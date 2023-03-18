Баринов о камбэке с «Краснодаром»: «Получили немножечко люлей в перерыве. Ну как немножечко – хорошо получили. На 2-й тайм «Локо» вышел с другим настроем»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Краснодар Дмитрий Баринов Михаил Галактионов Матч ТВ Футбол

Дмитрий Баринов рассказал, что тренер «Локомотива» отчитал команду в перерыве.

Железнодорожники обыграли «Краснодар» (3:2) в 20-м туре Мир РПЛ, уступая 0:2 после первого тайма.

– Что было в раздевалке в перерыве матча?

– Получили немножечко люлей. Ну как немножечко – хорошо получили. И на второй тайм вышли с другим настроем. Поэтому и выиграли.

Не знаю, с чем связано, мы когда начинаем домашние игры, и можно взять «Акрон», то первый тайм вообще безобразно играем. Надо в нас разобраться, видимо, и к чему-то прийти. Мы и со «Спартаком» первый тайм ужасно играли, с «Акроном», сегодня.

Хорошо, что смогли перевернуть исход матча, все молодцы, все бились. Это очень важные три очка. Мы начали старт [после паузы] с трех побед и постараемся на этом не останавливаться, – заявил капитан «Локомотива» в эфире «Матч Премьер».

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19 комментариев

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An Kr
Ответ Александр Калачев
Да он по ощущениям, теряется на фоне Пиняева и Дзюбы
Да ладно со Спартаком же не терялся. Да и Пиняев только в одном моменте сегодня был заметен, но хотя бы не ошибался в передачах как Миранчук.
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Александр Калачев
Ответ An Kr
Что с Миранчуком, второй матч проваливает.
Да он по ощущениям, теряется на фоне Пиняева и Дзюбы
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БляхаджинсКарпина
Ответ Дмитрий Махаев
Сейчас показали вью Галактионова. Говорит, что надо было посмотреть ребятам в глаза в перерыве. Да, если он посмотрит в глаза, действительно может стать не по себе. Не хочу его обидеть, но у Мих Мих внешность маньяка))
Блин, я думал мне одному он кажется похожим на какого то серийного убийцу из глубинки 90ых)
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Камбоджа Иванов
Ответ trashbox
Дзюба в первом тайме играл никак. Как и вся команда.
В первом тайме у Локо в атаке хорошо играл лишь Смольников, а вот во втором тайме всё изменилось.
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окосевший йагупоп
Ответ Кот болотный
Только я Галустяна вспомнил?
а Галактионов на него и похож чем то
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trashbox
Ответ Камбоджа Иванов
Интересно, если вы напишите фамилию человека, который сделал 1+1 в этом матче, то что-то страшное случится? Или на спортсе фамилия Дзюбы - это как фамилия Навального на российских ТВ-каналах?
Дзюба в первом тайме играл никак.
Как и вся команда.
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An Kr
Что с Миранчуком, второй матч проваливает.
+2
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Superkenguroo
Бара просто лучший.
Писарев всё правильно отдал ему приз.
+2
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Михаил Стерхов
Самое важное что умеет так повлиять на игроков что они начинают играть и выигрывать. Нужно еще до матча с ними поговорить .
+2
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Камбоджа Иванов
Ответ Игорь Волков
Пиняев и Глушенков перевернули всю игру
Интересно, если вы напишите фамилию человека, который сделал 1+1 в этом матче, то что-то страшное случится? Или на спортсе фамилия Дзюбы - это как фамилия Навального на российских ТВ-каналах?
+15
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+13
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Кот болотный
Только я Галустяна вспомнил?
+3
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+3
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trashbox
На будущее - Галактионов, пожалуйста, выдавайте команде люлей авансом, перед началом игры а не после первого тайма, и побольше !!!
+2
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+2
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Игорь Волков
Пиняев и Глушенков перевернули всю игру
+12
0
+12
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инок
Пожалуй лучшая игра этого тура. Локо с победой!
+7
-1
+6
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Antony Klestoff
Респект Галактионову, тренерскому штабу и команде за такие матчи
+9
0
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Дмитрий Махаев
Сейчас показали вью Галактионова. Говорит, что надо было посмотреть ребятам в глаза в перерыве. Да, если он посмотрит в глаза, действительно может стать не по себе. Не хочу его обидеть, но у Мих Мих внешность маньяка))
+25
0
+25
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Ден Ден
Значит грамотные были "люли", молодец Галактионов)
И Дима красавец, хороший матч провел)
+4
0
+4
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Kolyamba39
с немцами бы 100% еще 3 получили во 2м и по домам поехали б
+33
0
+33
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Roman
Баринов наконец-то проявил свои лидерские качества. Непосредственно поучаствовал в двух голах команды и завел парней. Тут молодец Дима
+20
0
+20
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