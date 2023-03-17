Сафонов из-за ковида пропустит матчи с «Локо» и Ираном. В сборную вызовут Джанаева (Иван Карпов)
Матвей Сафонов из-за ковида пропустит матчи с «Локомотивом» и Ираном.
Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов.
Вместо вратаря «Краснодара» в сборную России вызовут Сослана Джанаев из «Сочи».
Команде Валерия Карпина сыграет с Ираном 23 марта в Тегеране и 26 марта с Ираком в Санкт-Петербурге.
Завтра, 18 марта, «Локомотив» примет «Краснодар» в рамках 20-го тура Мир РПЛ.
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А Моте здоровья. Пускай поправляется:)
Я за 3 года всего один раз болел, в январе 2023. Последний раз вакцинировался в сентябре 2021.