Быстров о будущем Дзюбы: «Локо» хочет строить новую команду, «Зенит» пошел по новой дороге»
Владимир Быстров высказался о будущем форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.
«Локомотив» хочет строить новую команду. Не знаю, сможет ли Дзюба хотя бы начать новый сезон, как сейчас. Это зависит от тренера.
«Зенит» мог переподписать Дзюбу, но клуб пошел дальше, по новой дороге. Все неигровые эпизоды начинаются только тогда, когда есть проблема на поле», — сказал бывший футболист сборной России.
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