Глава «Локо» о выходе дисквалифицированного Баринова против «Акрона»: «Клубу нанесен ущерб. На следующей неделе будут результаты внутреннего расследования»

Теги Локомотив премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России дисквалификации Юрий Нагорных Дмитрий Баринов Футбол

Юрий Нагорных высказался об ошибке «Локомотива» с выходом на поле Дмитрия Баринова.

Во вторник капитан красно-зеленых принял участие в матче Фонбет Кубка России с «Акроном» (1:1, 6:7 по пен.), хотя должен был пропустить его из-за дисквалификации.

– Что скажете по поводу желтых карточек Баринова в Жигулевске? Кто виновен в ситуации?

 – Это очень серьезный вопрос, мы к нему подходим крайне ответственно. На следующей неделе состоится заседание совета директоров, на котором будут представлены результаты внутреннего расследования.

Я бы не упрощал эту ситуацию, такое, в принципе, недопустимо. Команда в проигрыше в первую очередь. Но я благодарен нашим ребятам, которые знали по ходу матча, что им не выиграть. Я узнал об этой ситуации на пятой минуте от журналистов.

– Какая у вас была первая реакция?

– Сложная. Когда ты сконцентрирован на результате, это было как нож в спину. Я благодарен ребятам, что они не бросили играть. В Жигулевске было много наших болельщиков. Я хотел бы извиниться перед всеми, что так получилось. Клубу был нанесен ущерб. Ситуация серьезная.

– Кто нанес этот удар в спину?

– Совет директоров ориентировочно в среду расставит все точки над i. Юристы проработали вопрос и подготовят доклад. Письмо от РФС было направлено в клуб.

– Может быть, это просто разные люди? Те, кто получили письмо и принимали решение о выходе Баринова.

– Клуб – един. Все процессы должны быть едиными.

– Вышло интервью Германа Ткаченко, в котором он упомянул Дмитрия Поляцкина в числе творцов успехов «Локомотива».

– Не видел это интервью. Могу сказать, что Поляцкин не работает в клубе «Локомотив». Футбол – явление, в котором все о чем-то говорят. Все высказывают мнения и суждения. На матч с «Краснодаром» как мог повлиять Поляцкин?

– Прямым образом. Привести игроков.

– Это хорошо или плохо?

– Если победили, то хорошо. Если проиграли – плохо.

– Нельзя все доводить до абсурда или трэша, – передает корреспондент Sports.ru Ярослав Сусов слова председателя совета директоров «Локомотива».

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7 комментариев

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Сергей Сунчилиев
Блин, уборщица виновата. Да ещё водитель автобуса. И ваще они в сговоре.
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андрэ
Ответ Astronomyfan
вот и будет повод убрать Леонченко, который все равно ни за что не отвечает.. не удивлюсь, если при этом "начальник команды" останется тем же..
ставлю на строжа
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Superkenguroo
То есть, играли, зная итог?
Жесть какая
+2
0
+2
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Mechel**
Какой ущерб может быть нанесён бюджетному клубу?))
0
-1
-1
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Viktor
Ответ Mega• Battman
так почему вчера Баринов опять вышел?? он же не отбыл дисквалификацию. или красные карточки полученные в кубке не распространяется в рпл??
Именно так
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Mega• Battman
так почему вчера Баринов опять вышел?? он же не отбыл дисквалификацию. или красные карточки полученные в кубке не распространяется в рпл??
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-1
-1
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Astronomyfan
вот и будет повод убрать Леонченко, который все равно ни за что не отвечает.. не удивлюсь, если при этом "начальник команды" останется тем же..
0
0
0
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