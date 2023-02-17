Бенитес о неудаче в «Реале»: «Игрокам казалось, что я приду с кнутом. Обстановка была неблагоприятная. Когда все сложно, за это плачу я»
Рафаэль Бенитес объяснил причины своих неудач в «Реале».
Испанский тренер возглавил «Мадрид» летом 2015 года, но был уволен уже в январе 2016-го.
«Я оказался в «Реале» сразу после ухода Анчелотти, у которого были очень хорошие отношения с игроками. Им казалось, что я приду с кнутом.
Обстановка была неблагоприятная: уход Касильяса, ситуация с Кейлором Навасом, задержание Бензема [по делу о шантаже Вальбуэна]... Бывают сложные ситуации. А когда все становится сложно, кто платит за это? Я.
Я знал, каков Криштиану, с ним нужно уметь справляться. Проблемы начинаются, когда тебе нужно разбираться с семью игроками. Некоторые не играют, им это не нравится, и они идут общаться с журналистами», – заявил Бенитес.
Даже Бэкси, Кина , Стамма и Нистельроя .
Да он и владельцев мог иногда построить .
Суровый был дядька 👍
Это для игроков ближе чем главный тренер..
"Я ни винават, ита ани винавати!"
Лучший тренер в истории Валенсии .
В первый же свой сезон в Ливерпуле взял Лигу Чемпионов.
Взял также Лигу Европы с Челси будучи и о тренера .
Красавчик 👍