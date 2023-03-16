Орлов о Бакаеве: «Все время играет спиной к воротам, пасует назад. Боится брать на себя ответственность. Не полезный игрок для «Зенита»

Журналист Геннадий Орлов раскритиковал игру в матче против « ».

« » уступил московской команде в матче 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России (1:1, 4:5 по пенальти).

«Зенит» очень расхлябанно начал матч. Как можно пропускать в самом дебюте? На 10-й секунде. Как Нгамале получил мяч в этой зоне и пробил? Кто несет ответственность? Караваев и Чистяков. Почему его оставили одного? Думали, что он не попадет. А динамовец попал! Несобранность! Разгильдяйство!

А какой технический брак был во втором тайме? У меня возникает вопрос по составу. Есть наигранная тройка, за счет которой «Зенит» развивает атаки на левом фланге. , и Мостовой. У них же прекрасное взаимодействие. Но почему Андрей появился только на 72-й минуте? Поздно! Мне это непонятно.

А правый фланг атаки? Да, Бакаев сравнял счет. А что он сделал полезного для команды после перерыва? Он все время играет спиной к чужим воротам, все время пасует назад. Боится брать на себя ответственность. Или просто не готов на такое. По большому счету не полезный игрок для питерской команды...» – сказал Орлов.

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