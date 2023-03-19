Головин и Джикия пропустят мартовские матчи сборной России из-за травм
Александр Головин и Георгий Джикия не сыграют за сборную России в марте.
«Александр Головин из-за проблем с приводящей мышцей бедра не примет участие в мартовском сборе. По согласованию с медицинским штабом «Монако», тренерский штаб национальной сборной принял решение не рисковать здоровьем Александра.
Что касается Георгия Джикия, в матче против «Оренбурга» он получил мышечную травму бедра», – сообщил старший врач сборной России Владимир Хайтин.
Ранее сборная объявила, что полузащитник «Торино» Алексей Миранчук тоже пропустит матч России с Ираном.
23 марта сборная России в Тегеране сыграет с Ираном. На 26 марта запланирована игра против Ирака в Санкт-Петербурге.
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