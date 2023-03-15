Лодыгин о лучшем голкипере России: «Считаю себя супервратарем. Нравится Сафонов и его характер, он наглый. Ломаев – неплохой вратарь, но иногда перебарщивает»

Теги Зенит Крылья Советов Михаил Кержаков премьер-лига Россия Панатинаикос высшая лига Греция Краснодар Юрий Лодыгин Матвей Сафонов Иван Ломаев Футбол

Юрий Лодыгин считает себя супервратарем.

– Два года назад ты сказал, что три лучших вратаря России – Акинфеев, Лодыгин, Шунин. Как тройка выглядит сейчас?

– Ха! Да, все смеялись по этому поводу. Многие мне сказали, что не надо было этого говорить. Но меня спросили про российских вратарей. Я ответил, как думаю. Сейчас мне нравится Сафонов. Хороший вратарь. И мне нравится его характер. Он наглый.

Дальше… я себя всегда считаю отличным вратарем, супервратарем. Я так и буду считать, даже когда закончу с футболом. Поэтому всегда буду ставить себя.

Но если выбирать чисто из российского чемпионата, Сафонов… неплохо играет Миша Кержаков. Ломаев тоже неплохой вратарь. Но иногда он перебарщивает. А характер у него хороший, – сказал экс-вратарь «Зенита», сейчас выступающий за «Панатинаикос».

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25 комментариев

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Водяра
Супердыра.
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napoli_14
Ответ Mr. Voronoi
Помню, его фанаты Зенита всерьёз считали, что он на порядок лучше Акинфеева. Спустя лет 5-6 он сгинул, а Стас умолял Акинфеева вернуться в сборную
На определенном отрезке он действительно был лучше Игоря - Юра был новый вратарь, харизматичный и играл действительно классно, у Конифея был небольшой спад.

Но "стабильность - признак мастерства". Итоговая карьера всем все показалась.
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Dortmund1988
Нашли кого спрашивать
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Pok_Toholo
Ответ Dexter Dallas
А он не просветите почему этот лучший суперворотчик за этот сезон отыграл ноль матчей?
Подходящего суперклуба нет
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Rumov
Но васютин-писютин лучшиий.
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romavor
нет хороших,к сожалению
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Slafko
Ответ Mr. Voronoi
Помню, его фанаты Зенита всерьёз считали, что он на порядок лучше Акинфеева. Спустя лет 5-6 он сгинул, а Стас умолял Акинфеева вернуться в сборную
Он не сгинул а в Грецию вернулся. Мог при желании и дальше в росгосужасе играть. Нашим вратарям выбирать не приходится и Стас Акинфеева "умолял" не от хорошей жизни, а просто качество молодых кадров такое, что приходится
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Seljuibeg
Ответ ljolik888
А кто такой Ладыгин ?
Лодыркин*
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Garikus89
Сейчас в стране нормальный вратарь только Акинфеев, который почти не косячит. Мб Помазуна еще можно добавить, хотя в последних турах я Урал не видел. Сафонов - человек-косяк, Ломаев - туда же, смотреть на всех этих молодых и талантливых просто больно. Школы никакой, ошибки детские, а они всерьез рассказывают, что хотят карьеру получше Акинфеева, тьфу)
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Спартак Уокер
Лодыгин супервратарь да он и на среднего вратаря уже лет 7 не тянет
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Dexter Dallas
А он не просветите почему этот лучший суперворотчик за этот сезон отыграл ноль матчей?
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Александр Зубков
Ответ zzzeeerrrooo
На кураже он мог и 2 пенки за игру взять, но класса у него нет
Все верно. Вратарь куражный. Мог потащить, мог начудить. Такие хороши в Сан-Марино и Лихтенштейн ах.
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Abid_88
Уровень самоуверенности к которому нужно стремиться)
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Bartez1986
Скромности Кулагину, конечно, не занимать
+1
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Ростов-на-Дону
Ответ ljolik888
А кто такой Ладыгин ?
Это Лодыркин лазурный. Сейчас его дела между ног продолжает Миша кержаков.
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zzzeeerrrooo
Ответ Mr. Voronoi
Помню, его фанаты Зенита всерьёз считали, что он на порядок лучше Акинфеева. Спустя лет 5-6 он сгинул, а Стас умолял Акинфеева вернуться в сборную
На кураже он мог и 2 пенки за игру взять, но класса у него нет
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The world champion 1998
Лодыркин )
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kin
У Ладыгина школы не хватает, это физикой не прикроешь
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Mr. Voronoi
Помню, его фанаты Зенита всерьёз считали, что он на порядок лучше Акинфеева. Спустя лет 5-6 он сгинул, а Стас умолял Акинфеева вернуться в сборную
+43
-5
+38
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ljolik888
Ответ Фут.Боль
Супервратарь и очень скромный человек!
Ок буду знать .
+1
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ХавиГави_Паратрупер
Лодыгин по прозвищу "Нойер с алиэкспресс" или "Виестительный капюшон"🤓
+12
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Фут.Боль
Ответ ljolik888
А кто такой Ладыгин ?
Супервратарь и очень скромный человек!
+66
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Юрий Кечко
Помним помним как ты в Нойера пытался играть , и авоську целую за шиворот пускал , циркач)))
+12
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ljolik888
А кто такой Ладыгин ?
+6
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gustavo1097
«Неплохо играет Миша Кержаков». Спасибо, посмеялся) особенно после матча с Химками)
+25
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