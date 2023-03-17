Каземиро и вратарь «Спортинга» Адан – среди претендентов на звание игрока недели в Лиге Европы
УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.
Ими стали полузащитник Каземиро («Манчестер Юнайтед»), вратарь Антонио Адан («Спортинг»), а также полузащитники Жан-Тьерри Лазар («Юнион») и Оркун Кекчю («Фейеноорд»).
Каземиро сделал голевую передачу в матче с «Бетисом» (1:0), Адан совершил 7 сэйвов в игре с «Арсеналом» (1:1, 5:3 по пен.), Лазар забил «Униону» (3:0), а Кекчю оформил дубль в ворота «Шахтера» (7:1).
Проголосовать за лучшего игрока можно на официальном сайте УЕФА.
«Арсенал» вылетел по пенальти, «Фейеноорд» забил «Шахтеру» 7, «Севилья» в деле. Это яркая Лига Европы
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Однозначно , Адан
Заслужил !