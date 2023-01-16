Полузащитник « » не был наказан за грубость по отношению к Гави.

Во втором тайме финала Суперкубка Испании при счете 0:3 в пользу «Барселоны» футболист мадридцев дернул за волосы соперника, несшего в руках мяч. В ответ Гави толкнул Себальоса в грудь.

Изображение: кадр из трансляции Movistar

Главный судья не показал Себальосу ни красной, ни желтой карточки.

Гави в матче против «Реала» отметился голом и двумя результативными передачами. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Гави принес «Барсе» Суперкубок: гол и два ассиста в финале с «Реалом»