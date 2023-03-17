Зарема о сборной России: «Очень грустно, что талантливый состав будет играть не с лучшими командами Европы»
Зарема Салихова прокомментировала итоговый состав сборной России на мартовский сбор.
В окончательный список попали 8 игроков «Спартака».
«Рада за парней, кто недавно получил место в сборной. И очень грустно, что этот талантливый состав будет играть не с лучшими сборными Европы», – сказала супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.
Учебно-тренировочный сбор национальной команды России начнется 19 марта в Новогорске. 23 марта в Тегеране должна пройти товарищеская игра с Ираном.
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