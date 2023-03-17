Депутат Свищев о Fan ID: «Розыгрыш машин – мера мотивации и поощрения. Поддержим все, что обеспечит достойное число зрителей»
Депутат Госдумы Дмитрий Свищев высказался о мерах по возвращению фанатов на стадионы.
«Не мы разрабатываем меры мотивации, чтобы вернуть на стадионы болельщиков. Обращайтесь в РФС, Минспорта, Минцифры. Они расскажут, что они придумали. Например, розыгрыш машин. Это открытая информация, и это есть мера мотивации и поощрения.
Комитет будет поддерживать любые меры, которые позволят обеспечить достойное количество зрителей на футбольных матчах», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.
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