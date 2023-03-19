Вратарь «Крыльев» Ломаев: «Без Fan ID гораздо лучше. Люди будут снова ходить на стадион»
Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев поддерживает отмену Fan ID.
«Без Fan ID будет гораздо лучше. Люди будут снова ходить на стадион.
С ЦСКА в Кубке играли в будний день, начали в 18:30 – половина людей в это время только заканчивает работать.
Но атмосфера была сумасшедшая. Болельщики гнали команду вперед и помогали нам. Спасибо всем, кто пришел на стадион и поддержал нас в такой непростой игре», – сказал Ломаев.
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