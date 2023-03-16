Шунин пропустит матчи с Ираном и Ираком из-за травмы подлопаточной мышцы на тренировке

не сыграет за сборную России в марте.

Как сообщает официальный сайт « », 36-летний вратарь получил травму подлопаточной мышцы на тренировке перед матчем Фонбет Кубка России против «Зенита».

Шунин вошел в расширенный состав сборной России на тренировочный сбор в марте, в рамках которого запланированы товарищеские матчи против Ирана и Ирака. Однако из-за травмы вратарь не сможет принять участие в сборе.

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