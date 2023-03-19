«Спартак» выиграл бы Лигу чемпионов с тандемом Тарпищев – Романцев и при поддержке Ельцина». Трахтенберг о клубе в 90-х

Теги Спартак премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Шамиль Тарпищев Олег Романцев Борис Ельцин Леонид Трахтенберг Политика Чемпионат.com Футбол

Леонид Трахтенберг уверен, что «Спартак» мог выиграть Лигу чемпионов в 1990-х.

«В то время я дружил с Шамилем Тарпищевым (в 1992-1994 годах он был советником президента РФ Бориса Ельцина по физической культуре и спорту – Sports.ru). Периодически наведывался в Кремль – по дружбе, отредактировать какие-то материалы или просто пообщаться, когда у обоих выдавалось свободное время.

Тарпищев болел за «Спартак» и в 1990-х загорелся идеей сделать из любимой команды суперклуб. Масштаба «Реала», «Милана» или «Манчестер Юнайтед», не меньше. Финансовые возможности для реализации такого проекта он бы точно изыскал.

Тарпищев всегда был максималистом, поэтому сборная России выигрывала Кубок Дэвиса, а его люди – «Уимблдон» и прочие престижные теннисные турниры. В футболе его мечтой была Лига чемпионов.

Он высоко ценил тренерский талант Романцева и полагал, что, усилившись еще несколькими мастерами экстра-класса, «Спартак» будет претендовать на победу в Европе. Я познакомил Шамиля Анвяровича с Олегом Ивановичем, мы втроем обсуждали замысел Тарпищева.

К сожалению, в клубе были люди, которые были против захода Тарпищева в «Спартак». Они очень этого не хотели и всячески отговаривали Романцева от такого союза – боялись потерять власть. Препоны ставились такие, что преодолеть их было невозможно.

Хотя убежден, что с тандемом Тарпищев – Романцев и при поддержке президента мы бы выиграли Лигу чемпионов. 100 процентов», – сказал бывший пресс-атташе «Спартака» и сборной России.

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37 комментариев

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krupin82
Если бы никто не заявился,могли легко
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Владимир Смирнов
Наведывался в Кремль!!! )))
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Dimonty
Ответ Konstantin Zorin
Кубок УЕФА в 1998 могли точно выиграть. А об остальном, это просто фантазии.
Пройти Интер с праймовым Роналдо? Сомнительно
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sprmn
Ответ Konstantin Zorin
Кубок УЕФА в 1998 могли точно выиграть. А об остальном, это просто фантазии.
В 90е спартак постоянно продавал своих лучших игроков. Кто знает как далеко клуб мог пойти если бы это было не так.
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as009595@icloud.com
Ответ Марик05
Ну не знаю не укради у нас судья в ответном матче с Нантом игру уже тогда могли замахнуться ушастого
Ну против Юве шансов не было бы, но думаю если зимой не ушли лидеры, а это Черчесов, Кульков, Юран прошли бы Нант уверенно,
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Карл_Иваныч
... БЫ...
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jexOn
Спартак в то время был реально на уровне сильнейших команд Европы. А добавить бы нормальное поле, стадион и инфраструктуру, то вполне возможно и Лигу Чемпионов взяли.
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An Kr
Сегодня магнитная буря на солнце?
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Геннадий Тимченко
Ответ Nottingham Forecast
Тарпищев, Романцев, Ельцин. Звучит, как начало анекдота
"Настало время удивительных историй"🤣🤣🤣
+3
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+3
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Pb-SE
Ответ Konstantin Zorin
Кубок УЕФА в 1998 могли точно выиграть. А об остальном, это просто фантазии.
Кубок кубков в 1993 был более реален.
+4
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nmnackjbxkasbk
Ответ Okazaki
Ельцин не прошёл бы допинг-тест
он бы до его не дошел
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Алексей Гусев
спартак вроди еще не умер...всмысле не расформирован, так почему должен быть тренер без лицензии, тренер теннисный, которого вот вот поменяют, и мертвый...кхм президент? что они поменяют
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Pb-SE
Победа Спартака в ЛЧ в 90-е - это примерно как победа Наполи в нынешней ЛЧ. Теоретически было возможно, но вряд ли.
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Pb-SE
Победа в ЛЧ - это слишком. Но вообще, интересно было бы взглянуть на Спартак против Нанта в 1996, если бы Спартак смог сохранить лидеров. Правда, я бы все равно не увидел - я только с Евро-1996 начал футболом интересоваться.
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Дри66линг Нейа
Было бы феноменально...верим в Спартак?)
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Марик05
Ответ Кирилл Шарапов
Спартак в 90-х всё же играл в полуфинале Кубка Чемпионов и в четвертьфинале ЛЧ, проходя при этом Реал, Наполи с Марадоной и выигрывая 6 матчей в группе. То есть несколько шансов всё же было, но победа в турнире всё равно остаётся лишь фантазиями на тему "если бы"...
Ну не знаю не укради у нас судья в ответном матче с Нантом игру уже тогда могли замахнуться ушастого
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Ummash
88-90 х годах Спартака погубил алчность руководителей почти 75% игроков продали зимнем трансферном окне
Вот так и погубили Великого ФК Спартака
Мне 60 я болею за Спартак с школьных лет
Вспоминайте историю
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Kapitelman Abram
Трахтенберг - Я отец Заремы!!!...)))
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Разрушающий мифы
Спартак в 90-е был сильным клубом. Но в европейской иерархии всё-таки средним. Периодически случались победы над грандами, но они скорее воспринимались, как чудо. В полуфиналах КЧ-91 и КУ-98 Спартак уступал без шансов. Реально было взять КК-93 и побороться за ЛЧ-96. Но в первом случае помешало откровенное пижонство игроков в ответной встрече с Антверпеном, а во втором массовая распродажа основного состава в зимнее трансферное окно. Других шансов у Спартака не было и не было бы.
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Okazaki
Ельцин не прошёл бы допинг-тест
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KOTOV71
Хех! Так это и есть, пресловутый " админресурс".
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ReneHoseman
Болтун, на 100 процентов бы выиграл все соревнования... сити/псж по составу тоже суперы,
Но 100 пооцентов никто на них не ставит
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Михаил1970
Ответ Nottingham Forecast
Тарпищев, Романцев, Ельцин. Звучит, как начало анекдота
Вицин, Никулин и Моргунов.
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Кирилл Шарапов
Спартак в 90-х всё же играл в полуфинале Кубка Чемпионов и в четвертьфинале ЛЧ, проходя при этом Реал, Наполи с Марадоной и выигрывая 6 матчей в группе.
То есть несколько шансов всё же было, но победа в турнире всё равно остаётся лишь фантазиями на тему "если бы"...
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Борис Лопатин
Пилотную серию этого фанфика я бы глянул
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