Зарема о поражении «Спартака» от «Оренбурга»: «Не надо посыпать голову пеплом. Собраться и побеждать»

Теги Спартак премьер-лига Россия Оренбург Спорт-Экспресс Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова прокомментировала поражение «Спартака» от «Оренбурга».

Красно-белые уступили «Оренбургу» со счетом 0:2 в 20-м туре Мир РПЛ.

«Не надо посыпать голову пеплом. Собраться и побеждать в следующих играх», – сказала супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

В турнирной таблице «Спартак» занимает 2-е место и отстает от лидирующего «Зенита» на 8 баллов. У сине-бело-голубых есть матч в запасе.

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56 комментариев

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ZlomSpb
Ответ Вячеслав Зонов
Подменили Зарему, это точно.
Может просто что-то в рот вставили...вроде давно пора было, да и чего дырка пропадает.
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Вячеслав Зонов
Ответ Снежана Цветкова
Вылетел заслуженно. Нет?
Вылетел заслуженно. Но какой смысл было радоваться чужой победе? Когда-то Динамо для Спартака было принципиальным соперником, а теперь нашёлся "общий враг" и некогда непримиримые соперники стали в дёсны лобызаться))
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Вячеслав Зонов
Ответ ZlomSpb
то есть не судьи виноваты или Зенит? Газпром,? удивительно.
Подменили Зарему, это точно.
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LAOWAI
Земля круглая , карма настигнет везде И всех !!!
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Сергей Круглов
Ответ eao79rus
Ну да, типично спартаковская тема: после каждого позора утереться и делать вид, что ничего не было
Типично тема З, залезть на ветку Спартака и спорить кто самый популярный клуб в России 😂😂😂
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Сергей Круглов
Ответ eao79rus
Ну да, типично спартаковская тема: после каждого позора утереться и делать вид, что ничего не было
Напомни, З ещё борется за кубок?
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ZlomSpb
то есть не судьи виноваты или Зенит? Газпром,? удивительно.
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munhin
Ответ Снежана Цветкова
Значит нет претензий. Зарема херню не скажет ☝️
а вот сейчас смешно было )))
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Kenny De Schepper
Ответ eao79rus
Ну да, типично спартаковская тема: после каждого позора утереться и делать вид, что ничего не было
это не позор, дежурная победа Оренбурга над середняком.
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Kivan1976
Ответ Mega• Battman
те кто играл на париматч кубке сейчас испытывают проблемы ))) Сочи, спартак и.тд.
Сочи не играет в кубке уже с прошлого года
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трахтенберг месть коней
Ответ Колбаскер тут
Помогите найти в тексте слова: судья, судьи, судейство
в твоих всегда можно)
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Garre Garre
Ответ Колбаскер тут
Помогите найти в тексте слова: судья, судьи, судейство
Только недалекие могут стебаться над судейским произволом, но ровно только до того места пока не засудят из клуб
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вовочка6762
Ответ MAXIMum1
Что это с ней? Тема Зенита не раскрыта. Может обратилась к специалистам и ей помогло.
Видать Миллер и ей отсыпал, а не только игрокам .
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Феоктист
Ответ Спартак Уокер
Жить дальше надо и признать что в этом сезоне мы без чемпионства и спокойно доиграть чемпионат
Жить надо всегда, грустный паренёк. Почему то жалко тебя стало, не пиши такие грустные вещи.
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вовочка6762
Все понятно , Спартак опять разобрали , чем там Абаскаль занимается ?
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Снежана Цветкова
Ответ Злодей Спб
Конкретно по матчу Оренбург - КБ. Либо госпожа Салихова, позиционирующая себя как беспристрастного борца с судейскими ошибками, должна "мочить" судей за ошибки в обе стороны, в т.ч. и в пользу спартака. Либо она не беспристрастный борец, а просто еще один из элементов медиа-лобби КБ и "глор с прокачанной телегой", который оказывает давление на судей, с целью получения дополнительных бонусов только для своей команды.
Значит нет претензий. Зарема херню не скажет ☝️
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Злодей Спб
Ответ Снежана Цветкова
В пользу кб когда две победы украли?
Конкретно по матчу Оренбург - КБ. Либо госпожа Салихова, позиционирующая себя как беспристрастного борца с судейскими ошибками, должна "мочить" судей за ошибки в обе стороны, в т.ч. и в пользу спартака.

Либо она не беспристрастный борец, а просто еще один из элементов медиа-лобби КБ и "глор с прокачанной телегой", который оказывает давление на судей, с целью получения дополнительных бонусов только для своей команды.
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Снежана Цветкова
Ответ Кокич
А на днях такая жизнерадостная была... Когда "Зенит" из Кубка вылетел.
Вылетел заслуженно. Нет?
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Снежана Цветкова
Ответ Злодей Спб
А почему нет никаких заявлений по судейству от нашего главного инквизитора судей? Ведь столько ошибок было в пользу КБ. Или такие ошибки глаз не режут ? -)
В пользу кб когда две победы украли?
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Снежана Цветкова
Ответ germann64
Мадам, а что так грустно?
Почему грустно? Оптимистично.
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Снежана Цветкова
Ответ eao79rus
Ну да, типично спартаковская тема: после каждого позора утереться и делать вид, что ничего не было
Почему позора? Остальные не проигрывают?
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germann64
Мадам, а что так грустно?
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chiga
Вот и эскорт подъехал!
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Ramon Mercader
Вперед к победе! Второе место само себя не завоюет!
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Злодей Спб
А почему нет никаких заявлений по судейству от нашего главного инквизитора судей? Ведь столько ошибок было в пользу КБ. Или такие ошибки глаз не режут ? -)
+15
-2
+13
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