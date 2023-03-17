Аршавин о сборной России: «Чем дольше будет нынешняя ситуация, тем сильнее будет падать интерес. Все хотят официальных матчей»

считает, что интерес к сборной России падает в нынешней ситуации.

– Насколько вообще сейчас важна сборная?

– Понятно, что интереса все равно меньше, потому что команда нигде не участвует. Это естественно. Все хотят официальных матчей.

Чем дольше будет нынешняя ситуация продолжаться, тем сильнее будет падать интерес, – сказал бывший игрок сборной России.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас