Депутат Свищев о Fan ID: «Розыгрыш машин – мера мотивации и поощрения. Поддержим все, что обеспечит достойное число зрителей»

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев высказался о мерах по возвращению фанатов на стадионы.

«Не мы разрабатываем меры мотивации, чтобы вернуть на стадионы болельщиков. Обращайтесь в РФС, Минспорта, Минцифры. Они расскажут, что они придумали. Например, розыгрыш машин. Это открытая информация, и это есть мера мотивации и поощрения.

Комитет будет поддерживать любые меры, которые позволят обеспечить достойное количество зрителей на футбольных матчах», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

Свищев о причинах низкой посещаемости РПЛ: «СВО, не лучшая погода, экономическая ситуация. Fan ID винить во всем нельзя»

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