Бенитес о неудаче в «Реале»: «Игрокам казалось, что я приду с кнутом. Обстановка была неблагоприятная. Когда все сложно, за это плачу я»

объяснил причины своих неудач в «Реале».

Испанский тренер возглавил « » летом 2015 года, но был уволен уже в январе 2016-го.

«Я оказался в «Реале» сразу после ухода , у которого были очень хорошие отношения с игроками. Им казалось, что я приду с кнутом.

Обстановка была неблагоприятная: уход Касильяса, ситуация с Кейлором Навасом, задержание [по делу о шантаже Вальбуэна]... Бывают сложные ситуации. А когда все становится сложно, кто платит за это? Я.

Я знал, каков , с ним нужно уметь справляться. Проблемы начинаются, когда тебе нужно разбираться с семью игроками. Некоторые не играют, им это не нравится, и они идут общаться с журналистами», – заявил Бенитес.