«Спартак» выиграл бы Лигу чемпионов с тандемом Тарпищев – Романцев и при поддержке Ельцина». Трахтенберг о клубе в 90-х

уверен, что «Спартак» мог выиграть Лигу чемпионов в 1990-х.

«В то время я дружил с (в 1992-1994 годах он был советником президента РФ Бориса Ельцина по физической культуре и спорту – Sports.ru). Периодически наведывался в Кремль – по дружбе, отредактировать какие-то материалы или просто пообщаться, когда у обоих выдавалось свободное время.

Тарпищев болел за «Спартак» и в 1990-х загорелся идеей сделать из любимой команды суперклуб. Масштаба «Реала», «Милана» или «Манчестер Юнайтед», не меньше. Финансовые возможности для реализации такого проекта он бы точно изыскал.

Тарпищев всегда был максималистом, поэтому сборная России выигрывала Кубок Дэвиса, а его люди – «Уимблдон» и прочие престижные теннисные турниры. В футболе его мечтой была .

Он высоко ценил тренерский талант и полагал, что, усилившись еще несколькими мастерами экстра-класса, «Спартак» будет претендовать на победу в Европе. Я познакомил Шамиля Анвяровича с Олегом Ивановичем, мы втроем обсуждали замысел Тарпищева.

К сожалению, в клубе были люди, которые были против захода Тарпищева в «Спартак». Они очень этого не хотели и всячески отговаривали Романцева от такого союза – боялись потерять власть. Препоны ставились такие, что преодолеть их было невозможно.

Хотя убежден, что с тандемом Тарпищев – Романцев и при поддержке президента мы бы выиграли Лигу чемпионов. 100 процентов», – сказал бывший пресс-атташе « » и сборной России.

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