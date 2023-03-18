Экс-игрок «Ливерпуля» Лейва завершил карьеру из-за проблем с сердцем. У бразильца выявлен фиброз

Теги Лацио Ливерпуль Гремио высшая лига Бразилия Сборная Бразилии по футболу Лукас Лейва премьер-лига Англия серия А Италия Здоровье Футбол

Лукас Лейва завершил карьеру из-за проблем со здоровьем. 

У бывшего полузащитника «Ливерпуля» был выявлен рубцовый фиброз миокарда. В пятницу он объявил о завершении карьеры игрока. 

Диагноз был поставлен футболисту в декабре прошлого года. С тех пор он проходил кардиологические обследования и лечение.

Лейва начинал профессиональную карьеру в «Гремио». За «Ливерпуль» он выступал с 2007 по 2017 год, проведя 247 матчей в рамках АПЛ.

После ухода из английского клуба он присоединился к «Лацио», а в 2022 году вернулся в «Гремио». 

В составе сборной Бразилии Лукас провел 24 матча. 

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23 комментария

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alim_liver_kz
Вроде Лейва был в Ливерпуле, мелькнул, так и не раскрывшись. Но аж 10 в ней был..
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Консервативный глор
Ответ Pok_Toholo
Кроме выступлений за Ливерпуль ничем не запомнился, да и там в основном номер отбывал, весьма посредственный игрок
Посредственный игрок занимает второе место в истории АПЛ по количеству отборов. Уступает около 50 отборов только Гаррету Барри, который сыграл в 2 раза больше матчей
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Виталий Прытков
помню как капитанил в молодёжной сборной Бразилии😭
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savik-A.M.
Ответ леннорыч-абрамович
Касильяс, Агуэро, Лейва. Что происходит?
У меня два друга умело в 36 лет от сердечного приступа , и они далеко не спортсмены были , тут нельзя зарекаться , один во сне а второй в бане
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Ербол Сеитов
Ну хоть отбегал золотые годы свои, здоровья!
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Иван Иванов
Когда он только пришел в Ливерпуль то был больше похож на игрока женской команды с той прической ,потом коротко постригся и стал похож на человека.
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Vovker
Ответ леннорыч-абрамович
Касильяс, Агуэро, Лейва. Что происходит?
И ещё куча других футболистов, имеющих жуткие проблемы с сердцем, например, Эриксон из недавнего. Да и не только футболистов, спортсмены других, аэробных видов спорта с рваной нагрузкой на сердце имеют такие же проблемы.
Мифы о пользе "кардио" нагрузок для сердца постепенно развеиваются практическими наблюдениями. Скоро такие нагрузки будут называть "антикардио" нагрузки.
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Direct free kick
Последствие вакцинации
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В Питере Пять
Ответ Pok_Toholo
Кроме выступлений за Ливерпуль ничем не запомнился, да и там в основном номер отбывал, весьма посредственный игрок
Хороший футболист.
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Pok_Toholo
Кроме выступлений за Ливерпуль ничем не запомнился, да и там в основном номер отбывал, весьма посредственный игрок
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cheesy409
Ответ леннорыч-абрамович
Касильяс, Агуэро, Лейва. Что происходит?
Ресурсы организма ограничены
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ХавиГави_Паратрупер
Инфаркт микарда. Вот такой рубец!©
А Лейве здоровья🙌
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Макс Кидалов
Ответ леннорыч-абрамович
Касильяс, Агуэро, Лейва. Что происходит?
Так потому что они обследования проходят все время , независимо от своего состояния и выявляют проблему. Проблемы с сердцем это очень частое явление, просто обычные люди не проходят проверки и думают у них нет проблем, хотя у многих они есть. А футболисты проходят глубокие анализы и поэтому часто у многих выявляют проблемы со здоровьем
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rigobersong
Помню казалось уходил в Лацио уже заканчивать, а выиграл там трофеев больше чем с Ливерпулем за 10 лет:) Неплохой игрок был:)
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Jack Daniels
Ответ леннорыч-абрамович
Касильяс, Агуэро, Лейва. Что происходит?
вспомни Астори, с сердцем не стоит шутить
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Jack Daniels
еще в том сезоне ты игрок основы итальянского (около)-топ клуба, а сегодня завершаешь карьеру из за здоровья

спасибо за самоотдачу, добротный игрок был
+2
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Консервативный глор
Ответ леннорыч-абрамович
Касильяс, Агуэро, Лейва. Что происходит?
Человеческий организм. Большой спорт - не гарантия железного здоровья, скорее наоборот.
+27
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0mertas626
добротный игрок. здоровья и удачи в послефутбольной жизни
+5
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melwood- lfc
на мое удивление, после ухода в Лацио играл очень норм, даже повязку носил капитанскую)
нормальная карьера у бразильца вышла
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Даниил Бажанов
Легенда жаль что кар’еру завершил из за сердца
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леннорыч-абрамович
Касильяс, Агуэро, Лейва. Что происходит?
+2
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Pro_Evolution
Легенда
+3
-3
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Arman Markosyan 25
Жаль
+10
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+9
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