«В Европе ВАР смотрят 20 секунд, в России – по 10 минут. К арбитрам вопросы». Хавбек «Оренбурга» Ковалев о судьях

Теги премьер-лига Россия серия А Италия Лига чемпионов УЕФА судьи Оренбург Юрий Ковалев видеоповторы Матч ТВ Футбол

Хавбек «Оренбурга» Юрий Ковалев считает, что судьи в России долго смотрят повторы.

«Смотрим европейский футбол, Лигу чемпионов, Италию, там ВАР смотрят за 20 секунд. У нас в России – по 10 минут.

Не знаю, с чем это связано. К арбитрам вопросы», – сказал Ковалев в эфире «Матч Премьер».

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13 комментариев

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Олег Попов
"Да гранаты у него, не той системы ".( Белое солнце пустыни)
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Саша Казанов
Вы вообще европейские матчи смотрите?
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инок
У нас ВАР используют зачастую, как вспомогательный инструмент для обеспечения "нужного" результата.
Вот потому и долго совещаются...
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Иван1984
Ждут смс от газпромбанка
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Гамарджоба Генацвале
Нужно понимать, что транзакция время занимает.
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На 2 этапе
Просто матч РПЛ хочется смотреть бесконечно 🙃
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Zenith forever
Только в России такое давление на судей со стороны масквабадской футбольной и не только мафии. Боятся бедные.
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Ковид 07.10.52
У нас надо все согласовывать с кабинетами, вот время и уходит...
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Вратарь Бага
может тогда вообще иностранных судей приглашать на матчи?
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Savarona25
За 10 минут необходимо придумать правдоподобную версию, почему не видно то, что видят все зрители.
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sintenced
Да пусть хоть полчаса смотрят, был бы толк. А то "проверим-проверим", а по итогу творят что хотят.
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Алекс Я
Только в России есть ЭСК и различные передачи на ТВ с обсуждением работы судей.представляю передачу ,где пригласят какого либо игрока с обсуждением момента ,где он не забил с 5 метров,а потом еще на каком либо комитете его отстранят от игр за это.
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Мосгорсуд
А главное что толку что смотрят по 10 минут? Всё равно ничего не видят, а если и видят, то закрывают глаза
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