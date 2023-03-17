Депутат Свищев о Fan ID: «Розыгрыш машин – мера мотивации и поощрения. Поддержим все, что обеспечит достойное число зрителей»

Теги премьер-лига Россия болельщики Государственная дума Дмитрий Свищев стадионы Fan ID Футбол

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев высказался о мерах по возвращению фанатов на стадионы.

«Не мы разрабатываем меры мотивации, чтобы вернуть на стадионы болельщиков. Обращайтесь в РФС, Минспорта, Минцифры. Они расскажут, что они придумали. Например, розыгрыш машин. Это открытая информация, и это есть мера мотивации и поощрения.

Комитет будет поддерживать любые меры, которые позволят обеспечить достойное количество зрителей на футбольных матчах», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

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53 комментария

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SkSK
Поддержим все меры, кроме единственной верной - отмены фануйди...
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ДудьСдулся
Ответ maxoc
Когда уже этот Свищев перестанет свистеть.
Свищёв не от слова свист.
Свищи вырезают.
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ДудьСдулся
Ответ Тиджани Бабангида
А отменить FanID не пробовали ?
Без отмашки сверху они ничего не могут.
Дрессированные собачки, что вы от них хотите?
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ДудьСдулся
Ответ Владимир Самсонов
Дети депутатов на отечественных машинах.... Это совсем фантастика
Машина продаётся за 5 минут, а лишний лям на обслуживание своей БМВ не помешает.
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ДудьСдулся
Ответ Gustav Forsberg
АЙДИот че, спорц, и это удалишь?
ФанУйди.
А кому в России ещё белые Лады раздают?
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Владддд
Чтобы обеспечить достойную посещаемость, надо просто поддержать отмену фануйди, а пока можно спокойно на хоккей ходить, РПЛ в топку.
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Maxon SM
Не бережёшь ты себя, Юрий Венедиктович, всё о народе думаешь... Отдохнуть тебе надо. (с)
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Алексей Антонов
Ответ Владимир Самсонов
Дети депутатов на отечественных машинах.... Это совсем фантастика
Ну по документам отечаственная, а по факту Ламба
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Ветер
Каждому оформившему fan id, место депутата в Госдуме в подарок. Уверен,только при такой заманухе, от желающих отбоя не будет.
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Владимир Самсонов
Ответ Алексей Антонов
Так победитель заранее известен. Это дети депутатов
Дети депутатов на отечественных машинах.... Это совсем фантастика
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maxoc
Когда уже этот Свищев перестанет свистеть.
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мутятя
На Торпедо пришло 200 человек и еще машину разыгрывать? Вот когда будут ходить 2-3 человека и разыгрывать машину, тогда пойду. Правда что бы билет стоил еще не дороже 100р.
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Кавабунга Шреддоголовый
Затрахаетесь машины разыгрывать, тем более, что никому эти консервные банки не нужны. Вместо того, чтобы просто отменить эту фигню и увидеть, как народ сразу же на трибуны вернется, они доводят ситуацию до полного абсурда, когда людей нужно всякими плюшками загонять на матчи)))
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Михаил
Достойное число зрителей обеспечит полная отмена FanID, ну или каждому по машине!
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TowelieRU
Ну да, мы же мало бюджетных денег просадили на запуск Fan ID. Давайте ещё просадим бюджетных денег, их же некуда больше потратить
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Мосгорсуд
А самое главное, они уже все в думи поняли, что ерунду сморозили, но в попятную не пойдут, лучше бюджетников сгонять будут для декорации....позор
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Назар Игорь
Этот закон не отменят, 100%. Отменить его значит признать глупость законодателей, они на это никогда не пойдут.
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Dark.Babysitter
Если вы там хотите сделать мотивацией розыгрыш машин, то это должны быть не 100 автомобилей на 300 тысяч FanID, а хотя бы 2-3 тысячи. А лучше 5 тысяч.
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s_h_a_m_a_n
Каждому оформившему по машине!!)))
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Алексей Антонов
Ответ Homelender_666
Всё равно удалят)
Ну голубизнадудя зато тут в фаворе
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Алексей Антонов
Ответ Подкат Мальдини
Вот такая «мотивация» и развалила нашу страну , если называть вещи своими именами подкупы
Любую страну. Вся геополитика миф. Давно актёры играют роль под видом власти
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Назар Игорь
Перед каждым матчем лотерея, ведущий Пореченков. Он лучший в деле обдуривания наивных простаков верящих в возможность выигрыша.
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Александр Жердин
Смешной и одновременно эффективный способ заставить осла тащить телегу – это подвесить перед его мордой морковку. Так вот все эти машины, розыгрыши и прочая и есть - морковка. Так что вперёд, сторонники Фан-уйди.
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Алексей Антонов
Ответ Кирилл
Решили «на дурака» заманить болельщиков на стадион ) И то, думаю, у них не выйдет - для розыгрыша этой машины нужно будет пройти «7 кругов Ада МФЦ» чтоб попытаться выиграть ее )
Так победитель заранее известен. Это дети депутатов
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Алексей Антонов
Каких машин? Москвича? Не свисти, Свищев
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