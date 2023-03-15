Глава «Локо» о выходе дисквалифицированного Баринова: «Вторая подобная ошибка за год. Будем делать вывод»

Теги Локомотив премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России дисквалификации Юрий Нагорных Дмитрий Баринов Футбол

Юрий Нагорных высказался об ошибке «Локомотива» с выходом на поле Дмитрия Баринова.

Капитан красно-зеленых принял участие в матче Фонбет Кубка России с «Акроном» (1:1, 6:7 по пен.), хотя должен был пропустить его из-за дисквалификации.

«По ситуации с регламентом — будем разбираться. Но не надо ссылаться на то, что регламент запутанный. Вторая ошибка подобного рода в команде за год. Будем разбираться и делать вывод», — сказал председатель совета директоров «Локомотива».

Технарь «Локо» в Кубке из-за Баринова – в чем дело? Он не имел права играть из-за карточек

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30 комментариев

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Мукунку хороший
Ошибки надо не признавать. Их надо смывать)))
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Mercedes
В Реале тоже была ситуация, когда Черышев вышел в кубке Испании
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Recreated
Ответ grek087
Меня бы взяли лучше. Я щас без работы как раз. Ищу работу кстати! Могу сделать в Локо за карточками.
Я уверен, у тебя лучше бы получилось в этой работе,там же даже думать сильно не надо! Только посчитать карточки и всё! Даже школьник справится с такой работой. Если у нас в футболе такие бестолковые работают, остаётся подумать, сколько же таких вообще по стране и в думе, а вот в думе это очень заметно!
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тот самый Кадрус
Ответ Злодей Спб
Локомотиву необходимо пройти очищение пердивом.
Только вслед за вами, так как Зенит против Локо выпускал лишнего легионера.
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Recreated
Ответ Уся Ваткин
Вывод: нужно продавать Бару
Он ни кому не нужен!
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Recreated
Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
Неужели сами футболисты не знают о своей дисквалификации? Или они играют по 200 матчей в год а дисквалификация начинает действовать только на каждый 10й поэтому они и путаются. Ну так можно даже в таких случаях напоминалку в смартфоне поставить, или в блокноте записывать)
Звонок поставить с любимой мелодией!))
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Recreated
Вывод надо было делать с первого раза!
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Уся Ваткин
Вывод: нужно продавать Бару
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инок
Вот объясните, что делает в команде начальник команды, в обязанности которому входит проверка вот таких ситуаций. Бардак в Локо не прекращается...
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Алексей Иванов
Раньше Сухина считал
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Макс Кидалов
Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
Неужели сами футболисты не знают о своей дисквалификации? Или они играют по 200 матчей в год а дисквалификация начинает действовать только на каждый 10й поэтому они и путаются. Ну так можно даже в таких случаях напоминалку в смартфоне поставить, или в блокноте записывать)
Особенно случай с Черышевым в Реале, он выходил за Реал раз в год играть и то не знал что у него перебор желтых
+6
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Bakhaa
Вспомнилась поговорка: Если человек обманул тебя один раз, значит он подлец. Если человек обманул тебя дважды, значит ты дурак
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viktorpavlov70
Ответ ФК Пушкино
Ппц Кузнецову)
Я думаю за такой косяк он должен быть уволен ещё вчера.
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Макс Кидалов
Ответ Gina Torres
Как в профессиональном клубе могут вообще допускать такие ошибки? Они что, не следят за статисткой своих игроков, в том числе по карточкам и дисквалификациям?
Я тоже самое думал когда Реал точно такое же сделал, но видишь что даже в Реале такое упустили, что конечно удивительно
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viktorpavlov70
Совершенно не оправдывая дичайший непрофессионализм менеджмента Локо, всё же это больше похоже на колхоз со стороны РФС. Допуском к соревнованиям и к матчам команд и игроков должен централизовано заниматься орган, проводящий соревнование и не допускать подобных случаев априори, а не вешать эту функцию на сами клубы. По логике должна вестись единая база всех дисквалификаций и инспектор на предматчевом совещании должен огласить список дисквалифицированных и совместно с судьёй утвердить заявку команд на игру уже без этих игроков. Безотносительно вчерашнего случая. Была история с лишним легионером на поле у Зенита. Для недопуска подобной ситуации резервный судья перед заменой должен был всего лишь проверить количество иностранцев на поле. Нет же, сначала это нарушение допустят, а потом мучительно думают, как из сложившейся ситуации выбираться. В прошлом году Кухта пришёл из другого чемпионата с дисквой. Клуб вообще мог об этом не знать, либо трактовать положения регламента на своё усмотрение. У Локо и у Енисея могло быть вообще разное понимание и трактование пункта регламента. Ситуацию надо было не допускать именно представителям РФС, инспектору и судье до матча. Там же сначала игры стало понятно, что Локо уже проиграл. Вчера та же история. Т.е. игра изначально превращается в фарс. Просто представим ситуацию. Полуфинал ЧМ. Одна из команд по ошибке выпускает на поле дисквалифицированного игрока. Организаторы соревнования этот момент пропускают, и после игры начинаются кабинетные разборки, которые приводят к техническому поражению одной из команд. Скандалище на весь мир. Скажете бред? Так вот у нас этот бред повторяется из раза в раз. Одним словом - колхоз.
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Михаил1970
Ответ grek087
Меня бы взяли лучше. Я щас без работы как раз. Ищу работу кстати! Могу сделать в Локо за карточками.
паспорт фан-йуды есть?
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Мужанов Дмитрий Александрович
Неужели сами футболисты не знают о своей дисквалификации? Или они играют по 200 матчей в год а дисквалификация начинает действовать только на каждый 10й поэтому они и путаются. Ну так можно даже в таких случаях напоминалку в смартфоне поставить, или в блокноте записывать)
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deadjoker
И ведь за это люди деньги получают. Выучить полтора регламента и проверять по ним перед каждой заявкой. Мы в лфл так не косячили.
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grek087
Ответ DynamoUfa
Набрали по объявлению, вот и мучайтесь
Меня бы взяли лучше. Я щас без работы как раз. Ищу работу кстати! Могу сделать в Локо за карточками.
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red hikkikomori
клаваны
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мяу
При Сухине такой фигни не было!
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Злодей Спб
Локомотиву необходимо пройти очищение пердивом.
+4
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Max Zhomkov
Ответ DynamoUfa
Набрали по объявлению, вот и мучайтесь
у метро HR опрашивает прохожих кто хочет поработать)))
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benjamin92
Делать выводы надо было после первой ошибки. Сейчас уже принимать жёсткие меры
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ФК Пушкино
Ответ Ярик01
Учитывая, что он пришел пару месяцев назад, да, именно ему за оба случая )
Ну не Короткову же)
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