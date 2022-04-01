Вратарь «Спортинга» Адан о Роналду: «Все наши игроки и фанаты хотят, чтобы он перешел к нам. Криштиану – один из лучших в мире»

Игроки «Спортинга» хотят возвращения Криштиану Роналду.
Об этом рассказал вратарь португальского клуба Антонио Адан, игравший с форвардом за «Реал».
«В плане физики Роналду может играть столько, сколько захочет. И я, и все игроки и фанаты «Спортинга» очень хочет, чтобы Роналду перешел к нам.
Конечно, он один из лучших в мире, и даже в своем возрасте он был бы очень важен для всех, я думаю.
Мы очень хотим, чтобы он был здесь, но мы также знаем, что это очень сложно», – сказал Адан.
Роналду – воспитанник «Спортинга», в этом клубе он начал профессиональную карьеру.