Хавбек «Оренбурга» Вера о получении паспорта РФ из рук Путина в Кремле: «С нетерпением жду этого!»
Полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера не исключает, что может получить паспорт РФ в будущем.
– Мой контракт рассчитан три года. Адаптация в России прошла хорошо, помогло, что в команде есть испаноязычные ребята.
– Футболисты «Зенита» Клаудиньо и Малком получили российское гражданство. А ты готов к такому шагу?
– Конечно, это можно обсудить. Если такое возможно, то почему бы и нет.
– Получить паспорт в Кремле из рук Владимира Путина?
– С нетерпением жду этого! – с улыбкой сказал аргентинский футболист.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Надо у него уточнить, не хочет ли он пойти на повышение.
Уж не осталось, видимо, той Веры.
Но по футбольным качествам Вера - очень интересный игрок, возможно, даже сильнее чем центральные полузащитники из сборной РФ.