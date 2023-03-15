«Хвича на тренировке как собачка – хвостиком виляет, бегает, когда мяч кидаешь. Очень любит футбол». Зуев о Кварацхелии

Теги Крылья Советов Рубин премьер-лига Россия серия А Италия Наполи Александр Зуев Матч ТВ Хвича Кварацхелия Футбол

Хавбек «Крыльев Советов» Александр Зуев сравнил Хвичу Кварацхелию с собакой.

Зуев вместе с Кварацхелией выступал за «Рубин» с 2019 по 2022 год.

«Хвича очень любит футбол, на каждой тренировке, как собачка, когда ей мяч кидаешь, хвостиком виляет, бегает.

Вот это подходит под описание Кварацхелии. Он видит мяч, и у него все отключается, он начинает творить», – сказал Зуев.

В текущем сезоне на счету грузинского футболиста 13 голов и 15 ассистов в 28 матчах за «Наполи» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.

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17 комментариев

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greenvud
Поэтому он почти чемпион Италии и уже фактически в 1/4 ЛЧ, а ты, Саша, в "Крыльях Советов"
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Mega• Battman
вот бы российские игроки любили футбол а не деньги.
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градус ненависти
Ответ Фифа Алекс
каждый проф. футбик должен любить футбол)))это ж не в летейке работать в ночную смену!
слово «должен» здесь не работает, полно профи, причём даже на самом высоком уровне, которые футболом за пределами своих профессиональных обязанностей практически не интересуются. Страсть к какому-то делу и мастерство в нем - это не всегда связанные между собой вещи
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Okaka
Ответ Фифа Алекс
каждый проф. футбик должен любить футбол)))это ж не в летейке работать в ночную смену!
для некоторых это просто работа
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red hikkikomori
а ты умеешь сделать комплимент)
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Фифа Алекс
каждый проф. футбик должен любить футбол)))это ж не в летейке работать в ночную смену!
+1
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Спартак Уокер
Ответ Lindeman
Но и не написал из-за чего уехал
Все есть в тексте новости
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Lindeman
Ответ Спартак Уокер
Про кость я не слова не сказал
Но и не написал из-за чего уехал
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Спартак Уокер
Ответ Lindeman
Думаешь в Наполи вместо мяча кость бросают?
Про кость я не слова не сказал
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Gornostaev
Это называется получать удовольствие от футбола и по-настоящему любить игру. Надеюсь Хвича сумеет сохранить это чувство на протяжении всей карьеры, без этого невозможно стать по-настоящему великим игроком...
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Lindeman
Ответ Спартак Уокер
Вот иза этого он и уехал в Наполи
Думаешь в Наполи вместо мяча кость бросают?
+8
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bostonKG
Зависть
+6
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Антон Фалафель
Зуев пёс.
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Борис Борис
сравнение огонь
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Спартак Уокер
Вот иза этого он и уехал в Наполи
+6
-2
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Александр Кузнецов
Хвича о Зуеве: мммм…..не помню такого…..
+29
-4
+25
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Тёма Тёма
Из таких и получаются сильные, а порой и великие игроки. Все в игре 24 на 7.
+12
-1
+11
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