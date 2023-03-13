Капитан «Факела» Магаль: «Я за отмену Fan ID. Вводившие его должны были подумать, сколько людей будет ходить»
Руслан Магаль выступил за отмену Fan ID.
«Я не понимаю, зачем он нужен. В Воронеже просто любят футбол, поэтому паспорт болельщика – не преграда для людей. Наверное, те, кто вводил эту систему, должны были подумать, сколько людей будет ходить на матчи.
Старшему поколению легче купить билет и прийти на стадион, а не делать Fan ID, а молодым это легче дается – для них несложно оформить этот документ. Да, я понимаю, что им не нравится, что утекает их личная информация.
Я за отмену этого закона, не хватает активных фанатов», – сказал капитан «Факела».
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Я имею уйдифан
аааа
ну и нехай.