Платини считает Мбаппе легендой французского футбола наравне с собой и Зиданом: «Он быстр, умен, играет обеими ногами – таким и должен быть форвард. То, чего он добился, – исключительно»

считает легендой французского футбола.

Трехкратный обладатель «Золотого мяча» ответил на вопрос о том, входит ли форвард « » в число легенд французского футбола наравне с Платини и .

«Да, безусловно. Потому что то, что он показывает и чего он добился, – исключительно. Он такой, каким и должен быть нападающий. Он очень быстр, он играет обеими ногами.

Килиан Мбаппе мог бы играть в 70-х или 80-х годах, но он родился позже. Он очень быстр, он очень хорошо понимает игру, он очень умен, и он играет обеими ногами. Я не знаю, исключителен ли он, но он очень, очень, очень, очень хорош. Он исключителен в своей скорости.

Людей, которые играют обеими ногами, как он, и которые умны, довольно много. Но в дополнение к этому он [Килиан] очень, очень быстр, а это уже из ряда вон выходящее [сочетание]. Я смотрю, как он работает, он стартует в нужное время. Он не стартует, когда не должен этого делать», – сказал Платини.

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