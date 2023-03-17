Вратарь «Спортинга» Адан – лучший игрок недели в Лиге Европы. У него 7 сэйвов в матче с «Арсеналом»

Вратарь «Спортинга» Антонио Адан признан игроком недели в Лиге Европы.

Адан совершил 7 сэйвов в игре 1/8 финала с «Арсеналом» (1:1, 5:3 по пенальти).

На приз также претендовали полузащитник Каземиро (« »), («Юнион») и Оркун Кекчю («Фейеноорд»)

«Арсенал» вылетел по пенальти, «Фейеноорд» забил «Шахтеру» 7, «Севилья» в деле. Это яркая Лига Европы

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