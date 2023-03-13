Сафонов об РПЛ: «Не могу сказать, что уровень снизился. Глобального упадка нет, приходят сильные игроки»

не считает, что за последнее время уровень Мир снизился.

«Как по мне, сейчас в РПЛ все равно приходят сильные футболисты, кто-то уходит, а кто-то приходит. Не могу сказать, что уровень снизился.

В РПЛ все матчи непростые. Сейчас все в пределах в нормы. Глобального упадка нет», – сказал вратарь « » и сборной России.

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