Властимил Петржела: «Спартак» не конкурент «Зениту», у него нет шансов на чемпионство»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Властимил Петржела Футбол

Властимил Петржела не считает «Спартак» конкурентом для «Зенита».

«Я в начале сезона говорил, что в России не будет никакой гонки. Сейчас «Зенит» спокойно доиграет чемпионат, ничего больше не изменится.

В России это самая лучшая команда, другой такой команды там нет. «Спартак» не конкурент для питерцев, у них нет никакого шанса на чемпионство.

Даже в предстоящей очной игре «Зенит» ни в коем случае не проиграет «Спартаку». Максимум – ничья», – сказал бывший главный тренер «Зенита».

Напомним, «Зенит» лидирует в Мир РПЛ, набрав 45 очков. «Спартак» идет 2-м и отстает на 8 очков. 

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24 комментария

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Semen B
Ответ Олег Иванов
- Властимил, но у Спартака хороший состав, тренер и симпатичная игра.Почему же совсем нет шансов??? - Потому что у них нет судей.
- Потому что они больше ноют, чем играют
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BilliBons
Кто зашёл почитать сопли свиней ? 🤣🤣🤣
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chigyr19
Старый *др
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sob4kin.s@yandex.ru
По-моему, журналисты сами выдумывают все эти высказывания Петржелы, какие-то они все ооднообразные
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Олимпионик
Против системы нет приема.
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Олег Иванов
- Властимил, но у Спартака хороший состав, тренер и симпатичная игра.Почему же совсем нет шансов???
- Потому что у них нет судей.
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Александр Смирнов
Ответ Древний спартач
Это было давно понятно . Как я и предпологал , защитная линия возвращается опять туда же , где и были в последние годы - на дно , днище , бл.... Раздолбайство уже перестало бесить - что проскакивало на кубке и в никому не нужных играх , то сейчас опять обнажается полная тактическая неграмотность защитников . Один Маслов чего стоит (клон Рассказова) . Если уж и приглашать легионеров-защитников , то хотя бы классом повыше , чем наши инвалиды . С атакой более-менее , но если будет как с Уралом и до этого с Локо , то (прости меня , Господи !) какое вам """""" й чемпионство ? В тройке бы удержаться . К слову . Кто не понял о чём я говорю , то сравните сегодняшнюю игру защитников Ростова и защитников Спартака - найдите отличия ? Не найдёте . Что там "проходной двор" , что у Спартака . Чемпионство в борьбе с Зенитом можно завоевать при условии крепкой и надёжной защиты . А пока , спускайтесь с небес , дорогие фантазёры . С "масловыми" чемпионами не становятся .
просто селекционный отдел Зенита работает лучше селекционного отдела Спартака . Вот прямо свежак для сравнения: Ренан и Дуарте. Один выходит и творит , а другой выходит и привозит пенальти.
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Дмитрий9779
Ответ Анатолий Дмитриевич
у Зенита тоже нет Мешкова. зато у Спартака есть Иванов и Безбородов))
Москалев и Сухой
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Дмитрий9779
Ответ ТрактоПоктер
Подписан на Зарема Селихова Ахахахаха
Ахахахахахах
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Дмитрий9779
Прекращайте этих кавазашвилейзаремпетержел постить.
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Антон Патракеев
Чешский Мостовой
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Данила Вишневский
Интересно, а чешские журналисты ему также активно вызванивают?
Или ему толко русские платят за регулярность?)
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Виталий
С боярским напару из запоя выйти не могут бедолаги )))
+3
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Древний спартач
Это было давно понятно . Как я и предпологал , защитная линия возвращается опять туда же , где и были в последние годы - на дно , днище , бл.... Раздолбайство уже перестало бесить - что проскакивало на кубке и в никому не нужных играх , то сейчас опять обнажается полная тактическая неграмотность защитников . Один Маслов чего стоит (клон Рассказова) . Если уж и приглашать легионеров-защитников , то хотя бы классом повыше , чем наши инвалиды . С атакой более-менее , но если будет как с Уралом и до этого с Локо , то (прости меня , Господи !) какое вам """""" й чемпионство ? В тройке бы удержаться . К слову . Кто не понял о чём я говорю , то сравните сегодняшнюю игру защитников Ростова и защитников Спартака - найдите отличия ? Не найдёте . Что там "проходной двор" , что у Спартака . Чемпионство в борьбе с Зенитом можно завоевать при условии крепкой и надёжной защиты . А пока , спускайтесь с небес , дорогие фантазёры . С "масловыми" чемпионами не становятся .
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Валерий Глубокий
А чо этому алкашу бананов не хватило ? )))
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ТрактоПоктер
Ответ Дмитрий Сологубов
Конечно Спартак не конкурент Зениту, у Спартака нет Мешкова.
Подписан на Зарема Селихова
Ахахахаха
+13
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Кирилл.С-Пб
Ответ Дмитрий Сологубов
Конечно Спартак не конкурент Зениту, у Спартака нет Мешкова.
но есть все остальные. и этого мало))) свин вверх смотреть не может - медицинский факт.
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DiegoloveManunited
вылез из болота
+1
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Анатолий Дмитриевич
Ответ Дмитрий Сологубов
Конечно Спартак не конкурент Зениту, у Спартака нет Мешкова.
у Зенита тоже нет Мешкова. зато у Спартака есть Иванов и Безбородов))
+3
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ТрактоПоктер
Ответ Иван Новиков
Этот тот чех, который семакаутил?
Чехи легенду Спартака Глушакова крышуют ....
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Никита Белый
Да с чего ты взял. Спартак еще надерёт зенит. Спартак даст отпор. Вы только и умеете говорить. Зениту повезло просто сегодня. А у Спартака просто отняли гол.
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Дмитрий Сологубов
Конечно Спартак не конкурент Зениту, у Спартака нет Мешкова.
+2
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Иван Новиков
Этот тот чех, который семакаутил?
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-5
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ТрактоПоктер
Капитан Петержельность
+12
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