Маттеус о матчах «Баварии» с «Сити»: «Дуэль равных соперников. Холанда бояться не надо, он забивал мюнхенцам реже, чем «Лейпцигу»
Лотар Маттеус призвал «Баварию» не бояться «Манчестер Сити» и Эрлинга Холанда.
В 1/8 финала Лиги чемпионов норвежец забил «Лейпцигу» 5 голов. С мюнхенцами «горожане» сыграют в четвертьфинале.
«Манчестер Сити» находится в очень хорошем расположении духа. Это очень качественная команда, нас ждет дуэль равных соперников. Ожидалось, что таким будет финал.
Холанд против «Баварии» играл чаще и забивал меньше. Не нужно его бояться», – сказал в эфире Sky экс-защитник мюнхенцев, подчеркнув также, что у «Баварии» есть «небольшое преимущество» из-за давления на «горожан», еще не выигрывавших ЛЧ.
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