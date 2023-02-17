Бенитес о неудаче в «Реале»: «Игрокам казалось, что я приду с кнутом. Обстановка была неблагоприятная. Когда все сложно, за это плачу я»

Теги Карим Бензема Карло Анчелотти Криштиану Роналду Рафаэль Бенитес Реал Мадрид Ла Лига Футбол

Рафаэль Бенитес объяснил причины своих неудач в «Реале».

Испанский тренер возглавил «Мадрид» летом 2015 года, но был уволен уже в январе 2016-го.

«Я оказался в «Реале» сразу после ухода Анчелотти, у которого были очень хорошие отношения с игроками. Им казалось, что я приду с кнутом.

Обстановка была неблагоприятная: уход Касильяса, ситуация с Кейлором Навасом, задержание Бензема [по делу о шантаже Вальбуэна]... Бывают сложные ситуации. А когда все становится сложно, кто платит за это? Я.

Я знал, каков Криштиану, с ним нужно уметь справляться. Проблемы начинаются, когда тебе нужно разбираться с семью игроками. Некоторые не играют, им это не нравится, и они идут общаться с журналистами», – заявил Бенитес.

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19 комментариев

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Pb-SE
Ответ Sevuska
Легендарный Рафа . Лучший тренер в истории Валенсии . В первый же свой сезон в Ливерпуле взял Лигу Чемпионов. Взял также Лигу Европы с Челси будучи и о тренера . Красавчик 👍
С Челси, в принципе, в основном и.о. еврокубки и берут.
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Sevuska
Ответ Kirkoroff
Сэр Алекс вообще не заморачивался тем, чтобы ладить с игроками и при этом один из величайших тренеров мира.
Сэр Алекс ставил на место всех звёзд когда они становились « больше « команды .
Даже Бэкси, Кина , Стамма и Нистельроя .
Да он и владельцев мог иногда построить .
Суровый был дядька 👍
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окечуква
Бенитес отличный менеджер, легенда. Но тот Реал уж точно был не его командой совершенно.
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Игорь Новиков
Ответ Kirkoroff
Сэр Алекс вообще не заморачивался тем, чтобы ладить с игроками и при этом один из величайших тренеров мира.
Времена меняются. Сейчас тренер, кидаюший бутсами в своих игроков, вылетит из клуба еа следующий день.
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Altyn Asyr
Ответ №7
Тренер застрял в нулевых как и Моуринью
нет
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Kirkoroff
Ответ Игорь Новиков
Сильный тренер, но, очевидно, не очень ладит с игроками. А в топ-клубах это зачастую чуть и не важнее всего.
Сэр Алекс вообще не заморачивался тем, чтобы ладить с игроками и при этом один из величайших тренеров мира.
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<~Inter~>
Ответ №7
Тренер застрял в нулевых как и Моуринью
Он как раз не застрял. Просто он не умеет выстраивать общение со звёздными игроками, а это ключевой фактор для успеха в топ клубе
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ZA.RMA
Ответ dr. cage
Зидан у этого состава был сперва директором, а потом ассистентом Анчи.. Это для игроков ближе чем главный тренер..
ну, наверное поэтому)
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dr. cage
Ответ ZA.RMA
Винить во всем тренера глупо, конечно, но в большинстве можно..потому что у Зидана сразу после таких проблем не было.
Зидан у этого состава был сперва директором, а потом ассистентом Анчи..

Это для игроков ближе чем главный тренер..
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Андрей Хенто
За использование Каземиро, ему отдельная благодарность. Вообще он дал большое интервью. И про то, что предупреждал про Черышева три раза, что он не может принять участие в Кубкя Короля, когда засчитали Мадриду техническое поражение. И многое других фактов.
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№7
Ответ Kazbek Ilyassovskiy
Бенитес толковый тренер, но с игроками не очень ладил и не учился на своих ошибках. И на этом фоне идти в Интер после Моуринью, в Реал после Анчелотти - не самая лучшая идея.
Тренер застрял в нулевых как и Моуринью
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Gravdaar Iyaad
Забыл свин как сендвич жрал во время классико 0-4?
"Я ни винават, ита ани винавати!"
+2
-3
-1
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Иван Иванов
Спасибо Рафе что вернул Лукаса Васкеса и Каземиро.
+2
-1
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Игорь Новиков
Сильный тренер, но, очевидно, не очень ладит с игроками. А в топ-клубах это зачастую чуть и не важнее всего.
+1
-1
0
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Sevuska
Легендарный Рафа .
Лучший тренер в истории Валенсии .
В первый же свой сезон в Ливерпуле взял Лигу Чемпионов.
Взял также Лигу Европы с Челси будучи и о тренера .
Красавчик 👍
+3
-2
+1
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ZA.RMA
Винить во всем тренера глупо, конечно, но в большинстве можно..потому что у Зидана сразу после таких проблем не было.
+1
-3
-2
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Kazbek Ilyassovskiy
Бенитес толковый тренер, но с игроками не очень ладил и не учился на своих ошибках. И на этом фоне идти в Интер после Моуринью, в Реал после Анчелотти - не самая лучшая идея.
+5
-1
+4
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Altyn Asyr
меня тоже минусуют, такова жизнь Бенитэс
0
-3
-3
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dr. cage
Игрокам казалось: "Нахрена он пытается сделать из Бэйла Озила?"
+1
0
+1
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