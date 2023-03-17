Черчесов о сборной России: «Сейчас все матчи должны быть контрольными, а не просто товарищескими»
Станислав Черчесов считает, что для сборной России важно регулярно играть.
– Вероятно, в июне этого года состоится турнир в Азии, с участием нашей сборной. Насколько важно нашим ребятам играть даже в таком полуофициальном турнире?
– Не знаю, какого уровня будет турнир, но институт сборной должен быть. Если есть возможность собрать сборную, играть на таком турнире, даже ничего не значащем, – это хорошее дело.
Главное, тренеру расставить правильные акценты. Хотелось бы, чтобы матчи, которые они, дай Бог, проведут, были лучше и качественнее, чем, например, с Киргизией.
– Насколько такие турниры важны для игроков?
– Это важно. Многие соскучились, у кого-то есть шанс дебютировать за сборную. Сейчас все матчи должны быть контрольными, не просто товарищескими. Чтобы эти игры что-то значили. Важно настраиваться даже на такие матчи, – сказал бывший тренер сборной России.
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