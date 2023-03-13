Капитан «Факела» Магаль: «Я за отмену Fan ID. Вводившие его должны были подумать, сколько людей будет ходить»

Теги премьер-лига Россия болельщики Факел стадионы Руслан Магаль Fan ID Футбол

Руслан Магаль выступил за отмену Fan ID.

«Я не понимаю, зачем он нужен. В Воронеже просто любят футбол, поэтому паспорт болельщика – не преграда для людей. Наверное, те, кто вводил эту систему, должны были подумать, сколько людей будет ходить на матчи.

Старшему поколению легче купить билет и прийти на стадион, а не делать Fan ID, а молодым это легче дается – для них несложно оформить этот документ. Да, я понимаю, что им не нравится, что утекает их личная информация.

Я за отмену этого закона, не хватает активных фанатов», – сказал капитан «Факела».

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12 комментариев

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Азиз Ибодуллаев
Завтра тут же соберемся и почитаем про извинения
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Destro7451
на отмену фануйди тоже 800 млн выделят? интересный вид распила)
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Dinamik1
Чем думать мозгов то нет.
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Andrew Petrov
если бы ещё от колличества зрителей зависело качество игры и судейство...но тут ничего не изменить кажется..
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инок
Только полная отмена этого ошейника Fan ID изменит ситуацию даже в Воронеже, где болелы очень любят футбол.
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ARIGAMI ARIGAMI
Просто депутаты - всякие Роднины
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Ярик01
Не время отвлекать ОМОН и полицию от спец.операции.
Взять матч Спартак - ЦСКА, обычно дежурят до 5 тыс. полицейских, а они, здоровые лбы, нужны на фронте, а не собственных граждан на стадионе разнимать..
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Влад Яшнов
Да вам то что, в фнл айди нету
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fatei4
Вводившие его вообще не думают. Их работа подгавкивать, а не думать
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Unnamed80
Вводившие фанайди думают пятой точкой, а то место умные мысли не посещают
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Bartez1986
Молодец, что высказался. И другим надо поддержать
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Александр Зубков
Я едреный как кабан
Я имею уйдифан
аааа
ну и нехай.
+3
-2
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