Экс-вратарь «Реала» Адан о футболистах: «Хорошо только тем, кто побеждает и много зарабатывает. Не все становятся лучшими, но это не значит, что они на неправильном пути»

Экс-вратарь «Реала» Антонио Адан высказался об общественном представлении о том, что жизнь футболистов идеальна.
«С эти приходится иметь дело каждый день. В обществе есть такое представление, и это несправедливо.
Хорошо только тем, кто побеждает или добивается успеха, у кого много подписчиков в соцсетях, кто много зарабатывает.
До общества доходит искаженный посыл. Не все становятся лучшими в своем деле, но это не значит, что они на неправильном пути. Просто ты не был так успешен, как другие.
Клуб и болельщики требуют, чтобы футболисты побеждали в каждом матче. Футбол таков», – сказал голкипер «Спортинга».