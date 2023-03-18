«Чемпионская гонка закончилась, думаю. «Зенит» можно поздравлять досрочно». Тихонов о поражении «Спартака» от «Оренбурга»

считает, что «Спартак» не догонит «Зенит» в турнирной таблице Мир .

Сегодня красно-белые проиграли «Оренбургу» со счетом 0:2 в 20-м туре чемпионата России.

«Не получилась игра в обороне в первом тайме – ошибки, которые совершал «Спартак», стали для него роковыми. Когда Брайан Мансилья выходил один на один при счете 2:0, и счет мог стать 3:0, о какой реализации моментов у «Спартака» можно говорить? Моменты были в конце при счете 2:0, а если бы Мансилья забил в начале второго тайма, счет был бы уже 3:0.

Да, в конце были моменты у Руслана Литвинова и Шамара Николсона, но, когда не идет [мяч в ворота] – значит, не идет. У «Спартака» были моменты отыграться, но он своими шансами не воспользовался и совершил ошибки в первом тайме, когда пропускал голы.

Думаю, что чемпионская гонка закончилась. Неправильно, когда команда проигрывает в матче, в котором должна брать очки. При таком количестве ошибок она не может занять первое место.

Если ничего экстраординарного не случится с «Зенитом», думаю, его можно досрочно поздравлять с чемпионством», – сказал бывший игрок «Спартака».

В турнирной таблице «Спартак» занимает 2-е место и отстает от лидирующего « » на 8 баллов. У сине-бело-голубых есть матч в запасе.

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