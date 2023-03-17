Каземиро и вратарь «Спортинга» Адан – среди претендентов на звание игрока недели в Лиге Европы

УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока недели в .

Ими стали полузащитник Каземиро (« »), вратарь (« »), а также полузащитники («Юнион») и Оркун Кекчю («Фейеноорд»).

Каземиро сделал голевую передачу в матче с «Бетисом» (1:0), Адан совершил 7 сэйвов в игре с «Арсеналом» (1:1, 5:3 по пен.), Лазар забил «Униону» (3:0), а Кекчю оформил дубль в ворота «Шахтера» (7:1).

Проголосовать за лучшего игрока можно на официальном сайте УЕФА.

«Арсенал» вылетел по пенальти, «Фейеноорд» забил «Шахтеру» 7, «Севилья» в деле. Это яркая Лига Европы

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