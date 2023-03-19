Геннадий Орлов: «Не вижу в РПЛ ни одного игрока, которого могли бы позвать в приличный европейский клуб»

Теги премьер-лига Россия Геннадий Орлов Футбол

Геннадий Орлов считает, что никто в Мир РПЛ не заинтересует приличный европейский клуб.

«В РПЛ нет сейчас нет ни одного игрока, который мог бы уехать в Европу.

Я не вижу ни одного игрока, которого могли бы позвать в приличный европейский клуб.

Игрока на выданье в РПЛ сейчас нет», – сказал комментатор.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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41 комментарий

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RSI
Что опять с ним? И Котту него все время пение спрашивает?
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Всё знаю
Ответ Владислав88
А Малком и Барриос? Или он исключительно про россиян? Тогда полностью согласен.
Так малком же русский теперь)
Всё не привыкните к своему новому братищщщке?)
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Олег910
Пиняев вполне на уровне. Не сказал бы, что Хвича в его возрасте был лучше.
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Владислав88
А Малком и Барриос? Или он исключительно про россиян? Тогда полностью согласен.
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Элхан Дюшеев
Ответ Ротор-Волгоград
Класс игрока не в этом ли? Не важно где, но он держит свой уровень.
Конечно класс в этом, но футбол всё таки командная игра, один может пару раз за счёт своих умений потащить но долго так он всё равно не сможет, особенно если противники будут персонально против него играть
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arij
Гена дал от души.. так оскорбить Миллера со всем Газпромом)) но ведь прав старик, ни Малком, ни Вендел, ни прочие питерцы и близко не тянут на "приличный" уровень игры. Что же говорить об остальных)
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Саша Пушкин
Ответ Алекс Грэй
Да и плевать. Турниры международные, Российские футболистов не выиграют всё равно. Однажды сменится всё наверху и на футбол забьют болт. Будут только поддерживать ДЮСШ и запретят тратить на легов бешеные бабки. Это будет лучше всего.
У меня для тебя дурные новости.
В момент и еще долго после, когда всё грохнется с треском и " сменится всё наверху" ДЮСШ последнее, на что будут выделять деньги.
Не надо иллюзий!
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Матвей Суицидин
Пиняев, Захарян вполне могут в приличный клуб уехать, в середняках Соболев, Уткин, Джикия, Дивеев, Кузяев, Тюкавин, Чалов потянут. Почему нет? В Барселону, конечно, никого не позовут.
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<~Inter~>
Ну в зените точно есть Вендел и Малком способные играть в Европе. Просто в России им гарантировано место в старте и нет конкуренции, а там придется заново всё доказывать
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Dmitry Kanev
Ответ Slavick Nemkovsky
А как же величайший легионер всех времён Промес?)
Он вроде не хотел пока переходить в Европейский филиал ФК Бутырка)
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Злобный Конь
Ответ Михаил Сафонов
Маликом, Венделл, Барриос точно в приличном клубе не затерялись бы.
То-то они уехали в РПЛ, и никто их не захотел брать когда ФИФА разрешила расторгать контракты... "Малком в ПСЖ" это из серии "Захарян в "Челси"
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U. M. A. Muhammad
Ответ Evgeny Trifonov
Ну пример Хвичи говорит обратное. При всём уважении к нему и его игре в этом сезоне. В РПЛ он так не тащил. Не вижу причин почему так же условный Клаудинью не сможет возить в сериАле за Милан например
Малком в той же Барселоне играл. Да и действительно Клаудиньо игрок хороший. Да и вообще в России играть сложно длительные перелёты, поле не всегда хорошего качества. Отсутствие болельщиков. И много причин по которым футболист не чувствует присутствие большого футбола.
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Evgeny Valyaev
Мостовой даже поинтереснее и повеселее набрасывают с Канчельскисом, чем Орлов.
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Ротор-Волгоград
Ответ Каба
тащить среди отличных партнёров в Наполи и тащить в мёртвом Рубине это разные вещи
Класс игрока не в этом ли? Не важно где, но он держит свой уровень.
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Злодей Спб
Дед вообще всех игроков обесценил или только тех, что не считаются легионерами?

Например, по Малкому был предметный интерес из ПСЖ. Клуб вполне себе топовый. Предполагаю, что Вендела-Клауда-Барриоса клубы из ТОП лиг хотели бы приобрести, а еще лучше подписать бесплатно через разрыв контракта.
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Злобный Конь
Согласен. Есть распиаренные середнячки : как россияне,так и легионеры...
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В Питере Пять
Ответ Дурачок
Пусть зовут в неприличный.
А туда тоже не зовут.
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Bahmut
Ответ Log in
Как деменция связана со зрением, интересно?
Забывает где очки по всей видимости.
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Каба
Ответ Evgeny Trifonov
Ну пример Хвичи говорит обратное. При всём уважении к нему и его игре в этом сезоне. В РПЛ он так не тащил. Не вижу причин почему так же условный Клаудинью не сможет возить в сериАле за Милан например
тащить среди отличных партнёров в Наполи и тащить в мёртвом Рубине это разные вещи
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Алекс Грэй
Да и плевать. Турниры международные, Российские футболистов не выиграют всё равно. Однажды сменится всё наверху и на футбол забьют болт. Будут только поддерживать ДЮСШ и запретят тратить на легов бешеные бабки. Это будет лучше всего.
+6
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Aleksey Yashin
Недавно же Малколма звал ПСЖ, или он неприличный?
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haymaker
Всё о клубах думает
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Alessio Imperiale
Дядя Гена, очки иногда протирать надо.
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Slavick Nemkovsky
А как же величайший легионер всех времён Промес?)
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саша константинов
Думаю Пиняев смог бы со временем это из такого самого очевидного
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