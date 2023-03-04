Властимил Петржела: «Спартак» не конкурент «Зениту», у него нет шансов на чемпионство»
Властимил Петржела не считает «Спартак» конкурентом для «Зенита».
«Я в начале сезона говорил, что в России не будет никакой гонки. Сейчас «Зенит» спокойно доиграет чемпионат, ничего больше не изменится.
В России это самая лучшая команда, другой такой команды там нет. «Спартак» не конкурент для питерцев, у них нет никакого шанса на чемпионство.
Даже в предстоящей очной игре «Зенит» ни в коем случае не проиграет «Спартаку». Максимум – ничья», – сказал бывший главный тренер «Зенита».
Напомним, «Зенит» лидирует в Мир РПЛ, набрав 45 очков. «Спартак» идет 2-м и отстает на 8 очков.
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- Потому что у них нет судей.
Или ему толко русские платят за регулярность?)
Ахахахаха