Экс-игрок «Ливерпуля» Лейва завершил карьеру из-за проблем с сердцем. У бразильца выявлен фиброз
Лукас Лейва завершил карьеру из-за проблем со здоровьем.
У бывшего полузащитника «Ливерпуля» был выявлен рубцовый фиброз миокарда. В пятницу он объявил о завершении карьеры игрока.
Диагноз был поставлен футболисту в декабре прошлого года. С тех пор он проходил кардиологические обследования и лечение.
Лейва начинал профессиональную карьеру в «Гремио». За «Ливерпуль» он выступал с 2007 по 2017 год, проведя 247 матчей в рамках АПЛ.
После ухода из английского клуба он присоединился к «Лацио», а в 2022 году вернулся в «Гремио».
В составе сборной Бразилии Лукас провел 24 матча.
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Мифы о пользе "кардио" нагрузок для сердца постепенно развеиваются практическими наблюдениями. Скоро такие нагрузки будут называть "антикардио" нагрузки.
А Лейве здоровья🙌
спасибо за самоотдачу, добротный игрок был
нормальная карьера у бразильца вышла