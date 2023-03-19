Бензема дозирует нагрузку, как Роналду в последнем сезоне в «Реале». Карим будет играть реже ради топ-матчей
Карим Бензема изменил подход к игровому времени, ориентируясь на Криштиану Роналду.
Как пишет Relevo, в карьере француза наступил новый этап – из-за физических проблем, с которыми он столкнулся в период с сентября по январь, он решил воспользоваться методом Криштиану Роналду и дозировать нагрузки. Бензема будет отдыхать во время менее важных матчей, чтобы подходить к важнейшим играм в топ-форме. Игроки «Реала» и тренерский штаб не возражают против этого.
Роналду во время последнего сезона в «Реале» договорился с Зинедином Зиданом об аналогичном методе подготовки. Он пропускал многие гостевые игры, а на поле выходил преимущественно в домашних матчах и в Лиге чемпионов.
Сейчас Бензема по договоренности с Карло Анчелотти пользуется этим же методом, так как понимает, что это наилучший способ контроля за физическим состоянием в 35 лет. Тренер хотел бы рассчитывать на Карима во всех матчах, но понимает, что такой подход пойдет на пользу. «Реал» научился играть без Бензема – в этом сезоне у команды 9 побед, 2 ничьих и поражение в 12 матчах без него.
Партнеры по «Реалу» относятся к французу с большим уважением и понимают сложившуюся ситуацию. Все они видели, с какими проблемами столкнулся Бензема, а поэтому предпочли бы видеть его готовым на 100% в важнейших матчах и не хотели бы рисковать потерять его на долгий срок.
В этом сезоне у форварда 19 голов и 5 результативных передач в 28 матчах за «Реал» во всех турнирах. Статистику капитана «Мадрида» можно найти здесь.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
КР всегда играл и хочет играть от начала и до конца матча . И всегда с нежеланием и минус моралью шел на замену
КР хоть в 30 хоть в 38 не хочет пропускать матчи
Зачем его приплетать к Кариму, которого сейчас замучили травмы
Думаю в этом источнике автор выразил свою точку зрения а тут пошла ссылка на эту статью как на источник из Реала
Думается в руководстве еше до конца не придумали что сделать с позицией ЦФ. Мбаппе подвел, отпустили Холанда, Эндрик не присоединиться еше до 2024, и вот Бензема начал сломаться. Боятся купить кого-то из Европы из-за случае с Йовичам (за 60млн)