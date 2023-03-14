Платини считает Мбаппе легендой французского футбола наравне с собой и Зиданом: «Он быстр, умен, играет обеими ногами – таким и должен быть форвард. То, чего он добился, – исключительно»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Мишель Платини Зинедин Зидан Килиан Мбаппе Футбол

Мишель Платини считает Килиана Мбаппе легендой французского футбола. 

Трехкратный обладатель «Золотого мяча» ответил на вопрос о том, входит ли форвард «ПСЖ» в число легенд французского футбола наравне с Платини и Зинедином Зиданом

«Да, безусловно. Потому что то, что он показывает и чего он добился, – исключительно. Он такой, каким и должен быть нападающий. Он очень быстр, он играет обеими ногами. 

Килиан Мбаппе мог бы играть в 70-х или 80-х годах, но он родился позже. Он очень быстр, он очень хорошо понимает игру, он очень умен, и он играет обеими ногами. Я не знаю, исключителен ли он, но он очень, очень, очень, очень хорош. Он исключителен в своей скорости.

Людей, которые играют обеими ногами, как он, и которые умны, довольно много. Но в дополнение к этому он [Килиан] очень, очень быстр, а это уже из ряда вон выходящее [сочетание]. Я смотрю, как он работает, он стартует в нужное время. Он не стартует, когда не должен этого делать», – сказал Платини. 

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62 комментария

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Пенс
Ответ Men77
я тебе вроде вопрос задал, или у гелевых так принято увиливать? 😁 Итак, для особо умных: кто решил ,что награды липовые? ну кроме тебя и твоих гелевых дружков со спортса🤣
когда задашь вопрос гелевым, то и получишь ответ. А пока наслаждайся переменой. Со временем повзрослеешь и поймешь, что мир это не чёрное и белое) Адьос, сектик)
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Men77
Ответ Пенс
Комментарий удален модератором
я тебе вроде вопрос задал, или у гелевых так принято увиливать? 😁
Итак, для особо умных: кто решил ,что награды липовые?
ну кроме тебя и твоих гелевых дружков со спортса🤣
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Классный руководитель
через год с дуется
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Пенс
Ответ Men77
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Men77
Ответ Пенс
так и делаю, друг. Но не люблю липовые награды и незаслуженное "величие". Тут нам не по пути, друг :(
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Дима Трушель
Ответ Los Galácticos
Когда карьеру закончит тогда можно будет сравнивать, пока Мбаппе по значимости до Анри далеко а до Платини и Зидана вообще как до луны пешком.
Анри к 24 годам только стал основным во Франции, у Мбаппе 12 голов на ЧМ включая 4 гола в финале ЧМ, о чем ты?)))))))))))))))))))))))))
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Goofts
Ответ Эрнандес Эрнандес
Вот напомни хоть один коммент или новость о Иньесте? Ну кроме этой ветки 🤣 Кто в последний раз вспоминал его? Даже интересно стало 🤣
Ты меня вообще не понял, медийность тут не причем. Я видел Зидана воочию и Иньесту тоже, совершенно разные игроки, абсолютно разные, но когда Андреас был с мячем было нечто магическое, аж дух захватывало.
Да и спроси любого тренера, кого он взял бы себе, 95% ответят Иньесту
П.с никогда не был фанатом Иньесты.
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zenitni barsuck
Ответ Goofts
Зидан был хорош, до магии Пирло, Иньесты не дотягивает, зато в борцовских качествах получше в игре головой, но поле он видел слабо. однозначнов в топ 20 лучших полузащитников мира точно можно записать. Платини я не видел, говорят точность передач и удар был восхитительный. Но как можно черепашку туда добавить, совсем не понимаю, он же не полузащитник. Его надо сравнивать с Анри. Мбаппе природа подарила больше, чем Анри, однако Тьерри достиг гораздо большего. Посмотрим что будет в конце карьеры Килиана
Я Платини застал во всей красе! он был невероятно крут и не только по технике, удару чем угодно или культуре паса на любую дистанцию, но по уровню футбольного интеллекта! Игру читал, как шахматист, причём очень быстро! Я даже за ненавистный (это личное) Юве подтапливал в 80-х, когда там играла эта "великая французская бригада"!
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elan_
Я б еще Папена добавил. Отличный игрок был - не легенда, но звезда точно.
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Пенс
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Он играет за дно в чемпионате дна. Какой французской легендой?
он играет с дном и в этом вся проблема.
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Оливер Кан удаляет Роберту
Он играет за дно в чемпионате дна. Какой французской легендой?
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Che Borz
Ответ Пенс
так и делаю, друг. Но не люблю липовые награды и незаслуженное "величие". Тут нам не по пути, друг :(
Опять таки, время все раставит по своим местам. сколько людей столько и мнений и вкусов.
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Пенс
Ответ Che Borz
друг, и это пройдет) с возрастом поймешь, что все это ерунда, просто смотри футбол и наслаждайся
так и делаю, друг. Но не люблю липовые награды и незаслуженное "величие". Тут нам не по пути, друг :(
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Che Borz
Ответ Пенс
не когда удобно, а когда достижения человека на это тянут. То, что делал Бенз тянуло на зм от А до Я (или просто лучшего игрока сезона). Не надо всё пере.... Так же, как и Лёва в свое время. Но мы знаем, что произошло. За исчезновения в финальных стадиях попы америки дали зм.
друг, и это пройдет) с возрастом поймешь, что все это ерунда, просто смотри футбол и наслаждайся
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Пенс
Ответ Direct free kick
https://www.facebook.com/platinistop
кстати да) Тоже немало в кабинетах работы для них проделал)
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Direct free kick
Ответ Пенс
ЗМ) Уже все (кроме сектиков пешего) поняли цену этой цацки. ЛЧ? он к ней приближался, но потом пришёл "величайший в истории" и ПСЖ даже близко ничего не может теперь в ЛЧ. p.s И это притом, что у него нет убойного состава с Пуйолем, Хави, Иньестой. И без поддержи судей.
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Эрнандес Эрнандес
Ответ QWertY
Не могу отрицать такие факты, как и то, что Талиска является футболистом, в отличие от Кришти😁
Я не фанат Аль Садда или Аль Насра… так что это не ко мне) да и ветка о ПСЖ)

Сразу вспомнил как кулесы обещали, что Месси в одиночку разнесет Баварию 😁

В итоге один Мбаппе за всех пытался отыграться…

Ты тоже фанат ПСЖ или только из-за Месси за них? 🤣
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Пенс
Ответ Che Borz
ну вот видишь, ты сам себе противоречишь) до этого говоришь, что это просто цацка без цены, а когда тебе удобно у этой цацки появляется цена.
не когда удобно, а когда достижения человека на это тянут. То, что делал Бенз тянуло на зм от А до Я (или просто лучшего игрока сезона). Не надо всё пере.... Так же, как и Лёва в свое время. Но мы знаем, что произошло. За исчезновения в финальных стадиях попы америки дали зм.
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Direct free kick
Платини, Зидан и Мбаппе лучшие "французы"
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Che Borz
Ответ Пенс
В кои-то веки было заслуженно. Не за попу америку или за катарский спектакль с пенальти ещё в раздевалке)
ну вот видишь, ты сам себе противоречишь) до этого говоришь, что это просто цацка без цены, а когда тебе удобно у этой цацки появляется цена.
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Эрнандес Эрнандес
Ответ Cannabioz
Кто забыл? Только ты и еще пара хейтеров. А все фанаты футбола, как помнили так и будут помнить о них
Вот напомни хоть один коммент или новость о Иньесте? Ну кроме этой ветки 🤣

Кто в последний раз вспоминал его? Даже интересно стало 🤣
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Бобынин
Рядом с Платини ни зинданушка, ни мбапешечка не катят вообще. Не сопоставимые величины.
Мишель Платини однозначно самый выдающийся французский футболист.
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Эрнандес Эрнандес
Ответ Пенс
так самое прикольное, что он после этого перешёл в Париж и ПСЖ как отрезало :) Но зато местные сектики про победу в Лиге 1 заливают)
С приходом Месси, ПСЖ стал похож на Барсу)

Такие же позоры в еврокубках 🤣
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Пенс
Ответ Che Borz
Тебя чет не было видно с этим комментом, когда его вручали Бензема))
В кои-то веки было заслуженно. Не за попу америку или за катарский спектакль с пенальти ещё в раздевалке)
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Эрнандес Эрнандес
Ответ Goofts
Посмотри на точность длинных передач Зидана, и сравни с иньестой и Пирло? Либо на голевые. Все станет очевидно. Я это пишу не для того, что бы как то принизить качества Зидана, он великий игрок. Пишу то, что видел воочию на стадионах и по Тв
Посмотри на точность длинных передач Серхио Рамоса и Иньесты…. По твоему Рамос круче, чем Иньеста? 🤣

Так и я пишу не для того, чтоб принизить кого-то)

Финт Зидана слышал) он уже в истории)

Я на 100% уверен, что Иньесту будут вспоминать только фанаты Барсы, а Зидане говорят все 😁👍
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