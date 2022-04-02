Экс-вратарь «Реала» Адан о футболистах: «Хорошо только тем, кто побеждает и много зарабатывает. Не все становятся лучшими, но это не значит, что они на неправильном пути»

Теги высшая лига Португалия Спортинг Антонио Адан деньги Футбол

Экс-вратарь «Реала» Антонио Адан высказался об общественном представлении о том, что жизнь футболистов идеальна.

«С эти приходится иметь дело каждый день. В обществе есть такое представление, и это несправедливо.

Хорошо только тем, кто побеждает или добивается успеха, у кого много подписчиков в соцсетях, кто много зарабатывает.

До общества доходит искаженный посыл. Не все становятся лучшими в своем деле, но это не значит, что они на неправильном пути. Просто ты не был так успешен, как другие.

Клуб и болельщики требуют, чтобы футболисты побеждали в каждом матче. Футбол таков», – сказал голкипер «Спортинга».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные