Хавбек « » считает, что судьи в России долго смотрят повторы.

«Смотрим европейский футбол, чемпионов, Италию, там ВАР смотрят за 20 секунд. У нас в России – по 10 минут.

Не знаю, с чем это связано. К арбитрам вопросы», – сказал Ковалев в эфире «Матч Премьер».

Александр Мостовой: «Есть ощущение, что сейчас мы наблюдаем худшее судейство в истории РПЛ. Много ошибок. ВАР есть – что толку?»

Зарема Салихова: «Полиграф ввели, чтобы понимать, правда судья низкоквалифицированный либо «столик забронирован». У них конспирологическая терминология есть, Газизов объяснял»

Президент «Урала» предложил отменить ВАР: «Пускай судьи ошибаются. Коллина больше лошади наваливал, но всегда был невозмутим»

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