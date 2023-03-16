Орлов о Бакаеве: «Все время играет спиной к воротам, пасует назад. Боится брать на себя ответственность. Не полезный игрок для «Зенита»

Теги Зенит ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Геннадий Орлов Вячеслав Караваев Дмитрий Чистяков Дуглас Сантос Зелимхан Бакаев Андрей Мостовой Вендел Футбол

Журналист Геннадий Орлов раскритиковал игру Зелимхана Бакаева в матче против «Динамо».

«Зенит» уступил московской команде в матче 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России (1:1, 4:5 по пенальти).

«Зенит» очень расхлябанно начал матч. Как можно пропускать в самом дебюте? На 10-й секунде. Как Нгамале получил мяч в этой зоне и пробил? Кто несет ответственность? Караваев и Чистяков. Почему его оставили одного? Думали, что он не попадет. А динамовец попал! Несобранность! Разгильдяйство!

А какой технический брак был во втором тайме? У меня возникает вопрос по составу. Есть наигранная тройка, за счет которой «Зенит» развивает атаки на левом фланге. Дуглас Сантос, Вендел и Мостовой. У них же прекрасное взаимодействие. Но почему Андрей появился только на 72-й минуте? Поздно! Мне это непонятно.

А правый фланг атаки? Да, Бакаев сравнял счет. А что он сделал полезного для команды после перерыва? Он все время играет спиной к чужим воротам, все время пасует назад. Боится брать на себя ответственность. Или просто не готов на такое. По большому счету не полезный игрок для питерской команды...» – сказал Орлов.

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14 комментариев

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ZarvuR2020
Ответ Стас Голубов
Круговой?
Играет редко из за Дугласа
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Konstantin Zorin
Вы же сами его возжелали. Нечего теперь пенять на кривую рожу.
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Ковид 07.10.52
Ответ Kivan1976
ну не знаю, Бакаев единственный, кто пытался хоть как-то обострять.
Ну не могут в риобурге прожить без Спартака, вот и добрался газовый холоп по Пугачевой до игрока с порченной биографией...про кривоногих Кузяева и карнавальщика слова не сказал....хотя они погубили вытянутый судьей клуб на пенальти....
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Igorrr
Удивлен , что Орлов в интервью не прогнал тему «Как убивали Зенит в Кубке»
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Ковид 07.10.52
Полезные все в кабинетах сидят, а те. что в поле бегают...так для народишка видимость соревнования создают....главное . чтобы холопы со свистком понимали кто им платит и назначает....
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Arman FCSM
Ответ ZarvuR2020
Из всех паспортов на фоне бразилов не теряется только Кузя, ну и с огромным натягом Мост
А как же наши Малком и Клаудиньо? Одни из лучших среди россиян в "Зените". Если не лучшие
+1
-4
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igls54
Ответ ZarvuR2020
Из всех паспортов на фоне бразилов не теряется только Кузя, ну и с огромным натягом Мост
А как же Клаудиньо с Малкомом?
+4
-2
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Kivan1976
Ответ Kivan1976
ну не знаю, Бакаев единственный, кто пытался хоть как-то обострять.
если бы не Кузя, то в кубке дальше мы прошли, а не динама! Который раз пенальти не может забить
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Kivan1976
ну не знаю, Бакаев единственный, кто пытался хоть как-то обострять.
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Arman FCSM
Ооо. Дед расчехлил свой говномет
+5
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Стас Голубов
Ответ ZarvuR2020
Из всех паспортов на фоне бразилов не теряется только Кузя, ну и с огромным натягом Мост
Круговой?
0
-1
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Сергей Ефимов
Там уровень - Арсенал Тула
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ZarvuR2020
Из всех паспортов на фоне бразилов не теряется только Кузя, ну и с огромным натягом Мост
+4
-2
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Алексей Дюба
Точно. Казалось бы выходи и доказывай. Давно говорю, что максимум в Химках звездой быть
+6
0
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