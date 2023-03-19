«Центральная Азия – важный элемент российской макроэкономической зоны. Неслучайно «Газпром» станет спонсором турнира». Доцент РЭУ Плеханова о России на чемпионате CAFA

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу бизнес Газпром Азиатская футбольная конфедерация Политика Футбол

Доцент объяснил пользу участия России в чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации.

Сборная России примет участие в первом чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (CAFA) среди мужчин с 9 по 21 июня этого года.

«Взаимодействие активно развивается и имеет ярко выраженные позитивные тренды. В первую очередь речь о коммуникации в рамках ШОС (Шанхайская организация сотрудничества – Sports.ru). Узбекистан, Таджикистан и Киргизия имеют крепкие экономические связи с нашей страной. Около 1/3 всего товарооборота этих стран приходится на Россию. Суммы российских инвестиций по итогам 2022 года составили свыше 2,5 млрд долларов.

В перспективе 3-5 лет планируется увеличить товарооборот между странами до 40 млрд долларов в год, при том что в 2021 году он был равен 4 млрд. Сближение со странами Центральной Азии и Ираном идет даже более быстрыми темпами, чем это виделось еще полгода назад.

Пока большинство специалистов резко негативно оценивают даже мысль о переходе в АФК. Возможно, следует рассматривать участие в турнире как пробный шар и попытку запустить соревновательный процесс, пусть и в несколько непривычном российскому болельщику формате.

Судя по всему, важность региона понимают и в политических кругах России. Неслучайно спонсором турнира готовится стать «Газпром».

И здесь с руководством страны нельзя не согласиться. Население региона – около 190 млн человек, а географическое положение и природные ресурсы делают Центральную Азию крайне важным элементом российской макроэкономической зоны, которую, судя по последним действиям России, планируется создать в будущем», – сказал доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Максимов.

Россия сыграет на чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации. Что это такое?

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25 комментариев

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Marsbek Docoev
Ответ Kuznets 09
если ты не понял,то статья доцента направлена для доказательства правоты Мишустина,что России нужно ещё больше мигрантов и продления времени нахождения в нашей стране для этих лиц. А футбол здесь так,для между делом)))
Вы не правы. Мигранты тоже люди между прочим. Им тоже надо кормить семью и.т.п. А то что вектор мироустройства меняется вами не охотно принимается. Ну не будет европейцы с Россией, насильно мил не будешь. Надо всё таки иметь здравый смысл, гордыня не поможет
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FC.Barcelona
П-проститутки
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Ковид 07.10.52
Ответ Ярик01
У этого стратегического партнера доля России - 2,4% торговли. В ущерб этому мизеру будет рубить остальное? )) Это надо совсем упоротым быть, чтобы вечно своей "значимой" дружбой с Китаем гордиться
Не получилось быть старшим братом...пошли в младшие Китаю...тьфу...
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Scrumhalf
Ответ Kuznets 09
если ты не понял,то статья доцента направлена для доказательства правоты Мишустина,что России нужно ещё больше мигрантов и продления времени нахождения в нашей стране для этих лиц. А футбол здесь так,для между делом)))
Ну и для восстановления численности населения, для поднятия рождаемости. Пока Ваньков в черных полиэтиленовых мешках утилизируют, Наташки будут рожать от Равшанов.
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Ковид 07.10.52
Еще и такого типа подогнали, чтобы геополитическими идеями оправдать разбазаривание народного достояние....тьфу...
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Kulver
Газпром не хочет в России чего-нибудь газифицировать?
А то у нас некоторые регионы дровами отапливаются до сих пор.
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Maturmalai
Ответ Красная стрела
Ну так и мышление не должно быть , как у гуппи. Сравнивать современную Россию и СССР и делать какие -то поверхностные параллели с глубокомысленным видом- очень забавно.
А по сути не так уж много и поменялось, все как раз на поверхности. СССР сидел на нефтяной игле, и рухнул, по мере того, как в 1980х рухнули цены на нефть, а неэффективная совковая экономика этого компенсировать не смогла. Афган уже в качестве вишенки на торте шел.
А нынче у РФ забирают нефтяную иглу за "вишенку" на Украине, а без этой иглы, опять же, неэффективная пживовская экономика в России тоже не вытянет, сколько с Центральной Азией ни торгуй, и сколько с ними в футбол ни катай.
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GerbertS
Ответ Gepard_GRIN
Стратегический партнёр всё-таки другой. С главой стратегического партнёра вроде завтра дядя Вова встречается.
то завтра встреча со спонсором: в костюме наложницы и вазелином)
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Maturmalai
Ответ Красная стрела
Ну напиши свою. 🤷‍♂️С цифрами , расчетами. А не с нытьем увсё пропало ужОс , изгои, кээндээр.
Вот тебе цифры: Минфин оценил падение доходов доходов в российский бюджет в январе в 35% до 1,356 трлн руб., при росте расходов на 59% до 3,117 трлн руб., по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
Насколько участие России в CAFA поможет переломить эту динамику, можешь попробовать рассчитать сам, если тебе заняться больше нечем.
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Ярик01
Ответ Gepard_GRIN
Стратегический партнёр всё-таки другой. С главой стратегического партнёра вроде завтра дядя Вова встречается.
У этого стратегического партнера доля России - 2,4% торговли. В ущерб этому мизеру будет рубить остальное? ))
Это надо совсем упоротым быть, чтобы вечно своей "значимой" дружбой с Китаем гордиться
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Kuznets 09
Ответ melmi
Ммм…а зачем здесь мнение этого доцента ? Почему не Вася с пивной ?
потому что Вася с пивной напишет аполитчно неправильную статью о давних и будущих связях с Средней Азией и точным вектором направления куда им всем ехать
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Ярик01
Ответ Красная стрела
Ну так и мышление не должно быть , как у гуппи. Сравнивать современную Россию и СССР и делать какие -то поверхностные параллели с глубокомысленным видом- очень забавно.
И чем современная Россия сильнее СССР как самостоятельный экономический субъект?
Лишь тем, что солевые красные стрелочки дефицит нужного им вещества не ощущают?
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Kuznets 09
Ответ Mixos Demid
Доцента попросили написать статейку и сделать вывод, что мы не обосрались, а опять всех переиграли. Получилось неубедительно, видно, что доцент не старался!
если ты не понял,то статья доцента направлена для доказательства правоты Мишустина,что России нужно ещё больше мигрантов и продления времени нахождения в нашей стране для этих лиц. А футбол здесь так,для между делом)))
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Gepard_GRIN
Ответ GerbertS
а эритрея - главный стратегический партнер
Стратегический партнёр всё-таки другой. С главой стратегического партнёра вроде завтра дядя Вова встречается.
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Wiley Fox
Позорище какое

Инфантино получил от Газпрома мзду и закроет на это глаза
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Геннадий Тимченко
Ответ Тренерские конспекты Бормана
Так это мой кореш: Макс из рюмочной. Просто он в свободное от рюмочной время работает доцентом
ещё необходимо мнение Петра Петрова, Ивана Иванова и Сидора Сидорова для подтверждения позиции Максима Максимова👍
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Красная стрела
Ответ Ярик01
память не должна быть как у аквариумных рыбок, что СССР развалился не через год после ввода войск в Афганистан и экономических последствий
Ну так и мышление не должно быть , как у гуппи. Сравнивать современную Россию и СССР и делать какие -то поверхностные параллели с глубокомысленным видом- очень забавно.
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Ярик01
Ответ Красная стрела
Ну смех смехом, а санкции больше, чем за год нашу экономику не добили. Так что футбол тут и правда имеет косвенное отношение и далеко не главное.
память не должна быть как у аквариумных рыбок, что СССР развалился не через год после ввода войск в Афганистан и экономических последствий
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Красная стрела
Ответ Mixos Demid
Доцента попросили написать статейку и сделать вывод, что мы не обосрались, а опять всех переиграли. Получилось неубедительно, видно, что доцент не старался!
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Тренерские конспекты Бормана
Ответ melmi
Ммм…а зачем здесь мнение этого доцента ? Почему не Вася с пивной ?
Так это мой кореш: Макс из рюмочной. Просто он в свободное от рюмочной время работает доцентом
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GerbertS
а эритрея - главный стратегический партнер
+6
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Mixos Demid
Доцента попросили написать статейку и сделать вывод, что мы не обосрались, а опять всех переиграли. Получилось неубедительно, видно, что доцент не старался!
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Красная стрела
Ну смех смехом, а санкции больше, чем за год нашу экономику не добили. Так что футбол тут и правда имеет косвенное отношение и далеко не главное.
+3
-8
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Ярик01
Уга, Дюков и Миллер просто деньги госкомпании закинули, чтобы совсем отстраненными изгоями в футболе не выглядили, но была и глубокая экономическая мысль ) которой 30 лет не было )
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melmi
Ммм…а зачем здесь мнение этого доцента ?
Почему не Вася с пивной ?
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