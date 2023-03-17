«В Европе ВАР смотрят 20 секунд, в России – по 10 минут. К арбитрам вопросы». Хавбек «Оренбурга» Ковалев о судьях
Хавбек «Оренбурга» Юрий Ковалев считает, что судьи в России долго смотрят повторы.
«Смотрим европейский футбол, Лигу чемпионов, Италию, там ВАР смотрят за 20 секунд. У нас в России – по 10 минут.
Не знаю, с чем это связано. К арбитрам вопросы», – сказал Ковалев в эфире «Матч Премьер».
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Вот потому и долго совещаются...