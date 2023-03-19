Бензема дозирует нагрузку, как Роналду в последнем сезоне в «Реале». Карим будет играть реже ради топ-матчей

Теги Карим Бензема Карло Анчелотти Криштиану Роналду Реал Мадрид Ла Лига травмы Зинедин Зидан Футбол

Карим Бензема изменил подход к игровому времени, ориентируясь на Криштиану Роналду.

Как пишет Relevo, в карьере француза наступил новый этап – из-за физических проблем, с которыми он столкнулся в период с сентября по январь, он решил воспользоваться методом Криштиану Роналду и дозировать нагрузки. Бензема будет отдыхать во время менее важных матчей, чтобы подходить к важнейшим играм в топ-форме. Игроки «Реала» и тренерский штаб не возражают против этого.

Роналду во время последнего сезона в «Реале» договорился с Зинедином Зиданом об аналогичном методе подготовки. Он пропускал многие гостевые игры, а на поле выходил преимущественно в домашних матчах и в Лиге чемпионов.

Сейчас Бензема по договоренности с Карло Анчелотти пользуется этим же методом, так как понимает, что это наилучший способ контроля за физическим состоянием в 35 лет. Тренер хотел бы рассчитывать на Карима во всех матчах, но понимает, что такой подход пойдет на пользу. «Реал» научился играть без Бензема – в этом сезоне у команды 9 побед, 2 ничьих и поражение в 12 матчах без него.

Партнеры по «Реалу» относятся к французу с большим уважением и понимают сложившуюся ситуацию. Все они видели, с какими проблемами столкнулся Бензема, а поэтому предпочли бы видеть его готовым на 100% в важнейших матчах и не хотели бы рисковать потерять его на долгий срок.

В этом сезоне у форварда 19 голов и 5 результативных передач в 28 матчах за «Реал» во всех турнирах. Статистику капитана «Мадрида» можно найти здесь.

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13 комментариев

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Андрей Хенто
Давно пора, правда кто сможет подменить Карима? Альваро хоть и перспективен, но еще сыроват. Только Родриго видеться на этой позиции.
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Afaffaga
Ответ Babyboy
Мариано это не то. нужен цф молодой. который будет рвать и метать
типо мбаппе?
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Алексей Радевич
Он и так 2 играет 4 нет
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компотик
Ответ RealJon
В случае Бензема это не сработает. Потому что он единственный нападающий в клубе на данный момент. Думается в руководстве еше до конца не придумали что сделать с позицией ЦФ. Мбаппе подвел, отпустили Холанда, Эндрик не присоединиться еше до 2024, и вот Бензема начал сломаться. Боятся купить кого-то из Европы из-за случае с Йовичам (за 60млн)
Родриго будет логичным выбором, но он должен прогрессировать
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Lindeman
Ответ Kyancey
А кто в качестве центрфорварда будет тащить в матче с нетоповыми соперниками, где у «Реала» по классике больше проблем, чем с грандами? Профильный левый вингер Родриго, играющий на 1,0 ставку справа? Мариано?
У Реала есть Альваро Родригес, тащить команду он вряд ли будет, но наигрывать его нужно
+2
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+2
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melmi
Что-то мне подсказывает , что это утка
КР всегда играл и хочет играть от начала и до конца матча . И всегда с нежеланием и минус моралью шел на замену
КР хоть в 30 хоть в 38 не хочет пропускать матчи
Зачем его приплетать к Кариму, которого сейчас замучили травмы
Думаю в этом источнике автор выразил свою точку зрения а тут пошла ссылка на эту статью как на источник из Реала
+10
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+9
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Рамз Рашидов
Отличная новость 👍👍👍
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Babyboy
Ответ Kyancey
А кто в качестве центрфорварда будет тащить в матче с нетоповыми соперниками, где у «Реала» по классике больше проблем, чем с грандами? Профильный левый вингер Родриго, играющий на 1,0 ставку справа? Мариано?
Мариано это не то. нужен цф молодой. который будет рвать и метать
+5
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+5
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Юра Мисайлов
Бензема тоже все понимает , поэтому заставляет Реал уметь играть без себя
0
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Okazaki
Дешам: "Я не вызывал Карима ради топ-матчей Реала"
+4
0
+4
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RealJon
В случае Бензема это не сработает. Потому что он единственный нападающий в клубе на данный момент.

Думается в руководстве еше до конца не придумали что сделать с позицией ЦФ. Мбаппе подвел, отпустили Холанда, Эндрик не присоединиться еше до 2024, и вот Бензема начал сломаться. Боятся купить кого-то из Европы из-за случае с Йовичам (за 60млн)
+17
-1
+16
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Kyancey
А кто в качестве центрфорварда будет тащить в матче с нетоповыми соперниками, где у «Реала» по классике больше проблем, чем с грандами? Профильный левый вингер Родриго, играющий на 1,0 ставку справа? Мариано?
+15
-3
+12
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Дри66линг Нейа
Легенда!
+1
-2
-1
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