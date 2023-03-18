Экс-игрок «Ливерпуля» Лейва завершил карьеру из-за проблем с сердцем. У бразильца выявлен фиброз

завершил карьеру из-за проблем со здоровьем.

У бывшего полузащитника « » был выявлен рубцовый фиброз миокарда. В пятницу он объявил о завершении карьеры игрока.

Диагноз был поставлен футболисту в декабре прошлого года. С тех пор он проходил кардиологические обследования и лечение.

Лейва начинал профессиональную карьеру в « ». За «Ливерпуль» он выступал с 2007 по 2017 год, проведя 247 матчей в рамках .

После ухода из английского клуба он присоединился к « », а в 2022 году вернулся в «Гремио».

В составе сборной Бразилии Лукас провел 24 матча.

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