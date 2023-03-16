Шунин пропустит матчи с Ираном и Ираком из-за травмы подлопаточной мышцы на тренировке

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Антон Шунин не сыграет за сборную России в марте.

Как сообщает официальный сайт «Динамо», 36-летний вратарь получил травму подлопаточной мышцы на тренировке перед матчем Фонбет Кубка России против «Зенита».

Шунин вошел в расширенный состав сборной России на тренировочный сбор в марте, в рамках которого запланированы товарищеские матчи против Ирана и Ирака. Однако из-за травмы вратарь не сможет принять участие в сборе.

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21 комментарий

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Nagibator_2000
Ответ Сергей Александрович
матч с Ираном и Ираком....
Да, теперь у нас только такие друзья. Скоро матч и с Эритреей увидим.
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Erto play
Ответ Дима Климочкин
Вызывайте Лантратова
я как фанат Локо против ,не дай бог травму получит в необязательных матчах
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samarskij-kuzmich
Ну понятно, что это будет за"сборная в итоге. Это больше похоже не национальную, а на олимпийскую сборную России. Там же правила - три опытных игрока м молодняк. Вот и наша сборная примерно такая же получается.
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Дима Климочкин
Вызывайте Лантратова
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Al561
Грамотно откосил))
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Сергей Савченко
Ок,держите в курсе))
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Dinamik1
Можно просто не играть ловить с ними нам не чего без Антохи.
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Gaizka Mendieta Zabala
Ну справедливости ради, Шунин не только не игрок уровня сборной, но до уровня РПЛ сильно не дотягивает.
Удивительно, что он столько лет продержался в Динамо.
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Лжетрофеич
Будем надеяться, к матчу с Соломоновыми Островами выздоровеет
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micka
Подлая лопаточная мышца
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Смородская-Кикнадзе-Цорн
Все отмазываются как могут. Скоро ещё пару-тройку будет таких новостей, где у условного Миранчука обаятельно не большая травма и он решил поберечься. Можете делать скрин
+2
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malama47
Шунин в любом бы случае пропустил, мяч либо матч)
+4
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Wiley Fox
Видимо, на тренировку доехал фанат с пейнтбольным ружьём
+1
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evil
повезло сборной России, да и динамо вчера тоже повезло
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Scrumhalf
Сейчас у сборников пойдут растяжения мошонки, ушибы пупочной мышцы, вывихи ушной раковины, всё, лишь бы с Ираком не играть.
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-1
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Торна
Благодаря подлопаточной мышце Шунина шансы на сухарь повышаются
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Евгений Онегин
Здоровья конечно, но по мне это не плохая новость)
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Д.Н.Л
Надо вместо него ещё трёх вратарей вызвать, а то мало.
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-1
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Сергей Александрович
матч с Ираном и Ираком....
+5
-3
+2
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яков мишин
никто не расстроился
+7
-2
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ДоброеУхо
все пропало, теперь точно пропустим!
+13
0
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