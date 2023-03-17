Черчесов о сборной России: «Сейчас все матчи должны быть контрольными, а не просто товарищескими»

Теги Станислав Черчесов Сборная России по футболу высшая лига Венгрия Ференцварош Спорт-Экспресс Футбол

Станислав Черчесов считает, что для сборной России важно регулярно играть.

– Вероятно, в июне этого года состоится турнир в Азии, с участием нашей сборной. Насколько важно нашим ребятам играть даже в таком полуофициальном турнире?

– Не знаю, какого уровня будет турнир, но институт сборной должен быть. Если есть возможность собрать сборную, играть на таком турнире, даже ничего не значащем, – это хорошее дело.

Главное, тренеру расставить правильные акценты. Хотелось бы, чтобы матчи, которые они, дай Бог, проведут, были лучше и качественнее, чем, например, с Киргизией.

– Насколько такие турниры важны для игроков?

– Это важно. Многие соскучились, у кого-то есть шанс дебютировать за сборную. Сейчас все матчи должны быть контрольными, не просто товарищескими. Чтобы эти игры что-то значили. Важно настраиваться даже на такие матчи, – сказал бывший тренер сборной России.

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14 комментариев

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S.Mane10
🤣🤣🤣🤣🤣
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nmnackjbxkasbk
товарищеский контроль
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S.Mane10
Ахххахахахах так долго ждал этого 🤣🤣🤣
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Николай Коровин
И контрольный выстрел как венец всего
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Andrew Petrov
после такого расслабона каждая игра как в первый раз🤣
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Давид Agabekyan
Ответ Гамарджоба Генацвале
В чем принципиальная разница контрольного матча от товарищеского?
Товарищеский вышел на улицу мячик попинать, контрольный проверка наработок и мыслей тренера на практике
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Вратарь Бага
старый добрый саламыч)
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Фут.Боль
Ответ Гамарджоба Генацвале
В чем принципиальная разница контрольного матча от товарищеского?
Стас любит контролировать, поэтому для него принципиальная. Не бывает товарищеских полевых командиров. Командир всегда на чеку, у него все под контролем.
+6
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Очки Дани Алвеса
Ответ Миша Семенович
Скучали)
Вообще нет
+8
-4
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Жаргал Шадапов
Классика
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Тёма Тёма
Уфффф... Как долго я этого ждал...🤣🤣🤣
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Гамарджоба Генацвале
В чем принципиальная разница контрольного матча от товарищеского?
+5
-1
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avcgloronalduMU
со дна постучали, уефа лигу наций сделала, чтобы было меньше товарищеских матчей, а этот Стасик все о своем
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-1
-1
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Миша Семенович
Скучали)
+19
-2
+17
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