Левников после ВАР не дал «Локо» пенальти за игру Алонсо рукой, но указал на точку, когда Сперцян наступил на ногу Смольникову
Судья не дал «Локомотиву» пробить пенальти за игру игрока «Краснодара» рукой.
На второй компенсированной к первому тайму минуте полузащитник железнодорожников Сергей Пиняев, делая навес, попал в бедро защитнику «быков» Хуниору Алонсо, после чего мяч отскочил тому в руку.
Главный арбитр Кирилл Левников, проконсультировавшись с видеоассистентом и ознакомившись с повтором, принял решение не назначать одиннадцатиметровый.
На 5-й добавленной минуте полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян в штрафной наступил на ногу Игорю Смольникову. Левников вновь пообщался с ВАР и изучил повтор – и указал на точку.
Форвард «Локомотива» Артем Дзюба пенальти реализовать не смог.
«Локомотив» – «Краснодар». 0:2 – Дзюба не реализовал пенальти, Кордоба и Алонсо забили. Онлайн-трансляция
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
4 комментария