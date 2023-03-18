«Зенит» сильнее «Спартака» наголову. 11 очков – неотыгрываемое отставание для них». Погребняк про РПЛ
Павел Погребняк заявил, что у «Спартака» не осталось шансов догнать «Зенит».
В 20-м туре Мир РПЛ красно-белые проиграли «Оренбургу» (0:2).
«Одиннадцать очков от «Зенита» – неотыгрываемое отставание для «Спартака». Если после зимы еще были какие-то надежды на интригу, то сейчас их уже совсем нет. Москвичи здорово выступают в Кубке России, а в чемпионате барахлят.
Честно, не могу сказать, чего красно-белым не хватает для борьбы за первое место. Но «Зенит» сейчас наголову сильнее «Спартака», – сказал бывший нападающий «Зенита» и «Спартака».
Московская команда отстает от петербуржской в турнирной таблице Мир РПЛ на 8 очков. «Зенит» провел на одну игру меньше.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Спартак потерял на 11 очков больше, это для совсем непонятливых