Себальос дернул Гави за волосы, хавбек «Барселоны» его толкнул. Игрок «Реала» не получил карточки

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига происшествия судьи Суперкубок Испании Дани Себальос Рикардо де Бургос Бенгоэчеа Гави Футбол

Полузащитник «Реала» Дани Себальос не был наказан за грубость по отношению к Гави.

Во втором тайме финала Суперкубка Испании при счете 0:3 в пользу «Барселоны» футболист мадридцев дернул за волосы соперника, несшего в руках мяч. В ответ Гави толкнул Себальоса в грудь.

Изображение: кадр из трансляции Movistar

Главный судья Рикардо Бенгоэчеа не показал Себальосу ни красной, ни желтой карточки.

Гави в матче против «Реала» отметился голом и двумя результативными передачами. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Гави принес «Барсе» Суперкубок: гол и два ассиста в финале с «Реалом»

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58 комментариев

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Игорь Климов
За это явное нарушение судья обязан был показать жёлтую карточку, и это как минимум!
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Xabi Alonso78
Хоть что то полезное сделал в матче
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Машина Мощная
когда начинают проигрывать ведут себя как малолетние дети..вы что первый раз смотрите эль-классико..зачем такие новости. как будто мы не знаем
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SCHOKKKK
Ответ Усы Годзиллы
Что по грамматике?
У них у каталонцев в моде коверкать великий и могучий, в силу необразованности, я заметил. И никакое он не экспертное, а предвзятое и позорное мнение 😂
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SCHOKKKK
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Барсаглоры чет вякают еще, хотя то, как ведет себя Гиви на поле заслуживает красной в каждом тайме каждой игры. Грузину повезло, что он не играл во времена Пепе-2009.
Нынче такие женоподобные футболисты в моде. Хотя чего я удивляюсь, это же ФК где падают от бутылки воды, которая не коснулась😂
+1
-2
-1
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Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ Егор,,Зуев
Бессмысленный матч, а Барселона все равно на первом месте 😉
per ahora
0
-2
-2
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Антон Собанин
Ответ Гусейн Магомедрасулов
Наследник Пепе, Рамоса, Роналду
Полностью согласен.
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Егор,,Зуев
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
3-1
Бессмысленный матч, а Барселона все равно на первом месте 😉
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Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ Егор,,Зуев
1:3😉🤭
3-1
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-2
-2
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Алексей Гусев
Ответ Burel
Игрока Барсы дисквальнули бы на 10 матчей
оба достойны...
0
-1
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Burel
Игрока Барсы дисквальнули бы на 10 матчей
+1
-3
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Усы Годзиллы
Ответ Экспертное мнение
Сыбальос чувствует, что очередной новый гений Барсы под 30 номером будет возить Реал ближайшие лет 20, жаль Модрид
Что по грамматике?
0
-2
-2
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Direct free kick
Ответ Экспертное мнение
Гави и Педри это новые хозяева Модрича, Крооса, Кабавинги, Чуаменеви, Вальверде, Винисуса и т.д.
Не считаю Модрича великим игроком, просто очень сильным, его ЗМ липа, но Гави и Педри даже уровня Модрича времён Тоттенхэм вряд ли достигнут
0
-1
-1
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Егор,,Зуев
Ответ SCHOKKKK
Почему этого гаве все хотят унизить?😂
А в итоге этот "Гаве" делает 1+2🤭
+1
0
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Direct free kick
Ответ Black Square
Хоть кто-то разбирается в футболе, значит сайт еще не умер, хотя дилетанты наставили минусы .
Всех вам благ
+1
0
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Serge Durand
Ответ corazón blanco
Не красивый поступок.
так выглядит слабость, от бессилия. Позорный поступок
+3
0
+3
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Егор,,Зуев
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Барсаглоры чет вякают еще, хотя то, как ведет себя Гиви на поле заслуживает красной в каждом тайме каждой игры. Грузину повезло, что он не играл во времена Пепе-2009.
1:3😉🤭
0
0
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carlitosway
Ответ Гусейн Магомедрасулов
Наследник Пепе, Рамоса, Роналду
да не себальос просто🤡 а эта троица знатно унижала барсуков
+2
-10
-8
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Тюменский медвежонок
Ответ Leo
Поистине королевский поступок: дернуть за волосы 18-го юнца, проигрывая 0-3
Комментарий скрыт
+4
-17
-13
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Nika13
односторонняя агрессия к гави со стороны стольких футболистов, которые старше его на 10 лет, это удивительное явление, гави феноменальный талант
+14
-1
+13
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Оливер Кан удаляет Роберту
Барсаглоры чет вякают еще, хотя то, как ведет себя Гиви на поле заслуживает красной в каждом тайме каждой игры. Грузину повезло, что он не играл во времена Пепе-2009.
+3
-8
-5
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Caterina
То есть, кусаться нельзя (полгода дисквы), а за волосы дергать можно (вообще не нарушение).
Удивительное рядом.
+1
-1
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Artem Gavrishov
Ну в принципе не удивительно… почти все игроки Реала так играют…
+5
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на войне как на войне
Укусить надо было! Укусить! Суарес не научил?
+1
-3
-2
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Emin Aliev
Ответ Экспертное мнение
Гави и Педри это новые хозяева Модрича, Крооса, Кабавинги, Чуаменеви, Вальверде, Винисуса и т.д.
Если кто-то из них достигнет и 75% того, чего достигли Модрич и Кросс в футболе, то это будет счастьем.
0
-1
-1
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