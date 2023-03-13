Гендиректор «Факела» Асхабадзе после 2:3 на «Открытие Арене»: «Стадион был не спартаковский, а воронежский. Усложняли задачу команде, бюджет которой в 20 раз больше»

Теги Спартак премьер-лига Россия болельщики Открытие Банк Арена Факел Роман Асхабадзе стадионы Футбол

Гендиректор «Факела» оценил поражение от «Спартака» (2:3) в гостевом матче Мир РПЛ.

«В первую очередь благодарность болельщикам, которые приехали. Стадион был не спартаковский, а воронежский (игру посетили 5 тысяч зрителей – прим. Sports.ru). Большое спасибо команде, которая пытается вырвать очки до самого последнего и усложняет задачу команде, бюджет которой в 20 раз больше, это дорогого стоит.

Сражались, как по мне, претензий к игрокам нет. Это было достойное выступление с точки зрения сравнения бюджетов и всего остального.

Вопросов по судейству нет. Вопросы есть всегда, но можно разбирать любой момент, но мы не жалуемся, не входим в эти детали, не плачем как многие другие», – сказал Роман Асхабадзе.

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5 комментариев

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Stanislav Orlov
попались, норм усилился под фнл...
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Иван Правспарт
Яд ,так и сочится. Поиграли змея на красно- белой груди.😀
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Мосгорсуд
Усложнила задачу дума наша прекрасная, с введением фануйди, не будет поддержки зрителей, а без неё тяжело играть командам при пустых трибунах
+1
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Konstantin Zorin
Конечно, какие вопросы к судейстау у тебя могут быть.))
+4
-3
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Ильдар Фарукшин
Что то напел, сам то понял Рома. Ностальгия по хорошим бабкам разум потёк. Вам на что жаловаться и кто ныл. "" Эх, Рома, Рома"
+6
-2
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