Быстров о будущем Дзюбы: «Локо» хочет строить новую команду, «Зенит» пошел по новой дороге»

Теги Локомотив Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Футбол

Владимир Быстров высказался о будущем форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.

«Локомотив» хочет строить новую команду. Не знаю, сможет ли Дзюба хотя бы начать новый сезон, как сейчас. Это зависит от тренера.

«Зенит» мог переподписать Дзюбу, но клуб пошел дальше, по новой дороге. Все неигровые эпизоды начинаются только тогда, когда есть проблема на поле», — сказал бывший футболист сборной России.

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9 комментариев

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Yakub25
Он на каком это диалекте сказал? На Кличковском?
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Кино Музыка
Локо строит новую команду, поэтому взял Дзюбу. Зенит строит новую команду, поэтому отказался от Дзюбы. На первый взгляд у Быстрова сложная логика, но она по чапаевски проста. У Зенита был Дзюба, теперь нет. Команда стала новой. У Локо не было Дзюбы, теперь есть. Команда тоже стала новой. Как-то так.
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Михаил Стерхов
Он сам то понял , что хотел сказать? В этом сезоне Локо не строит команду , а выходит из опасной зоны и приглашение Дзюбы для этой задачи. Зенит сам не знает чего он строит уже , после 5 чемпионства для построения новой команды нужно менять тренера.
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Михаил1970
Переведите мне русскому, с русского на русский, что имел в виду Быстров?
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igls54
Очевидно, что Дзюбу мотивировал Валера. Вряд ли, это продлится долго
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Ебздрогыч
Знаем мы эту дорогу - вкладываться в игроков со свистком. Но она далеко не новая
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Алексей Антонов
Ответ mr.....
Зенит пошел по новой дороге - строить команду из бразильцев)
почему бразильцев? из судийцев и на карточкуденьгиприходийцев
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mr.....
Зенит пошел по новой дороге - строить команду из бразильцев)
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SergeyVl
Путь их во мраке. )
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