому не проявлял неуважения.

Мне жаль его, потому что я знаю, что он всегда мечтал перейти в мадридский «Реал», мне жаль, что все сложилось не так, как того заслуживает игрок его уровня, потому что в Премьер-лиге он был одним из лучших в мире.

Я не знаю, как он поступит, но если он продолжит в том же духе, я надеюсь, он сможет показать, какой он футболист», – сказал вратарь « » и сборной Бельгии Тибо Куртуа после ответного матча с «Ливерпулем».

Азар об Анчелотти: «Между нами есть уважение, но мы не разговариваем друг с другом. Никаких проблем нет»

«Мы не разговариваем». Азар пропустил 70+ матчей, не выходит с января и не общается с Анчелотти

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