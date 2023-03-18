Маттеус о матчах «Баварии» с «Сити»: «Дуэль равных соперников. Холанда бояться не надо, он забивал мюнхенцам реже, чем «Лейпцигу»

Теги Бавария Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Лотар Маттеус Лига чемпионов УЕФА Эрлинг Холанд Футбол

Лотар Маттеус призвал «Баварию» не бояться «Манчестер Сити» и Эрлинга Холанда.

В 1/8 финала Лиги чемпионов норвежец забил «Лейпцигу» 5 голов. С мюнхенцами «горожане» сыграют в четвертьфинале.

«Манчестер Сити» находится в очень хорошем расположении духа. Это очень качественная команда, нас ждет дуэль равных соперников. Ожидалось, что таким будет финал.

Холанд против «Баварии» играл чаще и забивал меньше. Не нужно его бояться», – сказал в эфире Sky экс-защитник мюнхенцев, подчеркнув также, что у «Баварии» есть «небольшое преимущество» из-за давления на «горожан», еще не выигрывавших ЛЧ.

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9 комментариев

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Игорь Климов
Бавария или Ман.Сити будут точно в этом сезоне играть в финале Лиги Чемпионов.
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Артур Мкртычян
Ответ melmi
Как говорят дуэль достойная финала Пеп опять будет пытаться придумать велосипед Главное чтобы опять не перемудрил Ну а Бавария сейчас шикарна Встречаются самые прессингующие команды Европы
нагель тоже умеет в перемудрить
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Леван Мкртчян
Ответ Александр Зубков
То есть Лотар Маттеус не может 2+2 прибавить, а убийца старухи процентщицы, конечно может.
Талантливый студент был кстати, вряд ли глупее бывшего футболиста)
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Александр Зубков
Ответ Родя Раскольников
Щас бы позиционную игру (а также разницу игроков в классе) ПСЖ и Сити сравнивать и из этого делать вывод, что как и Месси с Мбаппе закроют Холланда. Футбольные болельщики порой даже в своей любимой игре не могут 2+2 сложить.
То есть Лотар Маттеус не может 2+2 прибавить, а убийца старухи процентщицы, конечно может.
+6
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Pb-SE
Бавария уже сдержала Мбаппе. Будет мощно, если еще и Холланда сдержит.
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-1
-1
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Родя Раскольников
Ответ Михо
Бавария никого не боится, Холланд знаком им по играм за Боруссию, Мбаппе и Месси выключили, с ним тоже что то придумают, при всем уважении к викингу конечно) шансы 50/50, думаю в Сити тоже опасаются Баварию
Щас бы позиционную игру (а также разницу игроков в классе) ПСЖ и Сити сравнивать и из этого делать вывод, что как и Месси с Мбаппе закроют Холланда.

Футбольные болельщики порой даже в своей любимой игре не могут 2+2 сложить.
+4
-2
+2
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Михо
Бавария никого не боится, Холланд знаком им по играм за Боруссию, Мбаппе и Месси выключили, с ним тоже что то придумают, при всем уважении к викингу конечно) шансы 50/50, думаю в Сити тоже опасаются Баварию
+6
-1
+5
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melmi
Как говорят дуэль достойная финала
Пеп опять будет пытаться придумать велосипед
Главное чтобы опять не перемудрил
Ну а Бавария сейчас шикарна
Встречаются самые прессингующие команды Европы
+4
0
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Артур Мкртычян
Холланд уже потирает руки.
0
-1
-1
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