Платини считает Мбаппе легендой французского футбола наравне с собой и Зиданом: «Он быстр, умен, играет обеими ногами – таким и должен быть форвард. То, чего он добился, – исключительно»
Мишель Платини считает Килиана Мбаппе легендой французского футбола.
Трехкратный обладатель «Золотого мяча» ответил на вопрос о том, входит ли форвард «ПСЖ» в число легенд французского футбола наравне с Платини и Зинедином Зиданом.
«Да, безусловно. Потому что то, что он показывает и чего он добился, – исключительно. Он такой, каким и должен быть нападающий. Он очень быстр, он играет обеими ногами.
Килиан Мбаппе мог бы играть в 70-х или 80-х годах, но он родился позже. Он очень быстр, он очень хорошо понимает игру, он очень умен, и он играет обеими ногами. Я не знаю, исключителен ли он, но он очень, очень, очень, очень хорош. Он исключителен в своей скорости.
Людей, которые играют обеими ногами, как он, и которые умны, довольно много. Но в дополнение к этому он [Килиан] очень, очень быстр, а это уже из ряда вон выходящее [сочетание]. Я смотрю, как он работает, он стартует в нужное время. Он не стартует, когда не должен этого делать», – сказал Платини.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Итак, для особо умных: кто решил ,что награды липовые?
ну кроме тебя и твоих гелевых дружков со спортса🤣
Да и спроси любого тренера, кого он взял бы себе, 95% ответят Иньесту
П.с никогда не был фанатом Иньесты.
Сразу вспомнил как кулесы обещали, что Месси в одиночку разнесет Баварию 😁
В итоге один Мбаппе за всех пытался отыграться…
Ты тоже фанат ПСЖ или только из-за Месси за них? 🤣
Кто в последний раз вспоминал его? Даже интересно стало 🤣
Мишель Платини однозначно самый выдающийся французский футболист.
Такие же позоры в еврокубках 🤣
Так и я пишу не для того, чтоб принизить кого-то)
Финт Зидана слышал) он уже в истории)
Я на 100% уверен, что Иньесту будут вспоминать только фанаты Барсы, а Зидане говорят все 😁👍