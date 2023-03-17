Зарема о сборной России: «Очень грустно, что талантливый состав будет играть не с лучшими командами Европы»

Теги Спартак премьер-лига Россия Сборная России по футболу Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова прокомментировала итоговый состав сборной России на мартовский сбор.

В окончательный список попали 8 игроков «Спартака».

«Рада за парней, кто недавно получил место в сборной. И очень грустно, что этот талантливый состав будет играть не с лучшими сборными Европы», – сказала супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Учебно-тренировочный сбор национальной команды России начнется 19 марта в Новогорске. 23 марта в Тегеране должна пройти товарищеская игра с Ираном.

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20 комментариев

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Tarnung
Лишь бы не стало грустно от игры этого талантливого состава против команд не из Европы.
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Hell MASTER
Ответ Артём Никулин
На самом деле сейчас очень хорошее поколение футболистов. Особенно если вспомнить, какой у нас кадровый кошмар был в 14-18 годах. Но у нас принято хаять сборную в любой ситуации. Много талантливой молодежи, глубина в центре поля, есть опытные играющие ветераны. Ничем не слабее условной Швеции и Польши, я думаю.
Сейчас поколение еще хуже чем было до этого,в Польше и Швеции половина состава играет в топ чемпионатах.Так плюс еще 1-2 суперзведных игрока.
Самый звездный игрок у нас это Головин.
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Hell MASTER
Ответ евГений
Он в любом случае был бы базовым, потому что Спартак лидирует в чемпионате без учета режимных шавок и играет с ПРЕИМУЩЕСТВЕННО российской основой. Или у Зенита все настолько хорошо с российскими игроками, что они в очередной раз через звоночек в АПшечку отработали проблему и дали паспорта бразильцам, которые этого не заслуживали и даже близко не подходили под критерий получения гражданства?
Мда,это клиника конечно.ПЕЧАЛЬНО все у тебя конечно.
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BeastI666I
Ответ Честный контроль
Талантливый состав будущей сборной остался в клубах. А это пролоббированные агентами игрочишки.Надеюсь ни Миранчук, ни Головин не приедут в этот цирк.
если они не приедут, то по другим причинам. Их просто в родные клубы обратно не примут! Они обязаны покзаать, что против СВО (своим НЕ участием в играх сборной) иначе на выход из клубов.
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BeastI666I
аааа вот так да? то есть в том, что это последствие СВО ничего не смущает. Смущает, что играть будут не те и не с теми )))) это АД!
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Честный контроль
Талантливый состав будущей сборной остался в клубах. А это пролоббированные агентами игрочишки.Надеюсь ни Миранчук, ни Головин не приедут в этот цирк.
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евГений
Ответ инок
Спартак базовый клуб сборной тогда, когда мы нигде не играем, кроме унылых товарняков с Ираком и Ираном...
Он в любом случае был бы базовым, потому что Спартак лидирует в чемпионате без учета режимных шавок и играет с ПРЕИМУЩЕСТВЕННО российской основой.

Или у Зенита все настолько хорошо с российскими игроками, что они в очередной раз через звоночек в АПшечку отработали проблему и дали паспорта бразильцам, которые этого не заслуживали и даже близко не подходили под критерий получения гражданства?
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Архитектор Мендисабаль
Грустила бы уже в подушку, надоеда!..
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Рашпель793
Эта сборная Карпина узбеков и таджиков победить не может, какие вообще лучшие сборные им? ))
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Ильдар Фарукшин
Раньше состав 11 собрать не могли на не которые позиции. Жиррковым закрывали. Ладно здоровье как у быка было
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.ru
талантливый... да что там, гениальный... судя по количеству в нём спартаковцев
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Спартак Уокер
Вообще то с Европой играть не кто и не будет если она не знает
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Elvagor
а что даст игра с лучшими командами? очередные унылые ничьи или поражения? наша сборная ниже уровнем всех этих лучших команд.
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инок
Спартак базовый клуб сборной тогда, когда мы нигде не играем, кроме унылых товарняков с Ираком и Ираном...
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Артём Никулин
На самом деле сейчас очень хорошее поколение футболистов. Особенно если вспомнить, какой у нас кадровый кошмар был в 14-18 годах. Но у нас принято хаять сборную в любой ситуации. Много талантливой молодежи, глубина в центре поля, есть опытные играющие ветераны. Ничем не слабее условной Швеции и Польши, я думаю.
+1
-4
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Владимир Молявин
Сборная у нас хорошая. Придёт время и сыграем ещё не один матч.
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Гамарджоба Генацвале
Ну мы же до этого не пропускали ни одного крупного турнира и играли там с лучшими сборными, ага.
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mellnik
Можно уже не засорять эфир Спорца комментами этой никто
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Саша Казанов
Какой состав?
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Мосгорсуд
Ну как только речь идёт о игроках Спартака, Зулейха тает))
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