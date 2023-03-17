Сафонов из-за ковида пропустит матчи с «Локо» и Ираном. В сборную вызовут Джанаева (Иван Карпов)

Теги Локомотив премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Ирана по футболу Сослан Джанаев Краснодар товарищеские матчи (сборные) Матвей Сафонов коронавирус Футбол

Матвей Сафонов из-за ковида пропустит матчи с «Локомотивом» и Ираном.

Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов.

Вместо вратаря «Краснодара» в сборную России вызовут Сослана Джанаев из «Сочи».

Команде Валерия Карпина сыграет с Ираном 23 марта в Тегеране и 26 марта с Ираком в Санкт-Петербурге.

Завтра, 18 марта, «Локомотив» примет «Краснодар» в рамках 20-го тура Мир РПЛ.

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35 комментариев

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Kuznets 09
Ответ ks-1993
мангал Стаса видимо на базе некому больше разжигать
Там уже давно "коптильня Валеры"
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Буратино55
Ответ Ярик01
Зачем столько вратарей, в сборной 2х2 командами играют? Или по 4 глаза у тренера вратарей
Может хочет каждому по тайму дать сыграть😅
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ леннорыч-абрамович
Лантратов: "Ну да, ну да..." Конспекты Черчесова снова в деле
Вот играл бы Лантратов в Ростове, был бы другой разговор. Хорошо, что ушёл гадкий усач и кумовство в сборной закончилось, oh, wait...🤓
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Jurgen Klinsmann
давно не слышал что кто-то заболел ковидом.
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Ира15577
Ответ Нейтральный критик
Вакцинация не защищает от болезни. В теории легче симптомы, но у каждого человека свои особенности.
Теорию про легче симптомы проверить невозможно. Знаю, что из врачей даже в красной зоне никто не делал себе прививку!
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Арсен Алимов
Все равно товарищеский,вызвали бы новых молодых вратарей,чем старого....
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Алексей Антонов
А... а что должен сделать Лантратов, например, чтобы на него внимание обратили? Отбить 10 пенальти и 5 голов забить?
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Renki
Ответ Recreated
Неужели ковидом так долго болеют! Я как то 2 раза болел и быстро закончились оба периода!
У всех по-разному. Кто-то вообще умирает.
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Spartakus1984
Ответ Кирилл Тимофеев
Сафонов
Чего?Он был какое то время лучшим но только не сейчас,он в последнее время косячил больше чем кто либо.
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Spartakus1984
Почему игнорируют Лантратова?
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Святослав Федорович
Ответ Tigranodovar
Помогает, просто не пожизненно. Я за 3 года всего один раз болел, в январе 2023. Последний раз вакцинировался в сентябре 2021.
Я не болел ни разу, но две дозы Спутника на 8 месяцев перестроили организм в худшую сторону. Слава Богу, сейчас всё вернулось, как было, но я больше ни-ни.
А Моте здоровья. Пускай поправляется:)
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Кирилл Тимофеев
Ответ Tonga
Джанаев?
Сафонов
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Tonga
Ответ Кирилл Тимофеев
- Лучший вратарь России на данный момент
Джанаев?
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Roman
Письякова и Джанаева вызвали только из-за спартаковского прошлого? (Ну у Песьякова еще и ростовское настоящее, его вообще место в сборной застолблено, видимо)
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Haman
Когда Черчесов вызывал Джанаева, все упрекали Саламыча. Теперь очередь Кафанова, который формирует вратарскую бригаду в сборной :)
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Alex_msk
Локомотиву очень везёт. То никакущий Ростов, то Ахмат не может в ворота попасть, теперь Краснодар без капитана и вратаря
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Александр Казаков
Не знаю что такого в этом джанаеве... но вратарь слабый. Странно что не Лантратов
+14
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ks-1993
мангал Стаса видимо на базе некому больше разжигать
+12
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hulk&boloto
Ответ evil
уже стал забывать про ковидлу
Уже должен был переболеть этими разновидностями гриппа и не раз, значит здоров)
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Максим Прокофьев
Ответ Ираклий Керимов
Не помогла вакцинация И зачем колоть Не понятно
Ты веришь что он заболел)))? Парень в Европу собрался и правильно делает. Зачем ему марать карму и рисковать здоровьем в ненужных матчах (а его поставили бы на ворота) против Ирака и Ирана, а потом ещёж заявились в турнир к Афганистану и Таджикистану, с талибами играть...
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-5
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Umnik9
Вопрос как Джанаев умудряется попадать в сборную?
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Recreated
Неужели ковидом так долго болеют! Я как то 2 раза болел и быстро закончились оба периода!
0
-1
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Osodj Djhshs
Всегда интересно наблюдать за этой подковерной игрой во многих странах, как объявляются списки, некоторые игроки "травмируются", "заболевают", хотя проводят за клубы сотни матчей, но вот незадача, прямо перед сборной не могут..)))
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evil
Ответ Tigranodovar
Помогает, просто не пожизненно. Я за 3 года всего один раз болел, в январе 2023. Последний раз вакцинировался в сентябре 2021.
я тоже всего один раз болел, вообще не вакцинировался
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Tigranodovar
Ответ Ираклий Керимов
Не помогла вакцинация И зачем колоть Не понятно
Помогает, просто не пожизненно.
Я за 3 года всего один раз болел, в январе 2023. Последний раз вакцинировался в сентябре 2021.
+7
-6
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