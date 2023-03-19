«Центральная Азия – важный элемент российской макроэкономической зоны. Неслучайно «Газпром» станет спонсором турнира». Доцент РЭУ Плеханова о России на чемпионате CAFA

Доцент объяснил пользу участия России в чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации.

примет участие в первом чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (CAFA) среди мужчин с 9 по 21 июня этого года.

«Взаимодействие активно развивается и имеет ярко выраженные позитивные тренды. В первую очередь речь о коммуникации в рамках ШОС (Шанхайская организация сотрудничества – Sports.ru). Узбекистан, Таджикистан и Киргизия имеют крепкие экономические связи с нашей страной. Около 1/3 всего товарооборота этих стран приходится на Россию. Суммы российских инвестиций по итогам 2022 года составили свыше 2,5 млрд долларов.

В перспективе 3-5 лет планируется увеличить товарооборот между странами до 40 млрд долларов в год, при том что в 2021 году он был равен 4 млрд. Сближение со странами Центральной Азии и Ираном идет даже более быстрыми темпами, чем это виделось еще полгода назад.

Пока большинство специалистов резко негативно оценивают даже мысль о переходе в АФК. Возможно, следует рассматривать участие в турнире как пробный шар и попытку запустить соревновательный процесс, пусть и в несколько непривычном российскому болельщику формате.

Судя по всему, важность региона понимают и в политических кругах России. Неслучайно спонсором турнира готовится стать « ».

И здесь с руководством страны нельзя не согласиться. Население региона – около 190 млн человек, а географическое положение и природные ресурсы делают Центральную Азию крайне важным элементом российской макроэкономической зоны, которую, судя по последним действиям России, планируется создать в будущем», – сказал доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Максимов.

Россия сыграет на чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации. Что это такое?

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