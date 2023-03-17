Вратарь «Спортинга» Адан – лучший игрок недели в Лиге Европы. У него 7 сэйвов в матче с «Арсеналом»

Теги высшая лига Португалия Спортинг Лига Европы УЕФА Арсенал Антонио Адан Футбол

Вратарь «Спортинга» Антонио Адан признан игроком недели в Лиге Европы.

Адан совершил 7 сэйвов в игре 1/8 финала с «Арсеналом» (1:1, 5:3 по пенальти).

На приз также претендовали полузащитник Каземиро («Манчестер Юнайтед»), Жан-Тьерри Лазар («Юнион») и Оркун Кекчю («Фейеноорд»)

«Арсенал» вылетел по пенальти, «Фейеноорд» забил «Шахтеру» 7, «Севилья» в деле. Это яркая Лига Европы

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5 комментариев

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Андрей Хенто
Заслужил, провел портясающий матч и во многом благодаря его игре Спортинг и прошел дальше.
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Morning Again
Без вариантов, тащил Спортинг как мог
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Тиджани Бабангида
Справедливо. Это был его выдающийся матч
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Sinister Kid
Тут как с Холандом. Без вариантов.
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rigobersong
Сильнейший голкипер в истории риала!:)
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-2
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