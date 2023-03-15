«Хвича на тренировке как собачка – хвостиком виляет, бегает, когда мяч кидаешь. Очень любит футбол». Зуев о Кварацхелии

Хавбек « » сравнил Хвичу Кварацхелию с собакой.

Зуев вместе с Кварацхелией выступал за « » с 2019 по 2022 год.

«Хвича очень любит футбол, на каждой тренировке, как собачка, когда ей мяч кидаешь, хвостиком виляет, бегает.

Вот это подходит под описание Кварацхелии. Он видит мяч, и у него все отключается, он начинает творить», – сказал Зуев.

В текущем сезоне на счету грузинского футболиста 13 голов и 15 ассистов в 28 матчах за «Наполи» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.

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