Зарема о поражении «Спартака» от «Оренбурга»: «Не надо посыпать голову пеплом. Собраться и побеждать»
Зарема Салихова прокомментировала поражение «Спартака» от «Оренбурга».
Красно-белые уступили «Оренбургу» со счетом 0:2 в 20-м туре Мир РПЛ.
«Не надо посыпать голову пеплом. Собраться и побеждать в следующих играх», – сказала супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.
В турнирной таблице «Спартак» занимает 2-е место и отстает от лидирующего «Зенита» на 8 баллов. У сине-бело-голубых есть матч в запасе.
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