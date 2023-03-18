«Зенит» сильнее «Спартака» наголову. 11 очков – неотыгрываемое отставание для них». Погребняк про РПЛ

Теги Спартак Зенит Павел Погребняк премьер-лига Россия Чемпионат.com Футбол

Павел Погребняк заявил, что у «Спартака» не осталось шансов догнать «Зенит». 

В 20-м туре Мир РПЛ красно-белые проиграли «Оренбургу» (0:2). 

«Одиннадцать очков от «Зенита» – неотыгрываемое отставание для «Спартака». Если после зимы еще были какие-то надежды на интригу, то сейчас их уже совсем нет. Москвичи здорово выступают в Кубке России, а в чемпионате барахлят.

Честно, не могу сказать, чего красно-белым не хватает для борьбы за первое место. Но «Зенит» сейчас наголову сильнее «Спартака», – сказал бывший нападающий «Зенита» и «Спартака».

Московская команда отстает от петербуржской в турнирной таблице Мир РПЛ на 8 очков. «Зенит» провел на одну игру меньше. 

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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42 комментария

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Nogoi89
Ответ В Питере Пять
В коммент шоу до старта весенней части был стрим со Слуцким. Там все четверо (Нобель, Гутцайт, Казанский и Генич) выдали, что Спартак будет чемпионом. Генич даже 10 тысяч поставил на это. Каждый год одно и то же :D
Я, так понимаю, Слуцкий либо не участвовал, либо выиграет?)
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sdzrghx
Ответ Поцелуй Оздоева
Угу, чемпион страны и обладатель кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА в составе Зенита именно ЛИЗНУЛ. Гениально, просто гениально.
Видимо поэтому и лизнул )))
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grom55
Ответ Поцелуй Оздоева
Угу, чемпион страны и обладатель кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА в составе Зенита именно ЛИЗНУЛ. Гениально, просто гениально.
Что взять с убогих, пишут все одно и то же, под копирку, думать необучены. Бяда!
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dimon-sm71
Я чо то пропустил,зенит уже выиграл у цска?
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AIBOLIT66
раньше говорили "по потерянным очкам" отставание 11 очков, это для непонятливых
Спартак потерял на 11 очков больше, это для совсем непонятливых
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Anders_b
Павел прям Капитан Очевидность. Слабая команда, только за Кубок таким и бороться. Пока не будут введены какие то льготы для Спартака, как раньше, ничего не изменится.
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Поцелуй Оздоева
Ответ Alestern
Ещё один от души лизнул :)
Угу, чемпион страны и обладатель кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА в составе Зенита именно ЛИЗНУЛ. Гениально, просто гениально.
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Omega-3
8 очков, три ещё добыть надо. Чего бежать впереди паровоза?
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munhin
Ответ sancho81
А уже 11? На завтра все уже куплено?)
Погребняк просто в футболе разбирается )
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murzzzzzilka
Павлуша забыл подсчитать, сколько очков у Спартака отняли тупые судейские решения?
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Артур Межаков
Ещё один пророк квадратного мяча.....
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Alestern
Ещё один от души лизнул :)
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xomamb
шопито еще рано тягаться с бабломешком
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Denchik 1980 23
Если бы это написал пользователь спортс ,сразу налетели умники по определению "кто за кого болеет" и давай воспитывать...люди реально не понимают ,что человек может быть просто объективным.
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Evgenusin
11 очков? В газпроме знают завтрашний результат? Впрочем не удивлен
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Adriano FCSM
Урал -2, Оренбург -3 очка. Молодцы!!!!!!!
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Вратарь Бага
Ответ Злодей Спб
Пока +8, чтобы было +11 надо еще выиграть завтра. А судя по предыдущим турам, Зенит очень редко использовал ошибки преследователей и играл либо в ничью, либо необъяснимым образом проигрывал. По последнему пункту, скорее всего игроки выходили расслабленные зная счет предыдущей встречи у преследователей и просерали все полимеры.
Расслабься, не упустит твой Зенит чемпионство)
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Arti22
Особенно прикольно сейчас слышать имбицилов со словами НУ ЧТО ОПЯТЬ СУДЬИ ДА ВИНОВАТЫ?? Типо то, что Спартак сегодня проиграл не из-за судейских решений как-то должно отменять тупость Мешкова, Безбородова и Карасёва в предыдущих матчах, чьи решения напрямую повлияли на результат. И что ещё более прикольно, что об этом трубят питерские, которых на днях Кукуляк тянул как мог на своём горбу.
+3
-7
-4
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Михаил1970
Ответ sancho81
А уже 11? На завтра все уже куплено?)
Это Гинер всё продал.
+9
-1
+8
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-Ancient-
Ответ sancho81
А уже 11? На завтра все уже куплено?)
Тот же вопрос.Я хоть ставку тогда сделаю.
+4
0
+4
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Rinat Gazimzyanov
Весь срач заводят те кто не любит Спартак.
+2
-5
-3
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Леонид Романов
А Зенит уже выиграл у ЦСКА? 🤔 А, точно, совсем забыл, Газпром лига)))
+2
-5
-3
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Дмитрий
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sancho81
А уже 11? На завтра все уже куплено?)
+25
-13
+12
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Onion
Ответ Спартак сила
глоры полит проекта скоро в пердиве будете за ваши доги и подкуп судей
Дерби фармов, все честно. Ваши вторые после Оренбурга)))
+3
-2
+1
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