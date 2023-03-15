Лодыгин о лучшем голкипере России: «Считаю себя супервратарем. Нравится Сафонов и его характер, он наглый. Ломаев – неплохой вратарь, но иногда перебарщивает»

считает себя супервратарем.

– Два года назад ты сказал, что три лучших вратаря России – Акинфеев, Лодыгин, Шунин. Как тройка выглядит сейчас?

– Ха! Да, все смеялись по этому поводу. Многие мне сказали, что не надо было этого говорить. Но меня спросили про российских вратарей. Я ответил, как думаю. Сейчас мне нравится Сафонов. Хороший вратарь. И мне нравится его характер. Он наглый.

Дальше… я себя всегда считаю отличным вратарем, супервратарем. Я так и буду считать, даже когда закончу с футболом. Поэтому всегда буду ставить себя.

Но если выбирать чисто из российского чемпионата, … неплохо играет Миша Кержаков. Ломаев тоже неплохой вратарь. Но иногда он перебарщивает. А характер у него хороший, – сказал экс-вратарь « », сейчас выступающий за « ».

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас