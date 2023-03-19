Головин не сыграет с «Аяччо» из-за дискомфорта в приводящей мышце бедра. Он вызван в сборную

Теги Монако лига 1 Франция Сборная России по футболу травмы Аяччо Александр Головин Футбол

Александр Головин из-за проблем со здоровьем не сыграет за «Монако» в матче Лиги 1.

Как сообщает пресс-служба монегасков, Головин пропустит гостевую игру 28-го тура чемпионата против «Аяччо». Он испытывает дискомфорт в приводящей мышце бедра правой ноги.

Ранее Головин был вызван в сборную России на мартовский сбор.

В этом сезоне на счету 26-летнего атакующего полузащитника 6 голов и 6 результативных передач в 37 матчах за «Монако» во всех турнирах.

Полную статистику футболиста можно найти здесь.

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6 комментариев

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Kit244098
Один раз - случайность, а два уже закономерность. Сначала Миранчук, теперь - Головин. Похоже, что они сами не хотят ехать в эту сборную. И их интересы, в данном случае, полностью совпадают с интересами их клубов))
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Спартак Уокер
Скорейшего возвращения в строй Александру
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Three Days Grace
Это уже смешно) но, если травма действительно есть, то Саше здоровья
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RE$PECT
сливаются
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Mirko Savic
Какое-то удивительное стечение обстоятельств. Сначала Миранчук, а сейчас Головин
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Арслан Гасанов
Не удивительно
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