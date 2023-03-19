Тони Кросс сказал, что ему не жаль .

«Конечно, он оказался в сложной ситуации, но в футболе жалость неуместна. Я не думаю, что у Эдена плохая жизнь. Можно жалеть людей, у которых жизнь намного хуже, чем у него. Дело не в деньгах, я не жалею никого в мире футбола.

В конце концов, все отчасти виноваты в его ситуации. Я очень хорошо знаю Эдена, мы проводим много времени вместе. Но я жалею людей, у которых много проблем, чего нельзя сказать об Азаре», – сказал немецкий хавбек « » в интервью Eleven Sports.

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