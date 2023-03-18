Анчелотти о «Реале»: «Я остался бы на всю жизнь, но это невозможно. Решение примет клуб»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига отставки Футбол

Карло Анчелотти поделился мыслями о своем будущем в «Реале». 

«Это оценка которую должен дать клуб, я много раз говорил, что остался бы в этом клубе на всю оставшуюся жизнь, но это невозможно. Решение примет клуб.

То, что я сказал о клубе, не так важно. Если клуб захочет, чтобы я остался здесь, я буду наслаждаться этим.

Если они захотят, чтобы я остался три месяца, я буду наслаждаться этим. Если они захотят продлить меня на три года, я буду наслаждаться этим».

О том, что клуб может его уволить, если не выиграет ни одного трофея в этом сезоне

«Писаные правила меняются, и неписаные тоже. Я убежден, что мы выиграем, так что на этом разговоры закончатся.

Данные говорят о том, что мы уступаем в Кубке Испании и Ла Лиге, в Лиге чемпионов у нас нет отставания. Но завтра мы планируем сократить разрыв в Ла Лиге», – сказал главный тренер «Реала».

«Реал» сыграет на выезде с «Барсой», от которой отстает на 9 очков в таблице.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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24 комментария

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Supreme Allah
Ответ ML26
Потому что костяк Реала состоит из пенсионеров. Карло не тот, кто будет строить молодую и амбициозную команду (от него этого и не требуют, а он бы и не справился), он тот, кто может дать результат здесь и сейчас, и не мешать старым лидерам делать то, что они умеют. Вини и Ко, конечно, раскрылись при нем, но нужна глобальная перестройка, и никаких больше 30+ игроков
Бензима И Морриса они еще лет пять сливать не планируют , опять же всякие начи, карвахали тоже староваты уже .
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Рома Мариупольский
Ужасное руководство! Как можно выкинуть лучшего тренера который только в прошлом сезоне брал трофеи , а до этого ? Он и так выжимает максимум из этого состава , купить игроков не пробовали тренеру ? Или они думают что придет другой и с этим составом что-то выиграет ? Цирк , истории с лопетеги с бенитесом и солари ничему не научили им нужно держаться за Анчелотти тупые тот же Тухель потребует трансферы поэтому они скорее всего назначат бывшего карманного игрока и вата Реалу обидно великий клуб его традиции и дух страдают от идиотов из руководства
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Ислам Базгиев
Все мы помним что было когда лопетеги своими тактическими указаниями зажали стариков Модрича и Крооса, команда перестала играть, такие тренеры как Тухель не нужны этой команде . Как у вас вообще язык поворачивается ( это касается и фанов Ливерпуля) гнать на Анчелотти и Клоппа , когда трансферов нету у этих команд должного уровня ?!
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Мансур Абдрахимов
Микроклимат в команде на все 100,все уважают тренера.спады бывают у всех.самый титулованный тренер в мире.убрать Азара и ещё парочку на лавке и взять топ молодых игроков что бы их натаскали Кросс и Модрич перед пенсией.
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Denis242424
Ради того, чтобы сын работал, Анчелотти готов отправиться в экзотич. условия - в Бразилию. В Реал придет либо Тухель, либо Рауль.
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Benner
Надо увольнять физрука. От ручных судей Переса проку больше
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grek087
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Он - провалил сезон в Ла лиге и кубке
Реалу не нужны регулярные треблы и квадруплы или как их там. Реалу сейчас нужно достроить стадион, продолжать медленную ползущую перестройку и обновление состава, ну и для галочки что-то взять в этом году. Никакой трагедии не будет если не возьмём ни одного титула. А вот барсе надо идти в суд. Вот такие разные приоритеты
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вор в законе
Дайте ему трансферы
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grek087
Ответ Supreme Allah
Почему?
Потому что аригами аригами так решил 🤷‍♂️
+2
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Андрей Хенто
Карло всегда адекватен, надеюсь, что в этом сезоне Мадрид еще сможет завоевать трофеи и если Карло и суждено покинуть клуб, то хотелось бы, чтобы это произошло на мажорной ноте.
+5
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ML26
Ответ Supreme Allah
Почему?
Потому что костяк Реала состоит из пенсионеров. Карло не тот, кто будет строить молодую и амбициозную команду (от него этого и не требуют, а он бы и не справился), он тот, кто может дать результат здесь и сейчас, и не мешать старым лидерам делать то, что они умеют. Вини и Ко, конечно, раскрылись при нем, но нужна глобальная перестройка, и никаких больше 30+ игроков
0
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Homelender_666
Ответ ShamilK
К Моуриньо было. Он даже разрешал ему покупать тех, кого хочет сам Жозе. Хотя это очень странно, ведь Анчелотти с Зиданом по несколько ЛЧ принесли, но так и не сумели протолкнуть свое мнение касательно трансферов, а у Жозе с первого сезона был карт-бланш
Жозе "особенный"
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Supreme Allah
Ответ Алексей Даценко
А я думаю ,Анчелотти взяли для подхвата как проверенный вариант И Перес и сам анчи все понимают Спасибо ему за всё,но как бы не закончился сезон ,анчи уйдет. Слухи про Бразилию ,думаю не беспочвенны,а реал будет строить команду дальше с переходом поколений
Некого звать , Гвардиол к ним не поедет . Остальные варианты «шило на мыло» , так сказать.
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ShamilK
Ответ Homelender_666
Карло за эти полтора года многого добился. Мне будет очень жаль 😥, если его уволят. Но у Переса ни к одному тренеру нет большого кредита доверия.
К Моуриньо было. Он даже разрешал ему покупать тех, кого хочет сам Жозе. Хотя это очень странно, ведь Анчелотти с Зиданом по несколько ЛЧ принесли, но так и не сумели протолкнуть свое мнение касательно трансферов, а у Жозе с первого сезона был карт-бланш
+2
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Kazbek Ilyassovskiy
Анчелотти невероятно любит Реал, конечно же. По этому интервью видно, что для него Реал не просто солидная запись в резюме, а нечто большее.
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Алексей Даценко
Ответ Supreme Allah
Почему?
А я думаю ,Анчелотти взяли для подхвата как проверенный вариант
И Перес и сам анчи все понимают
Спасибо ему за всё,но как бы не закончился сезон ,анчи уйдет.
Слухи про Бразилию ,думаю не беспочвенны,а реал будет строить команду дальше с переходом поколений
+2
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Иван Иванов
Пока в Реале президент Флорентино Перес , Анчелотти периодически могут позвать в качестве пожарника даже когда он завершит с футболом ,у Переса три любимых тренера на все времена: Зидан , Моуриньо и Анчелотти.
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Maksat Yakubow
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Он - провалил сезон в Ла лиге и кубке
Умник. Реал еще участвует в кубке. Есть 2-я игра.
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Homelender_666
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Он - провалил сезон в Ла лиге и кубке
В чемпионате не Реал провалился, а Барса прибавила. Реал также набирает очки, а Барса к этому моменту набрала на 20 с лишним очков больше, чем в прошлом сезоне. А в кубке есть ответный матч.
+7
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Supreme Allah
Почему?
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j30
физрук разваливший машину солари
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-9
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Homelender_666
Карло за эти полтора года многого добился. Мне будет очень жаль 😥, если его уволят. Но у Переса ни к одному тренеру нет большого кредита доверия.
+5
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Supreme Allah
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Даже если Анчелотти каким-то чудом выиграет ЛЧ, все равно придется его уволить
Почему?
+13
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+13
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ARIGAMI ARIGAMI
Даже если Анчелотти каким-то чудом выиграет ЛЧ, все равно придется его уволить
+1
-7
-6
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