Мбаппе пнул хавбека «Бреста», схватившего его за ногу двумя руками. Оба получили по желтой
Килиан Мбаппе ударил ногой полузащитника «Бреста», сидящего на газоне.
Нападающий «ПСЖ» на 85-й минуте сбил Хариса Белькебла, пытаясь отобрать мяч.
Упав на газон, 29-летний алжирец схватился за ногу француза обеими руками. Мбаппе развернулся и легко пнул того в левый бок.
Главный судья Марк Болленжье показал обоим футболистам по желтой карточке.
Фото: кадры из трансляции Canal+ Sport 360
«Брест» – «ПСЖ». 1:2 – Мбаппе забил на 90-й с паса Месси. Онлайн-трансляция
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