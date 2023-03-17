Сафонов из-за ковида пропустит матчи с «Локо» и Ираном. В сборную вызовут Джанаева (Иван Карпов)

из-за ковида пропустит матчи с « » и Ираном.

Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов.

Вместо вратаря « » в сборную России вызовут из «Сочи».

Команде Валерия Карпина сыграет с 23 марта в Тегеране и 26 марта с Ираком в Санкт-Петербурге.

Завтра, 18 марта, «Локомотив» примет «Краснодар» в рамках 20-го тура Мир РПЛ.

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