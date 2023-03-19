Головин не сыграет с «Аяччо» из-за дискомфорта в приводящей мышце бедра. Он вызван в сборную

из-за проблем со здоровьем не сыграет за «Монако» в матче Лиги 1.

Как сообщает пресс-служба монегасков, Головин пропустит гостевую игру 28-го тура чемпионата против « ». Он испытывает дискомфорт в приводящей мышце бедра правой ноги.

Ранее Головин был вызван в сборную России на мартовский сбор.

В этом сезоне на счету 26-летнего атакующего полузащитника 6 голов и 6 результативных передач в 37 матчах за « » во всех турнирах.

Полную статистику футболиста можно найти здесь.

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