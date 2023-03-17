«Хвича – один из лучших в мире на своей позиции. Могу его претендентом на «Золотой мяч» представить». Семин о вингере «Наполи»

представляет Хвичу Кварацхелию как претендента на «Золотой мяч».

«Считаю, Хвича – один из лучших игроков в мире на своей позиции. У него хороший возраст, чтобы двигаться дальше. Конечно, нужна еще стабильность. Тогда он будет игроком мирового уровня!

Могу представить Хвичу претендентом на «Золотой мяч». Сегодня он такими темпами достигает результата. Если Хвича и дальше будет так ярко играть, такое можно представить.

Сейчас в Европе нет таких игроков, как Кварацхелия. Если только в «Реале» бразилец [Винисиус] Жуниор», – сказал бывший тренер «Локомотива».

В этом сезоне Хвича сыграл в 29 матчах, забил 13 голов и отдал 15 результативных передач.

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