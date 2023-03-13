Сафонов об РПЛ: «Не могу сказать, что уровень снизился. Глобального упадка нет, приходят сильные игроки»

Теги премьер-лига Россия Краснодар Матвей Сафонов Футбол

Матвей Сафонов не считает, что за последнее время уровень Мир РПЛ снизился.

«Как по мне, сейчас в РПЛ все равно приходят сильные футболисты, кто-то уходит, а кто-то приходит. Не могу сказать, что уровень снизился.

В РПЛ все матчи непростые. Сейчас все в пределах в нормы. Глобального упадка нет», – сказал вратарь «Краснодара» и сборной России.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

23 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sintenced
Сказал и уронил мяч в ворота.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Спартак сила
дно Ренан
сильный игрок?)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ковид 07.10.52
Если такой вратаришка становится среди лучших, то ясно, что уровень упал...
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мукунку хороший
Аналитик тот ещё..))
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kranmeister
Ответ Фан Рубина
РПЛ остаётся сильнейшей лигой мира.
Эпоха суперзвёзд началась!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Уся Ваткин
Нельзя сказать, что уровень рпл снизился. Как было уг, так оно и осталось
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фан Рубина
Ответ lezhik
После ФНЛ, разумеется
Выше РПЛ на Земле нет никого.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фан Рубина
Ответ Roman
Ты как фан Рубина должен знать, что сильнейшая лига мира - ФНЛ
ФНЛ - лучшая, РПЛ - сильнейшая.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Zenith forever
Со времени, когда победителем РПЛ стала команда - футбольный мусор с родины водки, уровень РПЛ конечно повысился, пусть и ненамного.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей-ДК
Уровень могут показать только еврокубки
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий9779
Бирька(burel)😁,сливался в квалификациях твой клубишко,а виноват Зенит,который набрал очков к ТК больше всех наших клубов за всю историю.Знаю,не любишь Газпром,в горле он у тебя ,ну и поделом😁
https://m.sports.ru/football/1069148939.html
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Жердин
Burel, а что то ты так боишься, что тебе ответят на прямую? Так обыгрывайте! Кто виноват, что в вас то 4, то 5, а то и все 7 запихнут. И не надо про судей и Газпром. В ваши ворота не Газпром и судьи забивают. А то получаете полную авоську и начинаете ныть . Тоже мне , Ярославна плач вселенский устроил.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
lezhik
Ответ Фан Рубина
РПЛ остаётся сильнейшей лигой мира.
После ФНЛ, разумеется
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Roman
Ответ Фан Рубина
РПЛ остаётся сильнейшей лигой мира.
Ты как фан Рубина должен знать, что сильнейшая лига мира - ФНЛ
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фан Рубина
РПЛ остаётся сильнейшей лигой мира.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вадим Белозёров
Рпл и до санкции скатывалась вниз, а сейчас и подавно, без еврокубков чемпионат окончательно деградирует
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lublusobak
Да уж, ну и варись в этой лиге без глобального упадка
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lublusobak
Да уж, ну и варись в этой лиге без глобального упадка
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Valentin Kompaneytsev
Уровень РПЛ не изменился. В том же Краснодаре игроки очень мастеровитые.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Burel
да, точно. Были 6-и, стали буквально через пару лет 20-и. Совсем не снизился. И всё ради гегемонии придворного проекта
+9
-7
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tun
Уровень не сильно снизился за год, потому что он упал сильно за пару лет до операции
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Scrumhalf
Конечно, ты от всех подряд пропускаешь.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Подкат Пенальтьевич
В Зенит только
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий