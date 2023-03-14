Платини о Мбаппе: «Он может выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ». Когда Килиан захочет уйти, он поедет в Испанию или Англию»

поделился мнением о будущем .

«Я бы сказал, что он может выиграть чемпионов с « ». После этого, я думаю, он однажды уйдет, когда захочет уйти.

Когда он закончит с французским футболом, он отправится посмотреть другой футбол. Он поедет в Испанию или Англию, получит удовольствие. А потом, возможно, он окажется в Соединенных Штатах», – сказал трехкратный обладатель «Золотого мяча».

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