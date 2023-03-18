Дзюба пяткой сделал ассист Глушенкову в матче с «Краснодаром». «Локо» забил 2 гола за 4 минуты

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Краснодар Дмитрий Баринов Максим Глушенков Сергей Волков 2002 Футбол

Артем Дзюба пяткой отдал голевой пас в матче с «Краснодаром».

Форвард «Локомотива» на 51-й минуте игры 20-го тура Мир РПЛ в штрафной площади соперника пяткой сделал скидку полузащитнику Максиму Глушенкову, и тот сравнял счет – 2:2.

Первый свой гол железнодорожники забили на 47-й минуте. После удара хавбека Дмитрия Баринова мяч в свои ворота перевел защитник Сергей Волков.

«Локомотив» – «Краснодар». 2:2 – хозяева забили два за 5 минут! Онлайн-трансляция

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nikolay Rybalchenko
Дзюба в этом матче хорошо, ну и Баринов и Жемалединов лучшие. А Живоглядов просто молодец.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
zer
шикарный пас Дзюбы

и как же прекрасен Пиняев, реально топарь растёт мирового уровня
+23
0
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Поток сознания
Ответ Ovsyankin
Ну что то в нем есть, в любом случае, в любой команде в РФПЛ уровень показывал
Это "что-то" - статус лучшего форварда России за последние 10 лет.
+16
-2
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ovsyankin
Ну что то в нем есть, в любом случае, в любой команде в РФПЛ уровень показывал
+32
0
+32
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Спартак Уокер
Дзюба дубль оформит
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Roman
И гол забил
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий