Платини о Мбаппе: «Он может выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ». Когда Килиан захочет уйти, он поедет в Испанию или Англию»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Мишель Платини Килиан Мбаппе Футбол

Мишель Платини поделился мнением о будущем Килиана Мбаппе

«Я бы сказал, что он может выиграть Лигу чемпионов с «Пари Сен-Жермен». После этого, я думаю, он однажды уйдет, когда захочет уйти.

Когда он закончит с французским футболом, он отправится посмотреть другой футбол. Он поедет в Испанию или Англию, получит удовольствие. А потом, возможно, он окажется в Соединенных Штатах», – сказал трехкратный обладатель «Золотого мяча». 

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23 комментария

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tolstiy
конечно может, у него же плейстейшен никто не отбирает....
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Румынский Клуж
Ответ VERBLYUD
Чем определяется величие? У Мбаппе есть золото и серебро ЧМ. Это круче, чем 5-6 ЛЧ)
каждому свое
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Pb-SE
Можно долго смеяться над ПСЖ, но напомню, что Интер до Моуринью выступал примерно так же, как ПСЖ сейчас. Конечно, Интер не был таким денежными мешком, способным купить Неймара за 300 млн- он был одним из десятка клубов, кто может позволить пикового Роналдо, Креспо или Ибрагимовича за соответствующую тому времени цену. После кальчополли и развала Ювентуса у Интера не было конкурентов в Италии- примерно как у ПСЖ сейчас. Это не мешало им до 2010 постоянно вылетать на ранних стадиях ЛЧ.
Это я к тому, что пара удачных решений (например, приглашение сильного тренера и удачный, не обязательно дорогой, трансфер) могут сильно повлиять на успехи клуба.
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Дмитрий Гудков
Надо с Неймаром посоветоваться
Тот вроде тоже хочет или может
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Вадим Слуцкий
Поедет отдохнуть в Испанию? Да, там курорты неплохие.
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VERBLYUD
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Похоже Килиану не стать великим. Если сбежит из этого Шоушенка, то возможно у него ещё будет шанс
Чем определяется величие? У Мбаппе есть золото и серебро ЧМ. Это круче, чем 5-6 ЛЧ)
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Добрый Ретроград
Ох уж эти Нострадамусы.
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Барсик Юрана
Бегунок без топовых партнёров ноль
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Андрей-ДК
Скорее Пари НН выиграет ЛЧ чем Пари СЖ😂
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Alex1104
Ему там до старости сидеть теперь?
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ARIGAMI ARIGAMI
Похоже Килиану не стать великим. Если сбежит из этого Шоушенка, то возможно у него ещё будет шанс
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Sergey Kuznetsov
они на прошлой неделе уже не выиграли ЛЧ, Мишель!
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Тамазик Хеладзе
Не может. Команда нужна. А в ПСЖ ее нет.
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svft
Когда он закончит с французским футболом
звучит как угроза
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Aleksey Yashin
Он может выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ»
А может и не выиграть - добавил Платини
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Cruel Snake
«ПСЖ» и победа в ЛЧ, это две паралельные прямые, которые не пересекаются. Пусть так оно и будет
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Sevuska
Как болельщик Арсенала хотел бы увидеть его в этой команде поддержать старые добрые традиции старины Анри - по скилам и скорости Киллиан точно не уступает Тьери 👍
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Tpy6kaMerlina
Он-то выиграть может, его скилл на уровне лучшего игрока мира, а вот парижский клуб - вряд ли. Ой, вряд ли. Не так формируются команды-победители. Пока это команда-пряник, команда-фифа, где поле утыкано ленивыми звездами (причем, некоторые звезды пенсионного возраста), без смысла и таланта, ни о какой победе в ЛЧ речи вести не нужно - смешно получается
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rigobersong
Странно почему все зациклились на ЛЧ, не помню что бы кто-то упрекал ее отсутствие у оригинального Роналдо:) Просто хейтеры лицемеры, как в свое время было с Месси, так сейчас и с Мбаппе:))
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А. Мостовой
в итоге будет всю жизнь в маленькой лиге в тени Холланда
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Kyancey
Мы эту песню слышим каждый год. Каждый сезон одно и тоже ))
Не выиграет этот цирк ЛЧ, по крайней мере до тех пор, когда не будет представлять из себя команду
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KMR
Вот именно АПЛ. Ливер или Арсенал.
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bostonKG
По всей видимости его устраивает золотая катарская клетка , если бы ушел раньше уже имел бы один-два ЗМ
+5
-3
+2
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