Геннадий Орлов: «Не вижу в РПЛ ни одного игрока, которого могли бы позвать в приличный европейский клуб»
Геннадий Орлов считает, что никто в Мир РПЛ не заинтересует приличный европейский клуб.
«В РПЛ нет сейчас нет ни одного игрока, который мог бы уехать в Европу.
Я не вижу ни одного игрока, которого могли бы позвать в приличный европейский клуб.
Игрока на выданье в РПЛ сейчас нет», – сказал комментатор.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Всё не привыкните к своему новому братищщщке?)
В момент и еще долго после, когда всё грохнется с треском и " сменится всё наверху" ДЮСШ последнее, на что будут выделять деньги.
Не надо иллюзий!
Например, по Малкому был предметный интерес из ПСЖ. Клуб вполне себе топовый. Предполагаю, что Вендела-Клауда-Барриоса клубы из ТОП лиг хотели бы приобрести, а еще лучше подписать бесплатно через разрыв контракта.