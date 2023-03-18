Быстров о будущем Дзюбы: «Локо» хочет строить новую команду, «Зенит» пошел по новой дороге»

Владимир Быстров высказался о будущем форварда « » .

«Локомотив» хочет строить новую команду. Не знаю, сможет ли Дзюба хотя бы начать новый сезон, как сейчас. Это зависит от тренера.

« » мог переподписать Дзюбу, но клуб пошел дальше, по новой дороге. Все неигровые эпизоды начинаются только тогда, когда есть проблема на поле», — сказал бывший футболист сборной России.

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