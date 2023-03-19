Глава «Локо» Нагорных о Галактионове: «Молодым тренерам с хорошей подготовкой нужно доверять»
Юрий Нагорных высказался о главном тренере «Локомотива» Михаиле Галактионове.
– Галактионов – первый тренер за долгое время, который начал с трех побед подряд в чемпионате. Можно ли сказать, что угадали с тренером?
– Мы не гадали с тренером. Выбор был абсолютно обоснован. Даже могу сказать фразу, которая кому-то не понравится. [Выбор был] научно подтвержден. Это реально так.
В нашем российском футбольном хозяйстве есть молодые тренеры, которым нужно доверять. Которые прошли хорошую подготовку, имеют классную теоретическую и практическую подготовку. Нужно, чтобы эти тренеры развивались, – передает корреспондент Sports.ru Ярослав Сусов слова председателя совета директоров «Локомотива».
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Удачи Локо конечно