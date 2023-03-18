Анчелотти о «Реале»: «Я остался бы на всю жизнь, но это невозможно. Решение примет клуб»
Карло Анчелотти поделился мыслями о своем будущем в «Реале».
«Это оценка которую должен дать клуб, я много раз говорил, что остался бы в этом клубе на всю оставшуюся жизнь, но это невозможно. Решение примет клуб.
То, что я сказал о клубе, не так важно. Если клуб захочет, чтобы я остался здесь, я буду наслаждаться этим.
Если они захотят, чтобы я остался три месяца, я буду наслаждаться этим. Если они захотят продлить меня на три года, я буду наслаждаться этим».
О том, что клуб может его уволить, если не выиграет ни одного трофея в этом сезоне
«Писаные правила меняются, и неписаные тоже. Я убежден, что мы выиграем, так что на этом разговоры закончатся.
Данные говорят о том, что мы уступаем в Кубке Испании и Ла Лиге, в Лиге чемпионов у нас нет отставания. Но завтра мы планируем сократить разрыв в Ла Лиге», – сказал главный тренер «Реала».
«Реал» сыграет на выезде с «Барсой», от которой отстает на 9 очков в таблице.
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И Перес и сам анчи все понимают
Спасибо ему за всё,но как бы не закончился сезон ,анчи уйдет.
Слухи про Бразилию ,думаю не беспочвенны,а реал будет строить команду дальше с переходом поколений