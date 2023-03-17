Миллиардер Рэтклифф прибыл в расположение «МЮ» для переговоров о покупке клуба. Вчера «Юнайтед» общался с катарцами, встреча прошла позитивно

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бизнес Ричард Арнольд Джим Рэтклифф Футбол

Миллиардер Джим Рэтклифф проведет переговоры о покупке «Манчестер Юнайтед».

Сегодня утром владелец нефтяной компании INEOS прибыл на «ОлдТраффорд», где его лично встретил директором клуба Ричард Арнольд.

Рэтклифф посетит тренировочный комплекс «Юнайтед», после чего начнет переговоры о покупке клуба.

Вчера в расположении «МЮ» была катарская делегация, представляющая интересы шейха Хамада бин Джасима бин Джабера Аль Тани. Как отмечает инсайдер Фабрицио Романо, переговоры прошли очень позитивно.

Восемь разных компаний претендуют на владение «Юнайтед». Правда, не все хотят выкупить все 100% клуба

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14 комментариев

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Sevuska
Ответ Евгений Ох
"Джим предлагает 6 лярдов" везде пишут про 4.5 от Инеос и около 5 от Фонд92
https://apple.news/ADYfhvkqJS5WM10jsuTad9g
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Malik Seferbekov
Я за Ретклиффа нам Хакамада не нужна🤣🤦‍♂️
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fellx
Ответ dr. cage
Какой тактикой удивит этот господин?
Авадакедавра
0
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avcgloronalduMU
Ответ Sevuska
Джим предлагает 6 лярдов , арабы - 5 плюс оплатить все долги и реновировать Траффорд и Каррингтон . Глейзеры хотят 6 лярдов
Катар даёт и владельцам и болелам, но глецзеры хотят только себе, остальное все равно, будет реконструкция базы и стадион или нет...
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Lyelik
Мы наблюдаем просто натиск амеров на футбольные клубы Европы.
Вот кто создаст Суперлигу, а не флорентин.
0
-1
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tackle by Moore
Ответ Sevuska
Тем более , что он родился в графстве Большой Манчестер и является пожизненным фанатом этого клуба 👍
А абик на челси у него просто так, чтобы разваливать врага изнутри
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tackle by Moore
Надеюсь шейхи после своей победы подарят дедушке какую-нибудь бесполезную утешительную безделушку. Например Антони
0
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-2
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Sevuska
Ответ Iuasamotu
Конечно же аутентичнее продать английский клуб английскому миллиардеру нежели катарцам. И английские болельщики будут довольны
Тем более , что он родился в графстве Большой Манчестер и является пожизненным фанатом этого клуба 👍
+4
-3
+1
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Евгений Ох
Ответ Sevuska
Джим предлагает 6 лярдов , арабы - 5 плюс оплатить все долги и реновировать Траффорд и Каррингтон . Глейзеры хотят 6 лярдов
"Джим предлагает 6 лярдов" везде пишут про 4.5 от Инеос и около 5 от Фонд92
0
-1
-1
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Sevuska
Джим предлагает 6 лярдов , арабы - 5 плюс оплатить все долги и реновировать Траффорд и Каррингтон .
Глейзеры хотят 6 лярдов
0
-1
-1
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Iuasamotu
Конечно же аутентичнее продать английский клуб английскому миллиардеру нежели катарцам. И английские болельщики будут довольны
+3
-2
+1
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igls54
Примерно так продавал девятку "мокрый асфальт" с красным бархатным салоном в середине 90-х. Ушла в полтора раза больше, чем планировал
0
-3
-3
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dr. cage
Какой тактикой удивит этот господин?
+1
-2
-1
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QWertY
Пускай идет лесом. Ждем Джассима✊🏻
+4
-2
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