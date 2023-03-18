Маттеус о матчах «Баварии» с «Сити»: «Дуэль равных соперников. Холанда бояться не надо, он забивал мюнхенцам реже, чем «Лейпцигу»

призвал «Баварию» не бояться «Манчестер Сити» и .

В 1/8 финала чемпионов норвежец забил «Лейпцигу» 5 голов. С мюнхенцами «горожане» сыграют в четвертьфинале.

« » находится в очень хорошем расположении духа. Это очень качественная команда, нас ждет дуэль равных соперников. Ожидалось, что таким будет финал.

Холанд против «Баварии» играл чаще и забивал меньше. Не нужно его бояться», – сказал в эфире Sky экс-защитник мюнхенцев, подчеркнув также, что у «Баварии» есть «небольшое преимущество» из-за давления на «горожан», еще не выигрывавших ЛЧ.