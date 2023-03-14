Хавбек «Оренбурга» Вера о получении паспорта РФ из рук Путина в Кремле: «С нетерпением жду этого!»

Полузащитник « » не исключает, что может получить паспорт РФ в будущем.

– Мой контракт рассчитан три года. Адаптация в России прошла хорошо, помогло, что в команде есть испаноязычные ребята.

– Футболисты «Зенита» и получили российское гражданство. А ты готов к такому шагу?

– Конечно, это можно обсудить. Если такое возможно, то почему бы и нет.

– Получить паспорт в Кремле из рук ?

– С нетерпением жду этого! – с улыбкой сказал аргентинский футболист.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас