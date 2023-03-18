«Зенит» сильнее «Спартака» наголову. 11 очков – неотыгрываемое отставание для них». Погребняк про РПЛ

заявил, что у «Спартака» не осталось шансов догнать « ».

В 20-м туре Мир РПЛ красно-белые проиграли «Оренбургу» (0:2).

«Одиннадцать очков от «Зенита» – неотыгрываемое отставание для «Спартака». Если после зимы еще были какие-то надежды на интригу, то сейчас их уже совсем нет. Москвичи здорово выступают в Кубке России, а в чемпионате барахлят.

Честно, не могу сказать, чего красно-белым не хватает для борьбы за первое место. Но «Зенит» сейчас наголову сильнее «Спартака», – сказал бывший нападающий «Зенита» и « ».

Московская команда отстает от петербуржской в турнирной таблице Мир на 8 очков. «Зенит» провел на одну игру меньше.

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