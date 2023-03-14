Эден Азар: «Я хочу играть, получать удовольствие на поле. Матчи поддерживают в нас жизнь. Я должен показать Анчелотти, что он может рассчитывать на меня»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Эден Азар Футбол

Эден Азар выразил желание больше играть за «Реал». 

Полузащитник мадридской команды ответил на вопрос о том, чего ему больше всего не хватает. 

«Играть, быть на поле, чувствовать себя важным. Когда ты чувствуешь себя важным, у тебя есть уверенность, на твоей стороне болельщики, тебе проще. Когда ты знаешь, что ты лучший, тебе, очевидно, будет чего-то не хватать, но людям проще тебя понять.

Когда тебе тяжело, люди неохотно верят, что ты можешь играть хорошо. Как выбраться из этой ситуации? Играть, получать удовольствие, проводить минуты, упускать что-то, добиваться успеха, вновь обретать уверенность.

Я скучаю по этому, я хочу играть. Я хочу получать удовольствие на поле. Тренировки – это хорошо, но то, что поддерживает в нас жизнь, – это матчи. В глубине души я надеюсь, что смогу чего-то добиться и что тренер все еще рассчитывает на меня. Посмотрим, буду ли я играть к концу сезона.

Сомневаюсь ли я? У меня есть право сомневаться. Прошло три месяца с тех пор, как он [Анчелотти] выпускал меня на поле [в Ла Лиге]. Я немного сомневаюсь. Я должен показать ему на тренировке, что он может рассчитывать на меня.

Мое объяснение? Дело в том, что есть игроки, которые играют хорошо, команда побеждает, и это трудно изменить. Вероятно, я заслуживаю в его глазах меньшего, чем другие. Надо спросить у него», – сказал Азар. 

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31 комментарий

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Moscwow
Да там по ходу бонусы должны Челси за время/матчи/статистику, поэтому и не дают ему ни минуты, чтобы не платить максимум за такой лютый провал
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Nadert@
Ответ Enotaz24
Мне кажется Эдену нужно перезагрущится и уйти в другой клуб.
Для чего? Титулы и деньги для отличной жизни в городе, который ему нравится у него есть.
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Kipriot
Азар уже не сможет, даже при таком составе реала, он не попадает в состав. Слишком рано зажёг и очень рано погас. Постоянно будучи ленивым держать уровень невозможно, а о его лени говорят многие ребята.
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Ruslan Isaev
Круговорот Азара в Реале.
Я очень хочу поверить что он вернётся но я так много в это верил что уже не верю
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Рома Мариупольский
Анчелотти не справедлив к нему , да и вообще за него отдали столько денег что он должен всегда играть когда может а то жалко столько миллионов гноить на скамейке бред …
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Нефанатик
Ответ N1ghtwolf
Он сыграл почти сотню матчей ты о чём??
Я о минутах, вот о чем. Если человек выходит на 4-5 минут то, это записывается как сыгранный матч.
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Нефанатик
Ответ S100 Winner
Совсем не давалось шансов? Ему давались 4 сезона. Сыграл В 73 матчах, в которых был никакой, за что и посажен на лавку за профнепригодность
Он за 4 сезона сыграл столько, сколько Винисиус за один этот сезон, который еще не закончился
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ShamilK
Ответ Нефанатик
Мне интересно было бы посмотреть на него после 3-4 матчей в основе. Я более чем уверен что набрав игровой тонус он был бы полезнее одной жертвы. Игрок он умный, техничный, но шансов не получает от слова совсем.
Анчелотти давал ему шанс. Он даже желание никакого не показывал, а просто отбывал номер. А Зидан и вовсе продолжал ставить его в основу до конца и верить. Крайних тут искать не нужно. От его техники уже толку никакого, его любой защитник Сегунды сожрет
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Olegus7
Мало понимать, надо подкреплять понимание действиями, а пока с этим проблема…
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N1ghtwolf
Ответ Нефанатик
Мне интересно было бы посмотреть на него после 3-4 матчей в основе. Я более чем уверен что набрав игровой тонус он был бы полезнее одной жертвы. Игрок он умный, техничный, но шансов не получает от слова совсем.
Он сыграл почти сотню матчей ты о чём??
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Мохнатый55
Спустя четыре года Азар понял, что нужно что-то показать на поле
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S100 Winner
Ответ Нефанатик
Мне интересно было бы посмотреть на него после 3-4 матчей в основе. Я более чем уверен что набрав игровой тонус он был бы полезнее одной жертвы. Игрок он умный, техничный, но шансов не получает от слова совсем.
Совсем не давалось шансов? Ему давались 4 сезона. Сыграл В 73 матчах, в которых был никакой, за что и посажен на лавку за профнепригодность
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Jaxongir Shodiev
Как говорится: Хапну бургер за здоровье Азара
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Enotaz24
Мне кажется Эдену нужно перезагрущится и уйти в другой клуб.
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Нефанатик
Мне интересно было бы посмотреть на него после 3-4 матчей в основе. Я более чем уверен что набрав игровой тонус он был бы полезнее одной жертвы. Игрок он умный, техничный, но шансов не получает от слова совсем.
+2
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ShamilK
И поэтому он продолжает сидеть на скамейке и даже не планирует уходить. Просто сказочный персонаж. С запасом худший трансфер в истории футбола и мирового спорта. Коутиньо с Гризманом на его фоне просто легенды Барселоны, которые от и до отработали трансферную сумму
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charly_54
Ответ Vikeif
Когда-нибудь спортс будет выкладывать одно интервью одной новостью, а не 5 статей по абзацу.
Зачем им это?
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Промах Мораты
Да ладно. Уже все понятно. При старике тебе не заиграть
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Нефанатик
Ответ Beriya
хотел бы играть свалил бы в условный Марсель
Ты бы, уверен, так бы и сделал
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Лёха Жданчик
Хотел бы играть сам бы попросил трансфер и играл бы в условном ПСВ....а пока что у него пользы как от Погба в Юве
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Beriya
хотел бы играть свалил бы в условный Марсель
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Ussaev M
он хочет новый контракт
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vzi
Азар уже все показал. Спасибо, не надо. Быстрей бы он ушел - для всех будет лучше.
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Этот Райола хочет денег
Реалу нужны волшебники на поле, а не сказочники
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гилберт
Странный какой то дядя этот Азар.
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