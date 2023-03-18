«Чемпионская гонка закончилась, думаю. «Зенит» можно поздравлять досрочно». Тихонов о поражении «Спартака» от «Оренбурга»

Теги Спартак Зенит Андрей Тихонов премьер-лига Россия Оренбург ТАСС Футбол

Андрей Тихонов считает, что «Спартак» не догонит «Зенит» в турнирной таблице Мир РПЛ.

Сегодня красно-белые проиграли «Оренбургу» со счетом 0:2 в 20-м туре чемпионата России.

«Не получилась игра в обороне в первом тайме – ошибки, которые совершал «Спартак», стали для него роковыми. Когда Брайан Мансилья выходил один на один при счете 2:0, и счет мог стать 3:0, о какой реализации моментов у «Спартака» можно говорить? Моменты были в конце при счете 2:0, а если бы Мансилья забил в начале второго тайма, счет был бы уже 3:0.

Да, в конце были моменты у Руслана Литвинова и Шамара Николсона, но, когда не идет [мяч в ворота] – значит, не идет. У «Спартака» были моменты отыграться, но он своими шансами не воспользовался и совершил ошибки в первом тайме, когда пропускал голы.

Думаю, что чемпионская гонка закончилась. Неправильно, когда команда проигрывает в матче, в котором должна брать очки. При таком количестве ошибок она не может занять первое место.

Если ничего экстраординарного не случится с «Зенитом», думаю, его можно досрочно поздравлять с чемпионством», – сказал бывший игрок «Спартака».

В турнирной таблице «Спартак» занимает 2-е место и отстает от лидирующего «Зенита» на 8 баллов. У сине-бело-голубых есть матч в запасе. 

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26 комментариев

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pelevin78
Какая, простите, гонка ? Кто-то гонялся куда-то ? 😂😂👍
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Михаил Чупин
Ответ minalych01@gmail.com
Кто вообще смотрит этот чемпионат водокачки? Ни еврокубков, ни нормальных команд. А про судейство вообще молчу Короче говоря, я не завидую тем, кто смотрит РПЛ
Ну вы же ммотрите
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KOTOV71
Ответ minalych01@gmail.com
Кто вообще смотрит этот чемпионат водокачки? Ни еврокубков, ни нормальных команд. А про судейство вообще молчу Короче говоря, я не завидую тем, кто смотрит РПЛ
Странно,что вы вообще зашли на этот сайт, предварительно зарегистрировались, что бы написать этот комментарий?!
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Александр Белов
Ответ minalych01@gmail.com
Кто вообще смотрит этот чемпионат водокачки? Ни еврокубков, ни нормальных команд. А про судейство вообще молчу Короче говоря, я не завидую тем, кто смотрит РПЛ
Максимально весёлый и непредсказуемый чемпионат, где в любой момент всё что угодно может произойти))) Интереснее всяких АПЛ, где игроки играют как роботы.
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Юрий Синьков
А что по этому поводу думает Зарема и Кавазашвили
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An Kr
А она была, чемпионкая гонка? Все таки таких смешных ветеранов нет ни у одного клуба.
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Александр Белов
А она была?
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иван кочубей
так неожиданно. а хотелось посмотреть, как будет развиваться этот проект (В.П. Говоров)
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minalych01@gmail.com
Кто вообще смотрит этот чемпионат водокачки?
Ни еврокубков, ни нормальных команд.
А про судейство вообще молчу
Короче говоря, я не завидую тем, кто смотрит РПЛ
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леша коваленко
То что Зенит уже не догнать это одозначно, а вот поставить игру, на хорошем газоне, есть шанс. Плюс сосредоточиться на кубке.
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Олег Сагайдачный
Энтузиазм заметно уменьшился.
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Спартак Уокер
Надо быть реалистами Зенит не догнать
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Промах Мораты
а была какая-то гонка?
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Александр Лазарев
Ответ nobrainnopain
А она была? 😏
после 2-го тура ещё их короновали
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Vladimir Mayveev
Андрюша в чём же дело встало прости прицди завтра на игру и поздравь
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lovec23
Все говорят о грандах нашей грустной рпл , а мне хочется отметить Оренбург . Тренер поставил атакующий футбол , приятно смотреть .
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S.Mane10
Ответ #nikon
Интрига умерла окончательно.
А её и не было
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Николай Зайцев
Ответ nobrainnopain
А она была? 😏
Ну хотелось... А с такой игрой- "чемпионской"... - нам бы - за второе место удержаться!! А то Ростов - дышит рядом!
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poolshh
Ну можно и не поздравлять. Зачем себя насиловать.
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Alex Koserogov
Ответ Deine Waffe
заговор скажут федун с заремой
Интересно, кто первым придумал фразу про чемпионскую гонку вместо фразы о традиционном отставании от ведущих клубов чемпоната , Зарема, Локтев.... Троцкий ?
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Ильдар Фарукшин
Тишка как будто вы не знали. Все будет хорошо. Лижбы Рыжий остался. Молодёжь шишки на бьёт., окрепнит
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#nikon
Интрига умерла окончательно.
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Данко Лазович
нас поздравляли ещё до сезона. все по плану.
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nobrainnopain
А она была? 😏
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ARIK2
Ну Андрей, ё-моё и ты туда же… еслибы))) тогда счет будет 4:3. Что за хрень ,честслово, одно дело когда вратарь тащит, другое в ворота не попасть
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