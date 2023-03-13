Сафонов об РПЛ: «Не могу сказать, что уровень снизился. Глобального упадка нет, приходят сильные игроки»
Матвей Сафонов не считает, что за последнее время уровень Мир РПЛ снизился.
«Как по мне, сейчас в РПЛ все равно приходят сильные футболисты, кто-то уходит, а кто-то приходит. Не могу сказать, что уровень снизился.
В РПЛ все матчи непростые. Сейчас все в пределах в нормы. Глобального упадка нет», – сказал вратарь «Краснодара» и сборной России.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
сильный игрок?)))
https://m.sports.ru/football/1069148939.html