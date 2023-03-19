Вратарь «Крыльев» Ломаев: «Без Fan ID гораздо лучше. Люди будут снова ходить на стадион»

Вратарь « » поддерживает отмену Fan ID.

«Без Fan ID будет гораздо лучше. Люди будут снова ходить на стадион.

С ЦСКА в Кубке играли в будний день, начали в 18:30 – половина людей в это время только заканчивает работать.

Но атмосфера была сумасшедшая. Болельщики гнали команду вперед и помогали нам. Спасибо всем, кто пришел на стадион и поддержал нас в такой непростой игре», – сказал Ломаев.

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