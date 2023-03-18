Дзюба пяткой сделал ассист Глушенкову в матче с «Краснодаром». «Локо» забил 2 гола за 4 минуты
Артем Дзюба пяткой отдал голевой пас в матче с «Краснодаром».
Форвард «Локомотива» на 51-й минуте игры 20-го тура Мир РПЛ в штрафной площади соперника пяткой сделал скидку полузащитнику Максиму Глушенкову, и тот сравнял счет – 2:2.
Первый свой гол железнодорожники забили на 47-й минуте. После удара хавбека Дмитрия Баринова мяч в свои ворота перевел защитник Сергей Волков.
«Локомотив» – «Краснодар». 2:2 – хозяева забили два за 5 минут! Онлайн-трансляция
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