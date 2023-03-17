Миллиардер Рэтклифф прибыл в расположение «МЮ» для переговоров о покупке клуба. Вчера «Юнайтед» общался с катарцами, встреча прошла позитивно

Миллиардер Джим Рэтклифф проведет переговоры о покупке «Манчестер Юнайтед».

Сегодня утром владелец нефтяной компании INEOS прибыл на «ОлдТраффорд», где его лично встретил директором клуба .

Рэтклифф посетит тренировочный комплекс «Юнайтед», после чего начнет переговоры о покупке клуба.

Вчера в расположении «МЮ» была катарская делегация, представляющая интересы шейха Хамада бин Джасима бин Джабера Аль Тани. Как отмечает инсайдер Фабрицио Романо, переговоры прошли очень позитивно.

Восемь разных компаний претендуют на владение «Юнайтед». Правда, не все хотят выкупить все 100% клуба

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