Черчесов о Хвиче: «Наполи» – шажок для перехода в суперклуб. В «Реал» или «Барсу», например»

Теги Станислав Черчесов Барселона Реал Мадрид серия А Италия высшая лига Венгрия Наполи Ференцварош Спорт-Экспресс Хвича Кварацхелия Футбол

Станислав Черчесов считает, что Хвича Кварацхелия в будущем перейдет в суперклуб.

«У Кварацхелии есть качества, которые никто не сможет натренировать или отработать, это талант.

Он попал в хороший клуб, к хорошему тренеру. В Италии и Грузии один менталитет, ему там комфортно. Хвича в отличной форме, он приносит клубу огромную пользу.

Вот, что называется, игрок нашел свой клуб. Возможно, в условном «Милане» Кварацхелии не удалось бы достичь того же успеха.

«Наполи» – шажок для перехода в суперклуб. Например, в «Реал» или «Барселону», – сказал главный тренер «Ференцвароша».

В текущем сезоне Кварацхелия забил 13 голов и сделал 15 ассистов в 29 матчах за «Наполи» во всех турнирах. Его подробную статистику можно найти здесь.

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31 комментарий

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Alexlagodny
B суперклуб, это намек на суперлигу? ))
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Dag Dad
Ответ rigobersong
Рауль воспитанник Атлетико и никогда не хотел в реале играть, что с лицом?:)🤣🤣🤣
Я сказал что это не возможно? Я сказал что это вряд ли будет.
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dmitry.tchidakin
Наполи тоже супер клуб
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Dag Dad
Ответ Кирилл Шарапов
У Барсы нет денег на Хвичу. Тем более пока неизвестно как отразится судейский скандал на них. А вот Реал вполне способен купить его, но Хвиче нужно ещё на пару сезонов в Наполи задержаться. Всё-таки свой клуб он нашёл, но часто функциональных возможностей не хватает ему
Через пару лет можно и в реал . Сейчас в реале есть вини который хорош
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Северный болельщик
Наполи выиграет чемпионат и ЛЧ в этом году.
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Пинающий Достоинства
После стамбульского финала ЛЧ: Реал это хороший шажок для перехода в Наполи
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Dag Dad
Ответ rigobersong
Рауль воспитанник Атлетико и никогда не хотел в реале играть, что с лицом?:)🤣🤣🤣
И ? Вини сам фанат реала, модрич тоже и барса его не купит не только из за того что он мадрист , а ещё и из за денег
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mr kovalsky
Ответ keeperfcb
Ну если по нынешнему сезону ла лиги судить - Барса единственный суперклуб из Испании
По каким критериям у вас суперклуб обозначается? По вылетам в 1/128 ле?
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nobrainnopain
Стас газет не читает
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Mairambek Jusupbekov
Ответ Fan of Sport
Переход в Реал был бы неизбежен, но в Реале слева играет Винисиус, а Хвича к сожалению, как и Винисиус, игрок одной позиции. А вот в Барсе слева проблемы, но трансфер Хвичи в нынешних условиях практически невозможно оформить, да и сам Хвича не раз говорил, что является фанатом Реала.
Я бы хотел видеть Осимхена в Реале на замену Бензема
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Inside 88 LW
Чемпионат Италии стабильно развивается и растет. Результаты уже видны в евро кубках.
В чемпионате же Испании глава лиги "мадридист" - всё копает на клубы - конкуренты. К сожалению при всей моей любви к ЛЛ - ещё годика 2 правления мадридиста и чемпионат будет где-то на уровне Франции если не ниже.
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Артём Никулин
Ответ keeperfcb
Ну если по нынешнему сезону ла лиги судить - Барса единственный суперклуб из Испании
Если суперклубы Испании отлетают уже в 1/16 финала ЛЕ, то все плохо.
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Большой Сэми
Ответ Роман
Видать Черчесов Ла Лигу 3 года не смотрел. Раз Барсу Суперклубом называет.
Советую открыть таблицу чемпионата Испании
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keeperfcb
Ответ Роман
Видать Черчесов Ла Лигу 3 года не смотрел. Раз Барсу Суперклубом называет.
Ну если по нынешнему сезону ла лиги судить - Барса единственный суперклуб из Испании
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инок
Хвича, оставайся лучше в Наполи, и становись его легендой.
Здесь тебя любят. А всех денег не заработаешь...
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Sevuska
Наполи - огромный шаг вписать в себя в один ряд с великим Марадоной , взяв скудетто для Наполи 👍
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2vdhrvmmzf
Ответ rossoneri*
Дед явно Ла Лигу давно не смотрел 😂
Например в этом сезоне?
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DavidRobertJosephBeckham
Наполи по сильнее Барселоны сейчас.
+3
-1
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Хрюкающий иблис
условный Милан 🤦🤦🤦
+1
-1
0
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Lanc
То есть, Лига Чемпионов это ступенька в Лигу Европы.
+13
-5
+8
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Emin Aliev
Ответ Пенс
Суперклуб из Лиги Европы. Явно человек не желает добра Хвиче.
бавария когда влетела зениту в ЛЕ перестала быть суперклубом?
+3
-2
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Emin Aliev
Ответ Роман
Видать Черчесов Ла Лигу 3 года не смотрел. Раз Барсу Суперклубом называет.
он просто не ты
+2
-6
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Кирилл Шарапов
Ответ Dag Dad
Какая Барса?🤦 Хвича мадритист до мозга он никогда не перейдет туда . Хотя тот вини когда был фаном барсы , но играет в реале . Может и перейдет, но я сомневаюсь очень очень очень сильно
У Барсы нет денег на Хвичу. Тем более пока неизвестно как отразится судейский скандал на них.
А вот Реал вполне способен купить его, но Хвиче нужно ещё на пару сезонов в Наполи задержаться. Всё-таки свой клуб он нашёл, но часто функциональных возможностей не хватает ему
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Макс Кидалов
Ответ Дядя ТУРА
или Спартак
При все уважении к Спартаку, но барса и Реал все таки на другом уровне чуть чуть, поэтому хвиче там будет лучше для развития. В Спартаке он в лч не сможет играть из за санкций, а это может повлиять на его развитие, поэтому лучше наверно все таки в Барсу или Реал
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Fan of Sport
Переход в Реал был бы неизбежен, но в Реале слева играет Винисиус, а Хвича к сожалению, как и Винисиус, игрок одной позиции. А вот в Барсе слева проблемы, но трансфер Хвичи в нынешних условиях практически невозможно оформить, да и сам Хвича не раз говорил, что является фанатом Реала.
+3
-1
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