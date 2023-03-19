Головин и Джикия пропустят мартовские матчи сборной России из-за травм

Теги Спартак Монако премьер-лига Россия Сборная России по футболу травмы Георгий Джикия Александр Головин Владимир Хайтин Футбол

Александр Головин и Георгий Джикия не сыграют за сборную России в марте.

«Александр Головин из-за проблем с приводящей мышцей бедра не примет участие в мартовском сборе. По согласованию с медицинским штабом «Монако», тренерский штаб национальной сборной принял решение не рисковать здоровьем Александра.

Что касается Георгия Джикия, в матче против «Оренбурга» он получил мышечную травму бедра», – сообщил старший врач сборной России Владимир Хайтин.

Ранее сборная объявила, что полузащитник «Торино» Алексей Миранчук тоже пропустит матч России с Ираном.

23 марта сборная России в Тегеране сыграет с Ираном. На 26 марта запланирована игра против Ирака в Санкт-Петербурге. 

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33 комментария

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Юрий
Без джикии сборная я думаю ничего не потеряет...
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Evgeny Valyaev
Надеюсь, что у них "травмы", а не реальные травмы.
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Бухгалтер2021
не вызывали бы их вообще вечно травмированные
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sebastian1410
Ответ Kirkoroff
А кстати Влашич у туринцев травмирован или просто присел?
Последний месяц из-за травмы не играл. На днях только вернулся.
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Kirkoroff
А кстати Влашич у туринцев травмирован или просто присел?
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Давид Сехлеян
Ответ sebastian1410
Они и без сборных через два на третий матч травмируются. На спортс ру статистика травм Головина была, за два года пропустил 200-250 дней из-за травм. Стеклянный. Миранчук не прочнее.
Это раньше было. Щас у Головина все в порядке в этом плане. И это первая травма за сезон, кста.
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Kirkoroff
Ответ Rojo Crio
Пожалуй тоже пропущу.
Не ты один
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dmitry.tchidakin
Джикия сборной не нужен. Он днище
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rwkq485579
Ответ Alexander Pavlov
Аккуратно слились Головин с Миранчуком, чтобы не рисковать неизвестно для чего
Ради этого Миранчук матч Серии А пропускает?
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Спартак Уокер
Ну Головина вообще жалко
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Мукунку хороший
Ответ Redmurza
И причем тут сборная Афганистана?
Ну кого то надо винить)))
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Jadie James
Головин с Миранчуком проголосовали
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Shuller18
Ответ Екн Лор
Карпин: ну что ж, значит придётся им на замену вызвать очередных ноунеймов из Ростова
Когда он вызывал именно ноунеймов из Ростова?
+1
-1
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Мукунку хороший
Катастрофа.. )) здоровья!
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sebastian1410
Ответ Alexander Pavlov
Аккуратно слились Головин с Миранчуком, чтобы не рисковать неизвестно для чего
Головин мастер симуляций. По матчам Монако это особенно понятно. Статистика за сезоны 20/21 и 21/22. Просто не хочет играть и постоянно технично сливается
https://s5o.ru/storage/simple/ru/edt/f9/f8/ca/29/rue18b9f05122.jpg
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Всеволод Х
Обидно
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Rojo Crio
Пожалуй тоже пропущу.
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Richard Lopez
Очень плохо...Происки врагов, не иначе
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Аркадий Аркадич
Ответ Alexander Pavlov
Аккуратно слились Головин с Миранчуком, чтобы не рисковать неизвестно для чего
Головин еще довольно технично слился с матча Монако в самый разгар борьбы за место в ЛЧ. Видимо все силы бережет на следующий сезон.
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Саша Котляров
Плохая новость
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Евгений Соболев
А Губер уже ищет заговор как Головин и Миранчук грамотно "отъехали" от праздника двух "великих" сборных..
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sebastian1410
Ответ антон шабанов
Кто-то реально думал что Головин и Миранчук не травмируются ?
Они и без сборных через два на третий матч травмируются. На спортс ру статистика травм Головина была, за два года пропустил 200-250 дней из-за травм. Стеклянный. Миранчук не прочнее.
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Redmurza
Ответ bpfx5h6vrf
У сборной Афганистана резко выросли шансы
И причем тут сборная Афганистана?
+1
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<~Inter~>
Ответ Alexander Pavlov
Аккуратно слились Головин с Миранчуком, чтобы не рисковать неизвестно для чего
Ну оба сейчас одни из лидеров своих клубов и риски поездки ради таких игр того не стоят
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Игорь Волков
Молодцы, что схитрили, а то ещё вдруг травмируются играя против пастухов
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