Тони Кроос: «Мне не жаль Азара. Не думаю, что у Эдена плохая жизнь. Я жалею людей, у которых много проблем»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Тони Кроос Эден Азар Футбол

Тони Кросс сказал, что ему не жаль Эдена Азара

«Конечно, он оказался в сложной ситуации, но в футболе жалость неуместна. Я не думаю, что у Эдена плохая жизнь. Можно жалеть людей, у которых жизнь намного хуже, чем у него. Дело не в деньгах, я не жалею никого в мире футбола.

В конце концов, все отчасти виноваты в его ситуации. Я очень хорошо знаю Эдена, мы проводим много времени вместе. Но я жалею людей, у которых много проблем, чего нельзя сказать об Азаре», – сказал немецкий хавбек «Реала» в интервью Eleven Sports.

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54 комментария

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Денис Мартин
Ответ U. M. A. Muhammad
Я понимаю что в принципе его слова верны но не слишком ли открыто и напрямую говорит Тони, вот чисто по человечески мне жаль Эдена, он был одним из лучших в Челси и такие же ожидания были от его игры в Реале эти травмы а потом и недоверие тренеров. Такие слова возможно повлекут не здоровую атмосферу в клубе. Это не приведет ни к чему хорошему.
Это всегда тема для дискуссии. Если человек говорит заготовленные шаблонные шюфразы, чтобы никого не обидеть, его считают фальшивым, говорит что-то жесткоеч его считают высокомерным. Тут Кроос не сказал ничего высокомерного, он даже не оскорбил его. Я по его словам желаю вывод, что Азар просто не тянет, либо не шибко выкладывается, поэтому и жалеть его нет смысла. Думаю, если бы Эден пахал, а Анчелотти его игнорировал, и все это видели, Тони сказал бы, что он хороший парень и работает отлично, но что-то вот не получается у него.
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Леван Мкртчян
Ответ Мохнатый55
Хорошо сказано. Жаль, что заминусовали.
Вообще не жаль)
Как раз стало ясно, кто на ветке обитает. Впрочем все как обычно) Рано им еще вариацию на знаменитое стихотворение Есенина читать
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Синяя Кровь
реалист. пусть азар сходит о ожеговое отделение любой больницы. вот узнает кому плохо.
я лежал с апендицитом рядом с парнем в ожеговом. ту неделю я никогда не забуду.
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Artem Gavrishov
Молодчина!
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Numunu
Ответ U. M. A. Muhammad
Я не понимаю вас ребята это человек который хочет играть но у него не выходит разве он виноват, кто может мне сказать что это плохой футболист?
Он отличный футболист, но очень плохой и ленивый спортсмен 🤷🏻‍♂️
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s_kapa
Красавчик
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Мохнатый55
Ответ Леван Мкртчян
Хорошо сказал бы Есенин, разогнав тему новости Азару дается радость Бланкос дается печаль Ему ничего не надо Ему никого не жаль Жаль лишь себя немного Жалко бездомных собак Это прямая дорога Его привела в Макдак (с)
Хорошо сказано. Жаль, что заминусовали.
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Айвенго
Поле вижу, мяч держу, на скамеечке сижу.
Кучу евро получаю, ни за что не отвечаю!
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Бухгалтер2021
все верно у кого нет.денег купить что то или заплатить за комуналку..а у азара с этим проблем нет
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StarsAndArrows
Ответ red hikkikomori
его туда не возьмут, слишком адекватный
Уверен что он будет работать на ТВ,возможно даже не только в Германии,но и в Испании)
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Ramisik
Кроос красава! За один только такой комментарий пойду куплю его в команду в ФИФЕ
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shln
База
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U. M. A. Muhammad
Ответ Cruel Snake
Долго лично я верил в него, надеялся что заиграет, вот следующий сезон... В итоге провал. Да были травмы, но началось всё с него самого, кто его заставлял столько есть 🌯 🌯 🌯
Я не понимаю вас ребята это человек который хочет играть но у него не выходит разве он виноват, кто может мне сказать что это плохой футболист?
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Alexandr Sokolov
Ответ RealM_13
Кросс всегда очень четко высказывает свое мнение. Коротко ясно.👍
немец)
+5
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Антон
Ответ RealM_13
Кросс всегда очень четко высказывает свое мнение. Коротко ясно.👍
Тренер из него хороший будет. Но не факт, что он захочет этим заниматься. Мудрый мужик.
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Alibi Tasbau
Ответ StarsAndArrows
Кроос уже готовится стать экспертом на Sky)
на эту роль отлично подошел бы Винисиус, в последнее время он отлично показывает не только отличным футболистом, но и крутым шоуменом
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гилберт
Когда говорят жаль, то говорят в общем смысле. В смысле жаль что все так вышло. В том числе и себя жаль, ведь мы ожидали увидеть блистательного Азара в Реале, хотели наслаждаться его мастерством. А самого Азара никто и не жалеет, он мультимиллионер.
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JealousNobody
четко сказал! миллиарды людей голодает, войны, землетрясения и т.д. невозможно жалеть футболистов
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Реал Мадрид/Ла Лига
Точно читает комменты на sports 😆
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VuNePonimaete
Кросс красавчик. А ведь реально существуют люди, которые жалеют бургерного
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Yakub25
Сказал точно, чётко и без претензий! Прям как его передачи в футбольных матчах!
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SopTecret
Разумно
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Cruel Snake
Ответ U. M. A. Muhammad
Я понимаю что в принципе его слова верны но не слишком ли открыто и напрямую говорит Тони, вот чисто по человечески мне жаль Эдена, он был одним из лучших в Челси и такие же ожидания были от его игры в Реале эти травмы а потом и недоверие тренеров. Такие слова возможно повлекут не здоровую атмосферу в клубе. Это не приведет ни к чему хорошему.
Долго лично я верил в него, надеялся что заиграет, вот следующий сезон... В итоге провал. Да были травмы, но началось всё с него самого, кто его заставлял столько есть 🌯 🌯 🌯
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Carlos
Кроос мужик 💪😎🦁
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Gagarin Party
Ответ U. M. A. Muhammad
Я понимаю что в принципе его слова верны но не слишком ли открыто и напрямую говорит Тони, вот чисто по человечески мне жаль Эдена, он был одним из лучших в Челси и такие же ожидания были от его игры в Реале эти травмы а потом и недоверие тренеров. Такие слова возможно повлекут не здоровую атмосферу в клубе. Это не приведет ни к чему хорошему.
хотел бы играть, ушёл бы из Реала. Слова ничего не повлекут, так как Азар никто, а Кроос игрок основы.
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