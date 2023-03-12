Мбаппе пнул хавбека «Бреста», схватившего его за ногу двумя руками. Оба получили по желтой

Теги ПСЖ лига 1 Франция судьи Брест Харис Белькебла Килиан Мбаппе Марк Болленжье Футбол

Килиан Мбаппе ударил ногой полузащитника «Бреста», сидящего на газоне.

Нападающий «ПСЖ» на 85-й минуте сбил Хариса Белькебла, пытаясь отобрать мяч.

Упав на газон, 29-летний алжирец схватился за ногу француза обеими руками. Мбаппе развернулся и легко пнул того в левый бок.

Главный судья Марк Болленжье показал обоим футболистам по желтой карточке.

Фото: кадры из трансляции Canal+ Sport 360

«Брест» – «ПСЖ». 1:2 – Мбаппе забил на 90-й с паса Месси. Онлайн-трансляция

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9 комментариев

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Zlatan Ibra
Я матч не смотрел, но по описанию, это ж неспортивное поведение
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RAMIK
Хорошо что не ставил на красную в матче...считаю тут не жёлтая, а красная.
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Sevuska
Хабиб точно тренировать ММА в ПСЖ не передумал !?
Мбаппе - разносторонний талант 😎
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Direct free kick
Всё правильно сделал. Судьи совсем не защищают звёзд в лиге 1, а эти лyuмпены теряют края
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-3
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Юрий Кечко
Не стыдно ? Этому Сплинтер тебя учил???
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Tango442
Сначала срубил, потом добил ))
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Злой Руся
Оба хороши. А если бы Мбаппе в челюсть своим коленом попал? Да , тот схватил за ногу руками. Но головой то думать нужно, что делаешь.
Никого не защищаю, сужу по тому что увидел
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rigobersong
Французский Винисиус совсем с катушек слетел:))
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Joel Campbell
Весь матч играл отвратительно
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-2
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