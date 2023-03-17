Черчесов о Хвиче: «Наполи» – шажок для перехода в суперклуб. В «Реал» или «Барсу», например»
Станислав Черчесов считает, что Хвича Кварацхелия в будущем перейдет в суперклуб.
«У Кварацхелии есть качества, которые никто не сможет натренировать или отработать, это талант.
Он попал в хороший клуб, к хорошему тренеру. В Италии и Грузии один менталитет, ему там комфортно. Хвича в отличной форме, он приносит клубу огромную пользу.
Вот, что называется, игрок нашел свой клуб. Возможно, в условном «Милане» Кварацхелии не удалось бы достичь того же успеха.
«Наполи» – шажок для перехода в суперклуб. Например, в «Реал» или «Барселону», – сказал главный тренер «Ференцвароша».
В текущем сезоне Кварацхелия забил 13 голов и сделал 15 ассистов в 29 матчах за «Наполи» во всех турнирах. Его подробную статистику можно найти здесь.
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В чемпионате же Испании глава лиги "мадридист" - всё копает на клубы - конкуренты. К сожалению при всей моей любви к ЛЛ - ещё годика 2 правления мадридиста и чемпионат будет где-то на уровне Франции если не ниже.
Здесь тебя любят. А всех денег не заработаешь...
А вот Реал вполне способен купить его, но Хвиче нужно ещё на пару сезонов в Наполи задержаться. Всё-таки свой клуб он нашёл, но часто функциональных возможностей не хватает ему