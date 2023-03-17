Аршавин о сборной России: «Чем дольше будет нынешняя ситуация, тем сильнее будет падать интерес. Все хотят официальных матчей»

Теги Андрей Аршавин премьер-лига Россия Сборная России по футболу Политика Матч ТВ Футбол

Андрей Аршавин считает, что интерес к сборной России падает в нынешней ситуации.

– Насколько вообще сейчас важна сборная?

– Понятно, что интереса все равно меньше, потому что команда нигде не участвует. Это естественно. Все хотят официальных матчей.

Чем дольше будет нынешняя ситуация продолжаться, тем сильнее будет падать интерес, – сказал бывший игрок сборной России.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ростов-на-Дону
Эта ситуация будет продолжаться долго с отстранением нашего спорта.
И, хорошЪ ныть и скулить по этому поводу.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Николай Захаров
Ответ Филипп Петров
Кстати, будущий турнир в Азии будет считаться официальным? Или всё-таки товарищеским?
Официальный, его результаты будут идти в таблице ФИФА
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
blaugrano
Ответ Филипп Петров
Кстати, будущий турнир в Азии будет считаться официальным? Или всё-таки товарищеским?
Контрольным.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Филипп Петров
Кстати, будущий турнир в Азии будет считаться официальным? Или всё-таки товарищеским?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pq
что же он такое говорит. уж не предатель ли он
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tiestorzn17
Тем кто все «это» заварил глубоко плевать на всех и вся, кроме собственного кошелька и безопасности.
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тиджани Бабангида
Правильно и честно говорит. Ни убавить ни добавить
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий