Хавбек «Оренбурга» Вера о получении паспорта РФ из рук Путина в Кремле: «С нетерпением жду этого!»

Теги премьер-лига Россия Владимир Путин Оренбург Малком Матч ТВ Клаудиньо Лукас Вера I Футбол

Полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера не исключает, что может получить паспорт РФ в будущем. 

– Мой контракт рассчитан три года. Адаптация в России прошла хорошо, помогло, что в команде есть испаноязычные ребята.

– Футболисты «Зенита» Клаудиньо и Малком получили российское гражданство. А ты готов к такому шагу?

– Конечно, это можно обсудить. Если такое возможно, то почему бы и нет.

– Получить паспорт в Кремле из рук Владимира Путина?

– С нетерпением жду этого! – с улыбкой сказал аргентинский футболист. 

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31 комментарий

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Dmitry Morgan
Ответ Злодей Спб
Мм. Какой перспективный россиянин :) Надо у него уточнить, не хочет ли он пойти на повышение.
или на сво
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Михаил Хромаков
хоть через пару лет такие вопросы бы задавали, человек и года у нас не поиграл
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saintveles
Салют, Вера!
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Kit244098
Вера, хочешь я тебе свой подарю?))
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stee
Ответ Shuller18
Не-не, это Зделар разрушитель, а Мендес по идее тот самый контролирующий опорник или глубинный плеймейкер, только что-то не вижу, чтобы он хорошо справлялся, причем не только я.
хм, действительно так. а я чёт попадал на те редкие матчи ЦСКА, когда Мендес был в опорной зоне без Здьелара. ну может ещё научится, ведь сравнительно молод, всего полгода пока в команде, адаптация к первой иностранной лиге в карьере, которая уровнем выше, чем чилийская.
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Topper_Harley_SPB
Салют, Вера!!!
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Shuller18
Ответ stee
вроде бы Мендес это разрушитель в первую очередь, а Вера - другой типаж, как Тиаго Алькантара, плеймейкер из глубины + помощь выхода из обороны низом через пас и дриблинг.
Не-не, это Зделар разрушитель, а Мендес по идее тот самый контролирующий опорник или глубинный плеймейкер, только что-то не вижу, чтобы он хорошо справлялся, причем не только я.
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Сибирский литовец
Ответ Антибаскет Поповича
А почему же не из рук Валеры? Уж не осталось, видимо, той Веры.
Главное не брать из рук Виктории ничего )
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Сибирский литовец
Ответ Денис Давыдов
Всем паспорта горячие!!! Расходятся больше чем пирожки)
Согласен , паспорт - гораздо лучше, чем пирожки от Нуланд )
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Мукунку хороший
Понаехали
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stee
Ответ Shuller18
Да, игрок классный, сравниваю с нашим Мендесом, небо и земля по части влияния и пользы на атаку.
вроде бы Мендес это разрушитель в первую очередь, а Вера - другой типаж, как Тиаго Алькантара, плеймейкер из глубины + помощь выхода из обороны низом через пас и дриблинг.
+3
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+3
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Злодей Спб
Мм. Какой перспективный россиянин :)
Надо у него уточнить, не хочет ли он пойти на повышение.
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Shuller18
Ответ stee
Журналист от матч-помойки задавший вопрос - клоунище, это уже аксиома. Но по футбольным качествам Вера - очень интересный игрок, возможно, даже сильнее чем центральные полузащитники из сборной РФ.
Да, игрок классный, сравниваю с нашим Мендесом, небо и земля по части влияния и пользы на атаку.
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ТТД Бубнова
Ответ Добрый Ретроград
Вера, Надежда, Любовь.
Вера, Володя, Любовь
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Demyan Grachev
от,президент в РФ ! То,индюшиные фермы открывает, то медальки вручает)) не работа,а мечта!
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Денис Давыдов
Всем паспорта горячие!!! Расходятся больше чем пирожки)
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bellyashe
кажется, мы решили замаскироваться под южноамериканскую сборную, чтобы ФИФА не узнала и пропустила на турниры.
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Антибаскет Поповича
А почему же не из рук Валеры?
Уж не осталось, видимо, той Веры.
+1
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charly_54
Ответ frol92
Ари: "Ля ты крыса! Куда без очереди лезешь, занято тут уже."
Так ари уже с паспортом
+8
-1
+7
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Booligan
Паспорт для Веры
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neolol0
Позор на всю жизнь
+2
-2
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stee
Журналист от матч-помойки задавший вопрос - клоунище, это уже аксиома.
Но по футбольным качествам Вера - очень интересный игрок, возможно, даже сильнее чем центральные полузащитники из сборной РФ.
+16
-2
+14
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Злобный Конь
Ответ мяу
Потом он станет капитаном сборной России и на установке Карпин будет призывать играть За Веру, Царя и Отечество!
Коты святы
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Злобный Конь
Надо верить...
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-1
-1
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Raybay
Ответ Только Крылья
сам-то получил?
не успел, дела неотложные ждали в дубаи
+2
-3
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