Платини о Мбаппе: «Он может выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ». Когда Килиан захочет уйти, он поедет в Испанию или Англию»
Мишель Платини поделился мнением о будущем Килиана Мбаппе.
«Я бы сказал, что он может выиграть Лигу чемпионов с «Пари Сен-Жермен». После этого, я думаю, он однажды уйдет, когда захочет уйти.
Когда он закончит с французским футболом, он отправится посмотреть другой футбол. Он поедет в Испанию или Англию, получит удовольствие. А потом, возможно, он окажется в Соединенных Штатах», – сказал трехкратный обладатель «Золотого мяча».
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Это я к тому, что пара удачных решений (например, приглашение сильного тренера и удачный, не обязательно дорогой, трансфер) могут сильно повлиять на успехи клуба.
Тот вроде тоже хочет или может
звучит как угроза
А может и не выиграть - добавил Платини
Не выиграет этот цирк ЛЧ, по крайней мере до тех пор, когда не будет представлять из себя команду