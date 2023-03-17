«Хвича – один из лучших в мире на своей позиции. Могу его претендентом на «Золотой мяч» представить». Семин о вингере «Наполи»

Теги Юрий Семин серия А Италия Наполи Золотой мяч Винисиус Жуниор Хвича Кварацхелия Футбол

Юрий Семин представляет Хвичу Кварацхелию как претендента на «Золотой мяч».

«Считаю, Хвича – один из лучших игроков в мире на своей позиции. У него хороший возраст, чтобы двигаться дальше. Конечно, нужна еще стабильность. Тогда он будет игроком мирового уровня!

Могу представить Хвичу претендентом на «Золотой мяч». Сегодня он такими темпами достигает результата. Если Хвича и дальше будет так ярко играть, такое можно представить.

Сейчас в Европе нет таких игроков, как Кварацхелия. Если только в «Реале» бразилец [Винисиус] Жуниор», – сказал бывший тренер «Локомотива».

В этом сезоне Хвича сыграл в 29 матчах, забил 13 голов и отдал 15 результативных передач.

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8 комментариев

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ubAA
У Вини нет такого паса, как у Хвичи и поле он видит хуже…
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Zlatan Ibra
Ответ Sevuska
Даже если Хвича положит трёшку в финале ЛЧ и станет лучшим игроком турнира ЗМ будет у сбитого пешехода - таковы реалии в мире футбола .
не в мире футбола, а в мире коррупции
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Кокич
Сёмина понять можно: приятно осознавать, что ты тренировал обладателя ЗМ. Анчелотти так вообще со счёта сбился.
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VERBLYUD
Ответ Sevuska
Даже если Хвича положит трёшку в финале ЛЧ и станет лучшим игроком турнира ЗМ будет у сбитого пешехода - таковы реалии в мире футбола .
У сбитого пешехода дубль в финале ЧМ и ЗМ ЧМ))) Это все просто съедает ЛЧ)))
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Sevuska
Даже если Хвича положит трёшку в финале ЛЧ и станет лучшим игроком турнира ЗМ будет у сбитого пешехода - таковы реалии в мире футбола .
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Furyus
Да, отлично Хвича играет, и пас есть, и обводка тоже имеется.
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леннорыч-абрамович
Секрет прост.
Из интервью Тарасова мы узнали, что Семин умеет кого угодно и на что угодно мотивировать говном.
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thirteenpandas
Болеем и переживаем!
Верим что возьмёт ЛЧ.!
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