Вратарь «Спортинга» Адан о Роналду: «Все наши игроки и фанаты хотят, чтобы он перешел к нам. Криштиану – один из лучших в мире»

Игроки «Спортинга» хотят возвращения .

Об этом рассказал вратарь португальского клуба , игравший с форвардом за «Реал».

«В плане физики Роналду может играть столько, сколько захочет. И я, и все игроки и фанаты «Спортинга» очень хочет, чтобы Роналду перешел к нам.

Конечно, он один из лучших в мире, и даже в своем возрасте он был бы очень важен для всех, я думаю.

Мы очень хотим, чтобы он был здесь, но мы также знаем, что это очень сложно», – сказал Адан.

Роналду – воспитанник , в этом клубе он начал профессиональную карьеру.