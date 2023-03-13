Гендиректор «Факела» Асхабадзе после 2:3 на «Открытие Арене»: «Стадион был не спартаковский, а воронежский. Усложняли задачу команде, бюджет которой в 20 раз больше»

Гендиректор « » оценил поражение от « » (2:3) в гостевом матче Мир .

«В первую очередь благодарность болельщикам, которые приехали. Стадион был не спартаковский, а воронежский (игру посетили 5 тысяч зрителей – прим. Sports.ru). Большое спасибо команде, которая пытается вырвать очки до самого последнего и усложняет задачу команде, бюджет которой в 20 раз больше, это дорогого стоит.

Сражались, как по мне, претензий к игрокам нет. Это было достойное выступление с точки зрения сравнения бюджетов и всего остального.

Вопросов по судейству нет. Вопросы есть всегда, но можно разбирать любой момент, но мы не жалуемся, не входим в эти детали, не плачем как многие другие», – сказал .

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас