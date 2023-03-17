Каземиро и вратарь «Спортинга» Адан – среди претендентов на звание игрока недели в Лиге Европы

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УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

Ими стали полузащитник Каземиро («Манчестер Юнайтед»), вратарь Антонио АданСпортинг»), а также полузащитники Жан-Тьерри Лазар («Юнион») и Оркун Кекчю («Фейеноорд»).

Каземиро сделал голевую передачу в матче с «Бетисом» (1:0), Адан совершил 7 сэйвов в игре с «Арсеналом» (1:1, 5:3 по пен.), Лазар забил «Униону» (3:0), а Кекчю оформил дубль в ворота «Шахтера» (7:1).

Проголосовать за лучшего игрока можно на официальном сайте УЕФА.

«Арсенал» вылетел по пенальти, «Фейеноорд» забил «Шахтеру» 7, «Севилья» в деле. Это яркая Лига Европы

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9 комментариев

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ant_dammit
прочел как "Эден, Азар" 😂
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Мадрид наказывает!
Казимиро и Адан - бывшие игроки Мадрида.
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Фартовый
Какой Каземиро? 10000% Аданище заслужил.
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Mansur Shamshidinov
Одназназчно Адан
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melmi
Выбить нынешний Арсенал , да еще и у него дома.
Однозначно , Адан
Заслужил !
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Zorro
Адан! Даже не обсуждается.
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Elik1989
Адан был очень хорош.
+11
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Sv1ft
Адан без вариантов.
+4
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Диер Ташкент
вратарь Спортинга наверное своими сейвами более заслужил награду
+30
-3
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