считает, что в будущем перейдет в суперклуб.

«У Кварацхелии есть качества, которые никто не сможет натренировать или отработать, это талант.

Он попал в хороший клуб, к хорошему тренеру. В Италии и Грузии один менталитет, ему там комфортно. Хвича в отличной форме, он приносит клубу огромную пользу.

Вот, что называется, игрок нашел свой клуб. Возможно, в условном «Милане» Кварацхелии не удалось бы достичь того же успеха.

« » – шажок для перехода в суперклуб. Например, в «Реал» или «Барселону», – сказал главный тренер « ».

В текущем сезоне Кварацхелия забил 13 голов и сделал 15 ассистов в 29 матчах за «Наполи» во всех турнирах. Его подробную статистику можно найти здесь.

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