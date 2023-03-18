Левников после ВАР не дал «Локо» пенальти за игру Алонсо рукой, но указал на точку, когда Сперцян наступил на ногу Смольникову

Судья не дал « » пробить пенальти за игру игрока «Краснодара» рукой.

На второй компенсированной к первому тайму минуте полузащитник железнодорожников , делая навес, попал в бедро защитнику «быков» , после чего мяч отскочил тому в руку.

Главный арбитр Кирилл Левников, проконсультировавшись с видеоассистентом и ознакомившись с повтором, принял решение не назначать одиннадцатиметровый.

На 5-й добавленной минуте полузащитник « » в штрафной наступил на ногу Игорю Смольникову. Левников вновь пообщался с ВАР и изучил повтор – и указал на точку.

Форвард «Локомотива» Артем Дзюба пенальти реализовать не смог.

«Локомотив» – «Краснодар». 0:2 – Дзюба не реализовал пенальти, Кордоба и Алонсо забили. Онлайн-трансляция

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