Бензема дозирует нагрузку, как Роналду в последнем сезоне в «Реале». Карим будет играть реже ради топ-матчей

изменил подход к игровому времени, ориентируясь на .

Как пишет Relevo, в карьере француза наступил новый этап – из-за физических проблем, с которыми он столкнулся в период с сентября по январь, он решил воспользоваться методом Криштиану Роналду и дозировать нагрузки. Бензема будет отдыхать во время менее важных матчей, чтобы подходить к важнейшим играм в топ-форме. Игроки « » и тренерский штаб не возражают против этого.

Роналду во время последнего сезона в «Реале» договорился с об аналогичном методе подготовки. Он пропускал многие гостевые игры, а на поле выходил преимущественно в домашних матчах и в Лиге чемпионов.

Сейчас Бензема по договоренности с Карло Анчелотти пользуется этим же методом, так как понимает, что это наилучший способ контроля за физическим состоянием в 35 лет. Тренер хотел бы рассчитывать на Карима во всех матчах, но понимает, что такой подход пойдет на пользу. «Реал» научился играть без Бензема – в этом сезоне у команды 9 побед, 2 ничьих и поражение в 12 матчах без него.

Партнеры по «Реалу» относятся к французу с большим уважением и понимают сложившуюся ситуацию. Все они видели, с какими проблемами столкнулся Бензема, а поэтому предпочли бы видеть его готовым на 100% в важнейших матчах и не хотели бы рисковать потерять его на долгий срок.

В этом сезоне у форварда 19 голов и 5 результативных передач в 28 матчах за «Реал» во всех турнирах. Статистику капитана «Мадрида» можно найти здесь.

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