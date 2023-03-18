Баринов о камбэке с «Краснодаром»: «Получили немножечко люлей в перерыве. Ну как немножечко – хорошо получили. На 2-й тайм «Локо» вышел с другим настроем»

рассказал, что тренер «Локомотива» отчитал команду в перерыве.

Железнодорожники обыграли « » (3:2) в 20-м туре Мир , уступая 0:2 после первого тайма.

– Что было в раздевалке в перерыве матча?

– Получили немножечко люлей. Ну как немножечко – хорошо получили. И на второй тайм вышли с другим настроем. Поэтому и выиграли.

Не знаю, с чем связано, мы когда начинаем домашние игры, и можно взять «Акрон», то первый тайм вообще безобразно играем. Надо в нас разобраться, видимо, и к чему-то прийти. Мы и со «Спартаком» первый тайм ужасно играли, с «Акроном», сегодня.

Хорошо, что смогли перевернуть исход матча, все молодцы, все бились. Это очень важные три очка. Мы начали старт [после паузы] с трех побед и постараемся на этом не останавливаться, – заявил капитан « » в эфире «Матч Премьер».

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас