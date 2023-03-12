Мбаппе пнул хавбека «Бреста», схватившего его за ногу двумя руками. Оба получили по желтой

ударил ногой полузащитника « », сидящего на газоне.

Нападающий «ПСЖ» на 85-й минуте сбил , пытаясь отобрать мяч.

Упав на газон, 29-летний алжирец схватился за ногу француза обеими руками. Мбаппе развернулся и легко пнул того в левый бок.

Главный судья Марк Болленжье показал обоим футболистам по желтой карточке.

Фото: кадры из трансляции Canal+ Sport 360

«Брест» – «ПСЖ». 1:2 – Мбаппе забил на 90-й с паса Месси. Онлайн-трансляция

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