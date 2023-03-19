Геннадий Орлов: «Не вижу в РПЛ ни одного игрока, которого могли бы позвать в приличный европейский клуб»

считает, что никто в Мир не заинтересует приличный европейский клуб.

«В РПЛ нет сейчас нет ни одного игрока, который мог бы уехать в Европу.

Я не вижу ни одного игрока, которого могли бы позвать в приличный европейский клуб.

Игрока на выданье в РПЛ сейчас нет», – сказал комментатор.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас