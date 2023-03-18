Левников после ВАР не дал «Локо» пенальти за игру Алонсо рукой, но указал на точку, когда Сперцян наступил на ногу Смольникову

Теги Локомотив премьер-лига Россия судьи Игорь Смольников Краснодар Кирилл Левников видеоповторы Хуниор Алонсо Эдуард Сперцян Сергей Пиняев Футбол

Судья не дал «Локомотиву» пробить пенальти за игру игрока «Краснодара» рукой.

На второй компенсированной к первому тайму минуте полузащитник железнодорожников Сергей Пиняев, делая навес, попал в бедро защитнику «быков» Хуниору Алонсо, после чего мяч отскочил тому в руку.

Главный арбитр Кирилл Левников, проконсультировавшись с видеоассистентом и ознакомившись с повтором, принял решение не назначать одиннадцатиметровый.

На 5-й добавленной минуте полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян в штрафной наступил на ногу Игорю Смольникову. Левников вновь пообщался с ВАР и изучил повтор – и указал на точку.

Форвард «Локомотива» Артем Дзюба пенальти реализовать не смог.

«Локомотив» – «Краснодар». 0:2 – Дзюба не реализовал пенальти, Кордоба и Алонсо забили. Онлайн-трансляция

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4 комментария

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Rumov
Все правильно сделал.
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Артур Багдасарян
со Спартаком бы оба эпизода наоборот отсудили
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Тёма Тёма
Увидел фамилию Смольников. Подумал, что Зенит опять тащат. Уже в подкорке где-то. 🤣🤣🤣
+3
-4
-1
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<CRISTIANO>
Всё по делу.
+7
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+7
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