Себальос дернул Гави за волосы, хавбек «Барселоны» его толкнул. Игрок «Реала» не получил карточки
Полузащитник «Реала» Дани Себальос не был наказан за грубость по отношению к Гави.
Во втором тайме финала Суперкубка Испании при счете 0:3 в пользу «Барселоны» футболист мадридцев дернул за волосы соперника, несшего в руках мяч. В ответ Гави толкнул Себальоса в грудь.
Изображение: кадр из трансляции Movistar
Главный судья Рикардо Бенгоэчеа не показал Себальосу ни красной, ни желтой карточки.
Гави в матче против «Реала» отметился голом и двумя результативными передачами. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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