Вратарь «Крыльев» Ломаев: «Без Fan ID гораздо лучше. Люди будут снова ходить на стадион»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России болельщики стадионы Чемпионат.com Иван Ломаев Fan ID Футбол

Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев поддерживает отмену Fan ID.

«Без Fan ID будет гораздо лучше. Люди будут снова ходить на стадион.

С ЦСКА в Кубке играли в будний день, начали в 18:30 – половина людей в это время только заканчивает работать.

Но атмосфера была сумасшедшая. Болельщики гнали команду вперед и помогали нам. Спасибо всем, кто пришел на стадион и поддержал нас в такой непростой игре», – сказал Ломаев.

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5 комментариев

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Александр Тихонов
Молодец. Радует что против FAN ID уже немало футболистов высказались.
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green-white-blue
Без тебя в рамке, Вань, тоже получше будет)
С Богданом сердце не ёкает каждый раз когда мяч на нашей половине поля. Над спокойствием бы поработать, самообладанием.
А фан-айди не знаю кому может нравится, кроме определённых органов. Простым болельщикам и футболистам точно
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Дмитрий
Ага. Какие люди? Как тот 7-месячный отморозок? Нет уж, спасибо.
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+6
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Mixos Demid
Респект! Не зассал!
+2
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Антон Панарин
Красавчик
+2
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