Глава «Локо» о выходе дисквалифицированного Баринова: «Вторая подобная ошибка за год. Будем делать вывод»

Юрий Нагорных высказался об ошибке «Локомотива» с выходом на поле .

Капитан красно-зеленых принял участие в матче Фонбет Кубка России с «Акроном» (1:1, 6:7 по пен.), хотя должен был пропустить его из-за дисквалификации.

«По ситуации с регламентом — будем разбираться. Но не надо ссылаться на то, что регламент запутанный. Вторая ошибка подобного рода в команде за год. Будем разбираться и делать вывод», — сказал председатель совета директоров «Локомотива».

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