Вратарь «Спортинга» Адан о Роналду: «Все наши игроки и фанаты хотят, чтобы он перешел к нам. Криштиану – один из лучших в мире»

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Игроки «Спортинга» хотят возвращения Криштиану Роналду.

Об этом рассказал вратарь португальского клуба Антонио Адан, игравший с форвардом за «Реал».

«В плане физики Роналду может играть столько, сколько захочет. И я, и все игроки и фанаты «Спортинга» очень хочет, чтобы Роналду перешел к нам.

Конечно, он один из лучших в мире, и даже в своем возрасте он был бы очень важен для всех, я думаю.

Мы очень хотим, чтобы он был здесь, но мы также знаем, что это очень сложно», – сказал Адан.

Роналду – воспитанник «Спортинга», в этом клубе он начал профессиональную карьеру.

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