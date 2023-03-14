Эден Азар: «Я хочу играть, получать удовольствие на поле. Матчи поддерживают в нас жизнь. Я должен показать Анчелотти, что он может рассчитывать на меня»

выразил желание больше играть за « ».

Полузащитник мадридской команды ответил на вопрос о том, чего ему больше всего не хватает.

«Играть, быть на поле, чувствовать себя важным. Когда ты чувствуешь себя важным, у тебя есть уверенность, на твоей стороне болельщики, тебе проще. Когда ты знаешь, что ты лучший, тебе, очевидно, будет чего-то не хватать, но людям проще тебя понять.

Когда тебе тяжело, люди неохотно верят, что ты можешь играть хорошо. Как выбраться из этой ситуации? Играть, получать удовольствие, проводить минуты, упускать что-то, добиваться успеха, вновь обретать уверенность.

Я скучаю по этому, я хочу играть. Я хочу получать удовольствие на поле. Тренировки – это хорошо, но то, что поддерживает в нас жизнь, – это матчи. В глубине души я надеюсь, что смогу чего-то добиться и что тренер все еще рассчитывает на меня. Посмотрим, буду ли я играть к концу сезона.

Сомневаюсь ли я? У меня есть право сомневаться. Прошло три месяца с тех пор, как он [ ] выпускал меня на поле [в ]. Я немного сомневаюсь. Я должен показать ему на тренировке, что он может рассчитывать на меня.

Мое объяснение? Дело в том, что есть игроки, которые играют хорошо, команда побеждает, и это трудно изменить. Вероятно, я заслуживаю в его глазах меньшего, чем другие. Надо спросить у него», – сказал Азар.

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